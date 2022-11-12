На оккупированной территории ухудшается морально психологическое состояние солдат армии РФ. В Геническе введен "сухой закон", - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированной части Херсонщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания".

