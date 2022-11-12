РУС
На оккупированной территории ухудшается морально психологическое состояние солдат армии РФ. В Геническе введен "сухой закон", - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированной части Херсонщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания".

Читайте: В рамках отступления российских оккупантов в Херсонской области за сутки было уничтожено 7 мостов, - CNN

+15
нехай краще бухають, бо буде бунт
12.11.2022 19:41 Ответить
+12
Енот из плена передаёт всем, что он не сломлен, ничего врагу не расскажет и готовит восстание в лагере пише -русні *****. Там с ним ещё бобры с каховской дамбы и барсук из киевского леса.
12.11.2022 19:47 Ответить
+11
...а как они теперь на трезвую на бутылку садиться будут, а вечерами целовать друг друга?
12.11.2022 19:43 Ответить
нехай краще бухають, бо буде бунт
12.11.2022 19:41 Ответить
Для зняття стресу вони в дупи почали трахунькатися... Це коли кадирівців поблизху нема!
12.11.2022 21:12 Ответить
💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺
12.11.2022 21:14 Ответить
💩🇷🇺👉🖕
12.11.2022 21:16 Ответить
Не підказуйте…
13.11.2022 06:17 Ответить
пожалійте бідних касабів......сльози радости мешают мне гаварить..
та нехай понапиваються і повбиваються .. розвели слюні
12.11.2022 19:42 Ответить
Тепер можна змінити тактику наступу. Посилати в передніх порядках бензовози зі спиртом та КАМАЗИ з салом. Кацапи за бухло самі все віддадуть
12.11.2022 20:51 Ответить
...а как они теперь на трезвую на бутылку садиться будут, а вечерами целовать друг друга?
12.11.2022 19:43 Ответить
як,як, -в засос!
12.11.2022 19:47 Ответить
...а как они теперь ...?
Каком кверху
12.11.2022 20:06 Ответить
Для армии ванек сухой закон не работает.
12.11.2022 19:43 Ответить
Сухий закон есесер розвалив.
12.11.2022 19:44 Ответить
САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ!!!СУХОЙ ЗАКОН!!!ДОХНИТЕ ТРЕЗВЫМИ!!!!!!!ПУТИНСКИЕОРКИ!!!!!!!!!!!!@
12.11.2022 19:44 Ответить
в рамках закона самое время подкинуть им там сухого спирта. пусть оттягиваются на здоровье )))
12.11.2022 19:45 Ответить
ВИТАМИННОСПИРТОВАЯ ТАБЛЭТКА!ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ!!!
12.11.2022 20:26 Ответить
та, там до руснявого мосту вбрід докондьохают хто не потоне - "пьяному морє па-калєно"
12.11.2022 19:45 Ответить
12.11.2022 19:47 Ответить
Енот из плена передаёт всем, что он не сломлен, ничего врагу не расскажет и готовит восстание в лагере пише -русні *****. Там с ним ещё бобры с каховской дамбы и барсук из киевского леса.
12.11.2022 19:47 Ответить
а якшо дати бухати -то морально-психологічний стан підвищиться?от жеж..формулювання
12.11.2022 19:50 Ответить
Самогоном доганяються .
12.11.2022 19:54 Ответить
Фото к новости со Дня Взятия МЕТРО в 2014 году
12.11.2022 19:55 Ответить
Тому воны вырышалы папку друг другу!Теребенить!вкладывая *********** медок))))
12.11.2022 19:57 Ответить
Насмішили)А що до цього вони виявляється не бухали?))А якже давня традиція : сталінських сто грам?))
12.11.2022 19:59 Ответить
antiputler_news

·

https://twitter.com/antiputler_news/status/1591476352833978368 1h

Зкс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин: "В ближайшие месяцы на фронт в Украину начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит РФ победу".
12.11.2022 20:08 Ответить
12.11.2022 20:19 Ответить
Дык это ж оружие из космоса прямо из космического агентсва Дмитрия Гондозина.
12.11.2022 20:26 Ответить
pactalommmm
13.11.2022 01:50 Ответить
Мабуть мєдвєдеву не вистачає...
12.11.2022 20:11 Ответить
Партизанам срочно нужно организовать поставки метанола
12.11.2022 20:15 Ответить
Ребятам срочно нужны психологи из КНДР.
12.11.2022 20:24 Ответить
У Генічеську введено "сухий закон".
12.11.2022 20:39 Ответить
12.11.2022 20:41 Ответить
Догадался бы местный народ, та браги по скорому в бидонах с черти чего нагнать, там варенье старое, падалка в садах, с сахарного буряка там жмыха, можно в стиралке, в тех совковых, где воду через шланг выганяют, был и такой скоростной метод! И угощать братанов северных. По хозмагам базарным денатурат поискать, клею какого. Раздавать даром конечно. Через дня четыре 80% выйдут из игры бойцы легендарные запросто. Спиртика гидрика разводить водичкой с реки---та вариантов много.
12.11.2022 20:46 Ответить
Геническ вообще кишит ватоцефалами....Обычаи и нравы соответствующие....
12.11.2022 20:47 Ответить
По учебному центру шляются бухие чмобики.
-Майор, это что такое?!- орёт на подчинённого начальник заведения,- почему все пьяные? У нас же сухой закон!
-Так точно, товарищ полковник!- разрешите доложить! Там адвоката какого-то мобилизовали, это он для алкашей лазейки находит
12.11.2022 20:53 Ответить
Николай 2 тоже ввел сухой закон и его замочили.
12.11.2022 20:57 Ответить
Геноцид кацапів посилюється.
12.11.2022 21:03 Ответить
Одеколон "Шипр"? )))
12.11.2022 21:29 Ответить
бывал давно в Геническе. Ничего не скажу за его население, но, думаю, что ватников полно. А вот лишать алкоголя кацапа - неразумно, командование - идиоты. Да, бухой - плохой солдат, но без бухла он просто мёртвый до убийства его. Они что - не соображают, что такое похмелье у сильно и долго пьющего дегенерата?
12.11.2022 22:05 Ответить
Валите нафиг с Украины дебилы, пока еще живые.
13.11.2022 10:25 Ответить
 
 