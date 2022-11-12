РУС
Новости Война
5 636 42

Российские оккупанты вывезли из херсонской библиотеки бесценные фонды, - директор Коротун

херсон

Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара.

Об этом сообщила директор областной библиотеки им. Гончара Надежда Коротун, цитируемая Херсонским городским советом, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня все херсонцы принимают поздравления! На весь мир хочешь кричать – слава Украине! Слава ВСУ! Слава родителям, воспитавшим таких украинских сыновей! Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии. Они бесценны! Это самая большая коллекция краеведческих фондов! Для научных работников и преподавателей, студентов и краеведов - источники информации для исследований. Уничтожен Информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины. Нам больно это принять! Надеемся и верим, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку! Пусть такие приятные новости об освобождении Украины и Херсона приходят к нам ежедневно! Горжусь, что я – украинка! Победы всем нам!!!" - сказала директор библиотеки.

Смотрите: Люди поют гимн Украины на главной площади Херсона в прямом эфире CNN. ВИДЕО

армия РФ (20377) книги (631) Херсон (3023) военные преступления (1499)
Топ комментарии
+20
А ви на щось іньше чекали від кацапських оккупантів, нащадків андрофагів?
12.11.2022 17:12 Ответить
12.11.2022 17:12 Ответить
+20
ну значит то такие ценности, раз никто не подумали их эвакуировать или тупо спрятать...
кому какие ценности!!! мужик флаг (обычный, покупной... для кого-то) прикопал...

12.11.2022 17:26 Ответить
12.11.2022 17:26 Ответить
+14
Підораси кацапські!
Без сумніву, вони завжди так себе поводили!
Кацапьйо, - це злодюги і брехуни споконвіку!

12.11.2022 17:16 Ответить
12.11.2022 17:16 Ответить
Борис Абрамыч

@BorisAbramich

·

https://twitter.com/BorisAbramich/status/1590967283496935426 11 ****.

Военкор Сладков: Так грамотно вывести из Херсона войска могли только три человека - Наполеон, Кутузов и Суровикин.

12.11.2022 17:12 Ответить
12.11.2022 17:12 Ответить
еге ж..
12.11.2022 17:17 Ответить
12.11.2022 17:17 Ответить
США начали расконсервацию нескольких десятков танков M1A1 Abrams, которые в 2021 году были сняты с вооружения Корпуса морской пехоты.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.armyrecognition.com/defense_news_november_2022_global_security_army_industry/us_army_to_upgrade_us_marines_m1a1_tanks_to_m1a2_sep_v3_standard.html Army Recognition
може і нам шось?
12.11.2022 17:33 Ответить
12.11.2022 17:33 Ответить
Це той, чию ногу забули вивести, чи інший?
12.11.2022 17:28 Ответить
12.11.2022 17:28 Ответить
Это другая сволочь
12.11.2022 17:30 Ответить
12.11.2022 17:30 Ответить
Ещё чингизхан, македонский и Юлий цезарь
12.11.2022 17:38 Ответить
12.11.2022 17:38 Ответить
Ай-яй-яй, як несподівано!.
12.11.2022 17:15 Ответить
12.11.2022 17:15 Ответить
а заховати десь не додумались ?
12.11.2022 17:20 Ответить
12.11.2022 17:20 Ответить
сепарня еще и помогала все вывозить
12.11.2022 17:32 Ответить
12.11.2022 17:32 Ответить
Так самі і віддали
12.11.2022 17:36 Ответить
12.11.2022 17:36 Ответить
Кацапи своєї історії цураються і чиюсь знищують. Що тут скажеш-орда!
12.11.2022 17:22 Ответить
12.11.2022 17:22 Ответить
Беня, це ти? Так навіщо обікрав банк?
12.11.2022 17:29 Ответить
12.11.2022 17:29 Ответить
12.11.2022 17:26 Ответить
12.11.2022 17:27 Ответить
12.11.2022 17:27 Ответить
Ідіот, що поробиш.
12.11.2022 17:30 Ответить
12.11.2022 17:30 Ответить
Олеже, ти дурню, вчися у кобздона, у нього кацапня квитки роскуповуе НАУЛЬОТ...
12.11.2022 17:52 Ответить
12.11.2022 17:52 Ответить
раніше в ізюмі нє састаялсі...треба глянути де в нього ще концерти заплановано
12.11.2022 18:15 Ответить
12.11.2022 18:15 Ответить
І навіщо воно їм? Вони що, читати оте все будуть? От хіба що підітруться тими безцінними сторінками. Але по#уй - пишемо нову історію. Свою
12.11.2022 17:28 Ответить
12.11.2022 17:28 Ответить
Удивительно то, что некоторые орки еще "Букварь" знают
12.11.2022 17:28 Ответить
12.11.2022 17:28 Ответить
Відповідальні люди мали подумати куди все вчасно вивезти.
Те саме, що і з "Мрією".
12.11.2022 17:34 Ответить
12.11.2022 17:34 Ответить
Це і є приклад повної та злочинної бездіяльності Міністра культури та голів ОДА щодо вчасного виконання особистих зобов'язань положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII статті 15

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

https://kodeksy.com.ua/pro_mobilizatsijnu_pidgotovku_ta_mobilizatsiyu/statja-15.htm
Для ДБР пряма робота за призначенням, але ж…. в ДБР за 9 місяців, мабуть, ніхто і не читав, навідь, цей Закон України !!
Можуть КОЖНОГО з членів Уряду предметно послухати‼️⚔️❤️😠😡✊🇺🇦‼️⚔️🇩🇪🇺🇸🇨🇦🇫🇮🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇦🇿🇸🇪🇬🇧🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇯🇵
12.11.2022 17:35 Ответить
12.11.2022 17:35 Ответить
ну ради справедливости надо сказать, шо кацапня не всё тыбзила... иногда и оставляла )))))
///
Русня так швидко накивала п'ятами, що залишила ЗСУ багатенько трофеїв.

https://t.me/channel24_ua/61984

Схрон російських *********** військові знайшли в селі Благодатне під Херсоном.
12.11.2022 17:37 Ответить
12.11.2022 17:37 Ответить
Цікаво чому ту бібліотеку не оцифрували, лінь було чи що.
12.11.2022 17:38 Ответить
12.11.2022 17:38 Ответить
ну так, студенти б і допомогли. Дивись би водночас і долучилися до пам'яток культури.
12.11.2022 19:10 Ответить
12.11.2022 19:10 Ответить
А взагалі, і без фондів все пречудово. Ніхто їх не читав і не бачив, а херсонці і без фондів красави
12.11.2022 17:39 Ответить
12.11.2022 17:39 Ответить
Полгода до войны можно было всё эвакуировать.
12.11.2022 17:40 Ответить
12.11.2022 17:40 Ответить
Туди вперлись швидко, дякуючи шатлам зегнид
12.11.2022 17:42 Ответить
12.11.2022 17:42 Ответить
Кацапи впорались за два тижні. Пів року вистачило б
12.11.2022 17:50 Ответить
12.11.2022 17:50 Ответить
Які півроку, а шашлики?
12.11.2022 17:58 Ответить
12.11.2022 17:58 Ответить
читати вони це не будуть, значить вкрали, щоб знову якісь махінації з історією проводити, документи підробляти. А щоб повернути, треба москву трусити, це ж не до Бєлгорода вивезли. Само-то воно не повернеться.
12.11.2022 17:48 Ответить
12.11.2022 17:48 Ответить
Вже все підроблене, починаючи з нестора ''літописця'' херового
12.11.2022 17:57 Ответить
12.11.2022 17:57 Ответить
Ходят слухи,что ВСУ предложили обменять 10 пленных чмобиков на енота, которого "покрала" из зоопарка Херсона вторая армия мира. Но енот не согласен на 10. Говорит,что стоит больше. Например, если вместе с ним богатая сверхдержава вернёт в Херсон ещё и вывезенный детский паровозик
12.11.2022 18:00 Ответить
12.11.2022 18:00 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/23454 Борислав Береза :
"Оккупаны вывезли в Симферополь 15 тысяч экспонатов. Кроме этого российские войска помимо экспонатов похитили из музеев... сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику. Ну, последнее меня не удивляет.
А вот по поводу 15 000 экспонатов есть вопрос. Нет, не к ворам. Мы все равно свое вернём. Вопрос к тем людям в ОП, кто знал о войне, но ничего не сделал для эвакуации этой и других коллекций с оккупированных территорий. Я точно знаю, когда начали подготовку к эвакуации киевские музеи. Это было аж в марте. И это была инициатива самих музеев. Но херсонские, похоже, даже не готовились, потому что не получили нужной информации о возможном вторжении от профильного руководства в Кабмине и в городе. Может готовились, но к шашлыкам. Вот ко всем им и будут вопросы. После войны. Но будут".
12.11.2022 18:09 Ответить
12.11.2022 18:09 Ответить
Ага, повернемо, так само як 'золотий фонд' срср, ікону богородиці котру вивез Андрій Боголюбський, спаливши Київ, і трофейну гармату з клеймом Мазепи яка стоїть у дворі Кремля.
Сумніваюсь. Українці завжди дуже гарно воюють, але після цього все зводиться на нівець їх невмінням користатись перемогою. Та ще й з зрадниками-керманичами на чолі. Вся наша надія зараз це ЗСУ що воюють і союзники що не дадуть кротам ОП злити перемогу
12.11.2022 19:37 Ответить
12.11.2022 19:37 Ответить
Требовать в обмен на пленных назад
12.11.2022 18:13 Ответить
12.11.2022 18:13 Ответить
Зеленский обещал шашлычки, Резников не видел признаков вторжения, кто-то из них разминировал дороги и мосты. Что ждали? Россияне много хуже нацистов, те хоть своих старались сберечь.
12.11.2022 18:29 Ответить
12.11.2022 18:29 Ответить
Кто в марте сдал Херсон? Тот и будет отвечать за разграбление города и ценности. Но этот человек не чувствует никакой вины. Каждый день снимает селфи и ходит...
12.11.2022 18:41 Ответить
12.11.2022 18:41 Ответить
Вам боляче? То голосуйте ще раз за ЗЕленого 'маршала перемоги' і Слуг-авантюристів що здали південь, відвели війська з Херсону, і не підірвали мости. Може порозумнішаєте. Окрім патріотизму треба ще мати розум
12.11.2022 19:32 Ответить
12.11.2022 19:32 Ответить
А вся їхня псєвдовєлікая русская культура складається з краденого!
12.11.2022 19:34 Ответить
12.11.2022 19:34 Ответить
 
 