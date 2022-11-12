Восточная группировка войск об угрозе переброски войск РФ из-под Херсона на восток: "Россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге"

Переброска российских сил (сбежавших с правого берега Днепра в Херсонской области) к востоку грозит динамике боев на этом направлении. Но наши военные делают все, чтобы снизить потенциал врага еще на юге.

Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На вопрос журналиста, может ли быть увеличение вражеского континента на востоке после бегства с правобережья Херсона, он выразил надежду, что "коллеги на юге не дадут оккупантам такой возможности".

"Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", - сказал Череватый.

При этом он не исключает угрозы изменения динамики боевых действий на востоке, если россиянам все же удастся перебросить часть сил из Херсонской области на восточное направление.

"Конечно, это может произойти, если мы не будем ничего делать. История этого полномасштабного вторжения показала, что мы как раз, как правило, были на шаг впереди врага и именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее к ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники, мы умели победить на поле боя. Киевская, Харьковская и Лиманская операции это четко продемонстрировали", - объяснил Череватый.