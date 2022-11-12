Подтверждены договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию, - ГУР МО

Военная разведка Украины подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов - "Shahed" и "Mohajer". Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц. Из-за влияния санкций, влияющих на производство вооружений, у РФ есть дефицит современных вооружений. Поэтому РФ пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев", - сказал он.

Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасна поставка Ираном вооружений в Россию. Есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа в этом направлении продолжается", - подытожил Скибицкий.

