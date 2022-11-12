Российские оккупанты вывезли из херсонской библиотеки бесценные фонды, - директор Коротун

Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара.

Об этом сообщила директор областной библиотеки им. Гончара Надежда Коротун, цитируемая Херсонским городским советом, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня все херсонцы принимают поздравления! На весь мир хочешь кричать – слава Украине! Слава ВСУ! Слава родителям, воспитавшим таких украинских сыновей! Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии. Они бесценны! Это самая большая коллекция краеведческих фондов! Для научных работников и преподавателей, студентов и краеведов - источники информации для исследований. Уничтожен Информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины. Нам больно это принять! Надеемся и верим, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку! Пусть такие приятные новости об освобождении Украины и Херсона приходят к нам ежедневно! Горжусь, что я – украинка! Победы всем нам!!!" - сказала директор библиотеки.

