Российские оккупанты вывезли из херсонской библиотеки бесценные фонды, - директор Коротун
Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара.
Об этом сообщила директор областной библиотеки им. Гончара Надежда Коротун, цитируемая Херсонским городским советом, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня все херсонцы принимают поздравления! На весь мир хочешь кричать – слава Украине! Слава ВСУ! Слава родителям, воспитавшим таких украинских сыновей! Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии. Они бесценны! Это самая большая коллекция краеведческих фондов! Для научных работников и преподавателей, студентов и краеведов - источники информации для исследований. Уничтожен Информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины. Нам больно это принять! Надеемся и верим, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку! Пусть такие приятные новости об освобождении Украины и Херсона приходят к нам ежедневно! Горжусь, что я – украинка! Победы всем нам!!!" - сказала директор библиотеки.
Военкор Сладков: Так грамотно вывести из Херсона войска могли только три человека - Наполеон, Кутузов и Суровикин.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.armyrecognition.com/defense_news_november_2022_global_security_army_industry/us_army_to_upgrade_us_marines_m1a1_tanks_to_m1a2_sep_v3_standard.html Army Recognition
може і нам шось?
Без сумніву, вони завжди так себе поводили!
Кацапьйо, - це злодюги і брехуни споконвіку!
а заховати десь не додумались ?
кому какие ценности!!! мужик флаг (обычный, покупной... для кого-то) прикопал...
Те саме, що і з "Мрією".
Русня так швидко накивала п'ятами, що залишила ЗСУ багатенько трофеїв.
https://t.me/channel24_ua/61984
Схрон російських *********** військові знайшли в селі Благодатне під Херсоном.
"Оккупаны вывезли в Симферополь 15 тысяч экспонатов. Кроме этого российские войска помимо экспонатов похитили из музеев... сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику. Ну, последнее меня не удивляет.
А вот по поводу 15 000 экспонатов есть вопрос. Нет, не к ворам. Мы все равно свое вернём. Вопрос к тем людям в ОП, кто знал о войне, но ничего не сделал для эвакуации этой и других коллекций с оккупированных территорий. Я точно знаю, когда начали подготовку к эвакуации киевские музеи. Это было аж в марте. И это была инициатива самих музеев. Но херсонские, похоже, даже не готовились, потому что не получили нужной информации о возможном вторжении от профильного руководства в Кабмине и в городе. Может готовились, но к шашлыкам. Вот ко всем им и будут вопросы. После войны. Но будут".
Сумніваюсь. Українці завжди дуже гарно воюють, але після цього все зводиться на нівець їх невмінням користатись перемогою. Та ще й з зрадниками-керманичами на чолі. Вся наша надія зараз це ЗСУ що воюють і союзники що не дадуть кротам ОП злити перемогу