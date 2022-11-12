Подтверждены договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию, - ГУР МО
Военная разведка Украины подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов - "Shahed" и "Mohajer". Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц. Из-за влияния санкций, влияющих на производство вооружений, у РФ есть дефицит современных вооружений. Поэтому РФ пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев", - сказал он.
Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.
"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасна поставка Ираном вооружений в Россию. Есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа в этом направлении продолжается", - подытожил Скибицкий.
Біля 30 000 людей яким українці платять зарплатню для охорони секретів України.
Факт в тому що ми могли би вже пару тисяч крилатих ракет виготовити. Самих простих примітивних. І заспамити ними рф як вона нас спамить убогими мопедами. Але самі все бачите.
Не спеціалісти не можуть зробити балістичні ракети, там є свій цикл виробництва і специфікацій.
Примітивні ракети роблять в Секторі Газа, вони нічим від Градів по суті не відрізняються.
Україні треба балістичні і крилаті ракети від > 500 км.
Нам треба дуже багато крилатих ракет тому що в рф є ппо і воно їх буде збивати, а тому немає змісту робити щось дороге. Спочатку максимально масове щоб десятки тисяч на місяць, і вже потім як доповнення можна робити дорогі дрони, які будуть в цьому спамі ракет просто губитись, а тому проходитимуть заспамлене ппо та гарантовано виконуватимуть завдання.
І на жаль ми поки що не бачимо десятків ударів на день по рф українськими мопедами.
P.S. Я за балістичні ракети не писав, тому що це досить специфічна річ що немає аналогів на цивільному ринку що значить дорога та повільна у виготовленні, а дрони камікадзе ось вони і все для їх виготовлення є легко доступне. Звичайно було б непогано мати ще балістичні ракети. І навіть впевнений що їх теж можна з гівна та палок зробити якщо захотіти, бо часи зараз такі що гівно та палки є на багато порядків досконалішими чим вироби ОПК часів появи перших балістичних ракет. Але свого Ілона Маска у нас немає, а маємо те що маємо, і розуміючи що не можна все та зразу то принаймні українські мопеди у нас би могли бути.
Як що був би такий наказ, то зробили б вже давно і балістичні і крилаті ракети.
Під поняття крилата ракета дрон все таки ніяк не влазе, це більше керований снаряд.
Але щось взагалі нічого не робиться окрім голосування за асфальт, горбатого могила
виправить.
Вийшло так, що Іран отримує мільйони від рф і санкції від Заходу за зброю, втрачаючи мільярди за нафту. В цьому і співпадають інтереси рф і Ізраїлю. Тому Ізраїль не поспішає з військовою допомогою для України.
Кацапи навіть патрони будуть купувати в Ірані, демонструючи це на весь світ, аби не дати тому змогу продавати нафту, тим самим знизити ціну, або взагалі викинути з ринку рф.
Інші нафтоекспортери теж зацікавлені тримати ціну, а Іран "під лавкою", тому рф, крім Ізраїлю, має немало союзників на Близькому сході.