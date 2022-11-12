РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Война
13 088 36

Восточная группировка войск об угрозе переброски войск РФ из-под Херсона на восток: "Россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге"

війна

Переброска российских сил (сбежавших с правого берега Днепра в Херсонской области) к востоку грозит динамике боев на этом направлении. Но наши военные делают все, чтобы снизить потенциал врага еще на юге.

Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На вопрос журналиста, может ли быть увеличение вражеского континента на востоке после бегства с правобережья Херсона, он выразил надежду, что "коллеги на юге не дадут оккупантам такой возможности".

"Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", - сказал Череватый.

Читайте: Враг продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

При этом он не исключает угрозы изменения динамики боевых действий на востоке, если россиянам все же удастся перебросить часть сил из Херсонской области на восточное направление.

"Конечно, это может произойти, если мы не будем ничего делать. История этого полномасштабного вторжения показала, что мы как раз, как правило, были на шаг впереди врага и именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее к ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники, мы умели победить на поле боя. Киевская, Харьковская и Лиманская операции это четко продемонстрировали", - объяснил Череватый.

армия РФ (20377) ВСУ (6865)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Так люди ховали від сцапів прапори.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:45 Ответить
+19
трохи щемливого в новини...
///
рідна бабуня зустрічає рідного онука...

https://t.me/uaobozrevatel/56074

дай Боже всім дочекатися...
(плачу(((((
показать весь комментарий
12.11.2022 18:45 Ответить
+10
показать весь комментарий
12.11.2022 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так в нас теж вивільняться війська , які були під Херсоном , і які можна перекинути інші напрямки ,, тис 40-50 . .
показать весь комментарий
12.11.2022 18:39 Ответить
Або ж їх відразу на Крим....недарма ж нам США передали бойові катери?... В Криму точно кацапня не чекає удару!
показать весь комментарий
12.11.2022 18:43 Ответить
https://liveuamap.com/ru/2022/12-november-russian-army-abandoned-at-least-one-s300-system Российская армия при отступлении бросила как минимум одну систему С-300 в Херсонской области
показать весь комментарий
12.11.2022 18:49 Ответить
Стратєхи
показать весь комментарий
12.11.2022 18:49 Ответить
с опытом и бонусом баф на победу в отличии от рузге которые максимум победили зоопарк и сперли енота с минусом к морали и педикулезом
показать весь комментарий
12.11.2022 18:55 Ответить
Вони ще й страусів поїли .. .
показать весь комментарий
12.11.2022 19:32 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 18:56 Ответить
трохи щемливого в новини...
///
рідна бабуня зустрічає рідного онука...

https://t.me/uaobozrevatel/56074

дай Боже всім дочекатися...
(плачу(((((
показать весь комментарий
12.11.2022 18:45 Ответить
Так люди ховали від сцапів прапори.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:45 Ответить
надо так и делать и освобождать звпорожскую обл. а не звиздеть про отдых в зиму и ждать когда враг укрепится а потом говорить про невозможность освобождения Украины! -ведь именно такую лапшу вы задумали вешать да резников?
показать весь комментарий
12.11.2022 18:46 Ответить
ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування, ротації і оновлення, - Резніков Джерело:
показать весь комментарий
12.11.2022 18:48 Ответить
один похід в атаку в зимку і облаштування на нових позиціях мождуть суттєво змінити ваші погляди
показать весь комментарий
12.11.2022 18:54 Ответить
Фронтовая математика. Зашло орков 300-310К. Убито по сводке ГШ 76К. Ранено 2/1 152К. Из числа раненых-33/33/33%. Умерли/Калеки/Возврат.Итого на 6.11.22 в строю 120-130К кадровых орков, воюющих 9 месяцев. И их больше нет ни где. Можно взять только призывников. Зашло 50К чмо. ЧМО на сейчас составляет не менее 40% у орков. Орки вынуждены для создания боеспособных частей "лепить сборную солянку", аккумулируя "старых" в одни части и доводя ЧМО до 80-90% в оставшихся частях. Агония.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:04 Ответить
где вы видели про атаку?-речь идет об обороне которую организуют за зиму -понятно что чмобики не годятся для атаки для этого нужны профессиональные военные НО для обороны очень даже и тут количество(300-500тыс)играет огромную роль
показать весь комментарий
12.11.2022 19:11 Ответить
а попереду зима, причому не їхня з сухим морозом і валянками а українська, з багнюкою вдень і кригою вночі, з логістикою, вошами і потужною кацапською економікою

якщо зараз вони виглядають як бомжі то на кінець зими будуть реальні білі ходоки
показать весь комментарий
12.11.2022 19:14 Ответить
Про белых ходоков сильно!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:22 Ответить
та заспокойтеся будь ласка) і припиніть цей френдлі фаєр в коментарях

ні в який заморожений конфлікт нічого не переросте, вже є досвід Донбасу і розуміння до чого це призводить

якщо зєля підпише мирну угоду його повісять на банковій ті самі бійці про яких він "турбується"
показать весь комментарий
12.11.2022 19:09 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/4408 Петро Порошенко , як волонтер ЗСУ:
"Ми на Східному фронті. Сьогодні буде дуже багато передач і зустрічей. Спочатку заїхали до хлопців, які одні з перших заходять на окуповані території під час їх визволення. Саме вони наражаються на найбільшу небезпеку. І це вони приносять командуванню, а згодом і всім українцям, щасливу звістку про черговий звільнений населений пункт.
Тут дуже непроста ситуація. Але і звідси наші військові обіцяють нам приносити гарні новини. А ми доставляємо усе, щоб це стало можливим: буржуйки, генератори, дрони, каримати та спальники.
Бо не тільки південний, а й східний напрямок має бути звільненим від раш$тської нечисті"
показать весь комментарий
12.11.2022 18:48 Ответить
Чмобиками уже в 1мв воевали не совсем удачно. Чем объясняется "позиционность", а для кого и, по итогу, отябрьский переворот.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:48 Ответить
кацапи вже мульку про "перекинем резерви" намагаються не використовувати, панівна думка про здачу Херсону - "дагаварняк", тобто їм за нього багато дали але що саме казати не можна бо "ваєнная тайна"
показать весь комментарий
12.11.2022 18:49 Ответить
і нафтою торгувати вільно без цінових обмежень дозволили і удобрения в африку і на лондонській біржі російський метал пішов і т.д.

нах їм той Херсон.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:10 Ответить
"То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат." (с)
показать весь комментарий
12.11.2022 19:17 Ответить
Ще коли були на нулі,то з побратимами сперечався,що не покидає думка- буде - договорняк" , кацапні,щоб зберегти обличчя залишать сухопутний коридор в Крим,можливо вони віддадуть Луганськ за це.... ІМХО
показать весь комментарий
12.11.2022 19:04 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 19:29 Ответить
И шо это должно означать, русский?
показать весь комментарий
12.11.2022 19:37 Ответить
Мурза у рузге изменилси изіг за 100 лет Таврическая
показать весь комментарий
12.11.2022 19:42 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 19:40 Ответить
Вважаю, що бойовий дух, або бажання померти героєм в цих бандах вже саме на тому рівні, щоб чітко зрозуміти заради чого, та яких інтересів їх привели на цю бійню....!!!! Вибір за цими покидьками - або спроба вижити та бути з сім'єю, або стати добривом на ланах неньки України!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:11 Ответить
Ржевско-Сычевскую операцию маршал Жюков готовил полгода...,собирал баранов по всему дохлому Сссру...за год битвы потеряно полтора миллиона солдат и офицеров... после этой катастрофы жюкова Назвали Мясник...всех времён и народов...
типа маршал сраной паБЕДЫ....
показать весь комментарий
12.11.2022 19:26 Ответить
Після зачистки на правому вистачить поліції і ТРо. Невелика кількість арти,щоб москсвинам обстріли безкарно не проходили.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:23 Ответить
 
 