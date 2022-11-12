РУС
Подтверждены договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию, - ГУР МО

Военная разведка Украины подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов - "Shahed" и "Mohajer". Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц. Из-за влияния санкций, влияющих на производство вооружений, у РФ есть дефицит современных вооружений. Поэтому РФ пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев", - сказал он.

Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасна поставка Ираном вооружений в Россию. Есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа в этом направлении продолжается", - подытожил Скибицкий.

+29
12.11.2022 18:15 Ответить
+27
у Люси может быть семь пятниц на неделю...!
12.11.2022 18:08 Ответить
+18
12.11.2022 18:49 Ответить
Санкціі не діють .
12.11.2022 18:06 Ответить
Санкции тут ни при чем. Ирану при Обаме сделали послабление.
12.11.2022 19:05 Ответить
Байден Ірану розморозив 1 мільярд доларів з заморожених в США іранських коштів. Сталося це десь місяць назад, коли якраз була хвиля атак їх дронами на Україну.
12.11.2022 21:09 Ответить
им россия взамен 2 перевела...
12.11.2022 21:32 Ответить
ООН приняла очередной пакет антиизраильских резолюций. Украина голосовала вместе с Россией
Величайший лидер совеременности рулит - это он так просит военной поддержки от Израиля

https://www.newsru.co.il/world/12nov2022/*********.html

12.11.2022 20:50 Ответить
У Арестовича інша інформація. Нібито Іран передумав постаччати.
12.11.2022 18:06 Ответить
у Люси может быть семь пятниц на неделю...!
12.11.2022 18:08 Ответить
Просто у нього місячні.
12.11.2022 18:25 Ответить
Я смотрел. Арестович сочиняет на ходу
12.11.2022 18:09 Ответить
Всраться енд закопаться, інформація від абрестовича
12.11.2022 18:10 Ответить
Это крутой стендап, между прочим. Без подготовочки
12.11.2022 18:17 Ответить
Росіською разом з абрестовичем ''вдоль по питерской с ямщиком вместе'' з'ї@@@@сь
12.11.2022 20:18 Ответить
Меня билингво не смущает, как и Степана Андреевича
12.11.2022 20:24 Ответить
Українців ''смущає'', а манкуртів ні
12.11.2022 20:36 Ответить
Не чула, щоб Джонсон росіцською розмовляв. І ви туди ж пристроїтися до путнього чоловіка, яким боком?
12.11.2022 21:26 Ответить
12.11.2022 18:49 Ответить
до чого тут це? Бачу якусь тітку, шо була в команді тих, хто привів тирана Януковича до влади.
15.11.2022 20:50 Ответить
тирана януковича привели до влади виборці, а не якась тітка,

бо якась тітка не могла вкинути 15 мільйонів бюлетенів, навіть якби захотіла
16.11.2022 07:33 Ответить
овоща виборці не приводили, ти брешеш. Цім займався Ющенко і тітка на фото.
16.11.2022 16:01 Ответить
лічно Ющенко з Геращенкою вкинули 15 мільйонів бюлетенів ?

Ти й......й сектант ВАНИ ?
16.11.2022 19:09 Ответить
суржик не розумію, пиши українською.
17.11.2022 14:38 Ответить
До чого тут виборці та бюлетені?
17.11.2022 14:40 Ответить
виборці і бюлетені тут до того, що в Україні президентами стають після виборів,

тобто після того, як виборці зроблять певну відмітку в бюлетенях
17.11.2022 15:21 Ответить
Тебе хоч раз дурили в житті? Наприклад при обміні валюти у дев'яностих, або коли тобі дали купу бомаги "купонів" замість грошей, за які нічого не купити?
17.11.2022 18:57 Ответить
Мене багато раз дурили, але я не звинувачую в цьому Ірину Геращенко чи Ющенко.

Найбільше мене дурила Юля.
18.11.2022 14:27 Ответить
але я не повівся на її піздьож для дебілів.
18.11.2022 14:28 Ответить
Вы не ответили на вопрос, потому что ответ проигрышный для вас.дубль три - вас кто нибудь обманывал на деньги, товар, зарплату, назовите кто, и не мешайте сюда политику.
18.11.2022 15:56 Ответить
Я попросил описать обман из бытовой жизни, при чем тут политики, вы виляете хвостом потому что ответ заведомопроигрышный.
18.11.2022 15:59 Ответить
Ще один приклад для вельми розвинутих: ти як виборець ОБРАВ собі роботу, ОБРАВ работодавця, він пообіцяв тобі платити певну суму в місяц, ти відробив місяць, він тебе кинув на бабки. Хто винен? До тебе підходе цей пан діректор і каже тобі - ти винен сам, бо ти мене вибрав. Ти пропонуєш оцю тупу логіку?
17.11.2022 19:02 Ответить
Але ж то виборець САМ обрав якунєвіча, а не якась Ірина Геращенко замість виборця заповнила його бюлетень.
18.11.2022 14:25 Ответить
Дубль два для особо одаренных , вас кто нибудь обманывал в жизни из не политико (деньги, зарплата, товар)?
18.11.2022 15:54 Ответить
много раз.

а при чём тут Ирина Геращенко ?

неуж-то она настолько талантлива, что сумела обмануть 15 миллионов избирателей ?
19.11.2022 09:36 Ответить
Ваш ответ идиотский, из разряда "я не бомбил детей, мне давали координаты целей и приказ, что было на координатах я не знаю". Так вот Геращенко работала в команде Ющенко практически с ним в обнимку.
19.11.2022 16:32 Ответить
Іран у статті написано з малої букви, а запоребркка - з великої.
12.11.2022 18:07 Ответить
12.11.2022 19:08 Ответить
Іранський лідер посміхається, але з такою ж посмішкою він може дістати ножа.
12.11.2022 20:29 Ответить
Розвиднило
12.11.2022 18:07 Ответить
и все таки от Израиля санкции были самыми действенными
(это когда был разхренячен завод по изготовлению беспилотников)
12.11.2022 18:08 Ответить
израиль играет только за себя...
12.11.2022 18:15 Ответить
ясный перец...
но иногда его игра и еще кое-кому попадает в масть...
им иранское говно (испытанное по Украине) уж точно под боком не надо...
и тут совпало... с нашим небольшим интересом...
12.11.2022 18:17 Ответить
эта игра израиля больше похожа на секс по телефону...!
12.11.2022 18:29 Ответить
ну не знаю, не знаю ))))
12.11.2022 18:33 Ответить
я не говорю за сам народ Израиля - только за политическую верхушку...!
они сейчас не Голда Мэир...(((
12.11.2022 18:36 Ответить
от шо да, то да...
12.11.2022 18:38 Ответить
12.11.2022 18:10 Ответить
В космічній галузі України дохріна різних "богуслаєвих"
12.11.2022 18:18 Ответить
А СБУ навіщо у нас є.
Біля 30 000 людей яким українці платять зарплатню для охорони секретів України.
12.11.2022 18:29 Ответить
шо ты мелишь, опэшный, уже не знаете, как эти дороги восхвалять. асфальт ложи, 68 млрд твои
12.11.2022 18:45 Ответить
асфальт - гівно собаче
12.11.2022 18:48 Ответить
вам даєш ракети, почнете орати давай асфальт. Група противсіх 73%.
15.11.2022 20:51 Ответить
асфальт - гівно собаче
16.11.2022 10:16 Ответить
А малий і середній бізнес хто буде пресувати? А вище керівництво служби після дворічного керування "друга дєтства літінанта бакланова" взагалі ніц не варте. А доречі _ де подівся той ваня в окулярах?
12.11.2022 19:05 Ответить
А каву у Відні хто пити буде?
12.11.2022 19:11 Ответить
Тому, що при владі шмаклі одні.
12.11.2022 18:35 Ответить
Через бездарність тих хто завдяки зв'язкам засів у ВПК. Та по причині того що законодавство забороняє цивільним робити зброю. Тому ні про які ракети мова не може бути. Одні занадто тупі (в це входить як лояльність до рф так і профнепридатність), інші цивільні не те що не мають ресурсу на таке - більше проблема в тому що якщо вони почнуть робити то їх посадять, а майно конфіскують. Це добре що принаймні морські дрони наше населення змогло осилити.

Факт в тому що ми могли би вже пару тисяч крилатих ракет виготовити. Самих простих примітивних. І заспамити ними рф як вона нас спамить убогими мопедами. Але самі все бачите.
12.11.2022 23:08 Ответить
Все можливо як що поставити мету. Про простих громадян тут річ ніхто не вів.
Не спеціалісти не можуть зробити балістичні ракети, там є свій цикл виробництва і специфікацій.
Примітивні ракети роблять в Секторі Газа, вони нічим від Градів по суті не відрізняються.
Україні треба балістичні і крилаті ракети від > 500 км.
13.11.2022 00:03 Ответить
Іранський мопед що летить на 2000км це і є крилата ракета що летить по координатах, по тактичних можливостях це майже повний аналог крилатих ракет часів совка. Ці мопеди незважаючи на заяви бездарностей роблять з гівна та палок (якого сотні тисяч та мільйони одиниць на ринку - це я про мотори, плати та чіпи які в них знаходили). Як наслідок мопеди можна робити та роблять тисячами штук, бо є з чого. Те що наші ідіоти не розуміють цього і починають розказувати що в дрон камікадзе треба обов'язково запхати зв'язок, камеру та гору іншого дорого гівна лиш підтверджує те що вони профнепридатний неліквід.

Нам треба дуже багато крилатих ракет тому що в рф є ппо і воно їх буде збивати, а тому немає змісту робити щось дороге. Спочатку максимально масове щоб десятки тисяч на місяць, і вже потім як доповнення можна робити дорогі дрони, які будуть в цьому спамі ракет просто губитись, а тому проходитимуть заспамлене ппо та гарантовано виконуватимуть завдання.

І на жаль ми поки що не бачимо десятків ударів на день по рф українськими мопедами.

P.S. Я за балістичні ракети не писав, тому що це досить специфічна річ що немає аналогів на цивільному ринку що значить дорога та повільна у виготовленні, а дрони камікадзе ось вони і все для їх виготовлення є легко доступне. Звичайно було б непогано мати ще балістичні ракети. І навіть впевнений що їх теж можна з гівна та палок зробити якщо захотіти, бо часи зараз такі що гівно та палки є на багато порядків досконалішими чим вироби ОПК часів появи перших балістичних ракет. Але свого Ілона Маска у нас немає, а маємо те що маємо, і розуміючи що не можна все та зразу то принаймні українські мопеди у нас би могли бути.
13.11.2022 12:49 Ответить
Як що хтось і почне робити як ти кажеш мопеди на 1 - 2 тис кілометрів для ударів по Кацапії, то перший хто його зупинить це буде скоріш за все СБУ, ще припишуть роботу на кацапів скоріш за все. Робити треба зі згодою центра, в КБ, з кваліфікованими спеціалістами.
Як що був би такий наказ, то зробили б вже давно і балістичні і крилаті ракети.
Під поняття крилата ракета дрон все таки ніяк не влазе, це більше керований снаряд.
Але щось взагалі нічого не робиться окрім голосування за асфальт, горбатого могила
виправить.
13.11.2022 13:36 Ответить
Я думаю, що G-20 виріше цю проблему. Все буде - Україна!
12.11.2022 18:12 Ответить
як виріше?
12.11.2022 21:36 Ответить
Семіти між собою домовляться, нам своє робити, і не звертати увагу на їхні витрибеньки
12.11.2022 18:12 Ответить
12.11.2022 18:15 Ответить
Олександр Дніпро-це твоя єдина розумна думка?
12.11.2022 18:24 Ответить
Чому, я з ним солідарний!
12.11.2022 18:37 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
12.11.2022 18:44 Ответить
Коломойський родив зеленського, зеленський родив єрмака, єрмак родив татарова, татаров родив портнова (чи навпаки?) ... І так далі!
" Біблія" України від 2019 року.)(((
12.11.2022 19:10 Ответить
Це така шЮтка, чи ??
12.11.2022 20:31 Ответить
Зе ще хоче піти на другий строк, це мабуть всі здогадалися, бо Притула буде техничним кандидатом з голосами на користь Зе.
13.11.2022 13:38 Ответить
И главное ни раисю ни иран абсолютно не волнует , что Байден нападёт . Ни эскалации ни третьей мировой не боятся , как отдельные сдувшиеся сыкуны . Кто-то может возразить , что помощь от них большая . Да большая , очень большая . Без неё Киев за три дня выглядел реальностью . Но недостаточная , чтобы прекратить террор украинцев , выиграть и закончить войну как можно быстрее , избежать жертв и разрушений .
12.11.2022 18:18 Ответить
А їм втрачати є щось? Для них людське життя щось значить?
12.11.2022 18:23 Ответить
Тепер завдання щоб ці ракети не доїхали і не долетіли
12.11.2022 18:20 Ответить
"Росії"

чому з великої, ЦЕНЗОР???
12.11.2022 18:21 Ответить
Початок третьої світової?
12.11.2022 18:21 Ответить
Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії Джерело:

Это еще не договоренности про поставку
12.11.2022 18:28 Ответить
СССР сдох успешно,от Инфаркта...,РабZeя сдохнет позорно от Инсульта...🦍🦍🦍
Шариковы... Сээрр 👍😆а смерть Швондера спасет Мавзолейное стадо баранов 🦍🦍🦍🦍🤣🤣🤣
12.11.2022 18:29 Ответить
То що захід і далі буде "чухатися" стосовно далекобійних ракет??? Тероростам допогати можна а нам ні-бо *уйло-терорист нападе!
12.11.2022 18:41 Ответить
Израильские броневики утюжат быдло путлера а Херсонской области...рюSSkие бараны.🦍🦍..вам не страшно?
12.11.2022 18:49 Ответить
ты на этих броневиках Сенатор...?
хоть фото этого переданного израилем броневика покажи...!
12.11.2022 18:58 Ответить
Хотите сброшу видео...это уже не Секрет Моссада...
12.11.2022 18:51 Ответить
да не пугай ежа своей голой жо...!\показывай...!\
12.11.2022 18:59 Ответить
Если Иран ПОД САНКЦИЯМИ смог сделать ракеты и БПЛА, то ЧТО делала Украина ВОСЕМЬ лет?!! А все тридцать?! Знали же, что гэбэшная крыса Крымом не успокоится, и что?! Ну, блин, уму непостижимо, как так можно. Вернее, нельзя...
12.11.2022 19:02 Ответить
До 2014 при владі була виключно русня.
12.11.2022 19:12 Ответить
І "любі друзі", котрі за срублі попересварювались
12.11.2022 19:25 Ответить
Стереть бы это образование с Земли
12.11.2022 19:06 Ответить
Гондоны
12.11.2022 19:32 Ответить
если поставки не накроют, нам звиздец. Сбивать нам это по ходу, нечем
12.11.2022 21:38 Ответить
На жаль, кацапам вдалося "розвести" Іран на продаж зброї рф, замість продажу нафти на світові ринки.
Вийшло так, що Іран отримує мільйони від рф і санкції від Заходу за зброю, втрачаючи мільярди за нафту. В цьому і співпадають інтереси рф і Ізраїлю. Тому Ізраїль не поспішає з військовою допомогою для України.
Кацапи навіть патрони будуть купувати в Ірані, демонструючи це на весь світ, аби не дати тому змогу продавати нафту, тим самим знизити ціну, або взагалі викинути з ринку рф.
Інші нафтоекспортери теж зацікавлені тримати ціну, а Іран "під лавкою", тому рф, крім Ізраїлю, має немало союзників на Близькому сході.
12.11.2022 21:43 Ответить
 
 