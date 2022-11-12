На юге ВСУ нанесли удары по новым позициям российских оккупантов, - ОК "Південь"

На юге Силы обороны Украины осуществляют зачистку освобожденных территорий, новые позиции российских войск потерпели огневое поражение ракетно-артиллерийских подразделений.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обстановка в нашей зоне ответственности и в Таврическом операционном районе, в частности, остается сложной, но контролируемой", - отметили в командовании.

Сообщается, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей подразделения сил обороны Украины проводят стабилизационные меры и закрепляются на вновь занятых позициях.

Украинские защитники зачищают освобожденные от врага территории, в том числе выискивают переодетых российских военных и оставленную технику, пополняя обменный фонд и "тот же российский ленд-лиз".

Противник со своей стороны обустраивает фортификацию оборонительных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время, оказывает огненное влияние по позициям Сил обороны и по только что освобожденным населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей.

Захватчики не прекращают ведение воздушной разведки с целью выявления позиций сил обороны и корректировки артиллерийского огня. В Херсонской области за ночь зафиксированы полеты около 15 беспилотных "шпионов" врага в Бериславском, Херсонском и Каховском районах.

Отмечается, что российские войска продолжают вести активную оборону по всей полосы столкновения, применяя реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы разных калибров и минометы.

В течение ночи россияне накрывали артиллерийским и минометным огнем позиции украинских подразделений и только что освобождены территориальные громады на северо-востоке Бериславского района. Пострадавших и потерь, по данным ОК "Південь"", нет.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины тоже наносили огневые удары по новым позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. Потери противника за минувшую ночь уточняют.

В составе вражеского флота, по информации командования, насчитывается 19 кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель, оснащенный восемью "Калибрами". Все они маневрируют вдоль побережья Крыма.