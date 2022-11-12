На оккупированной территории ухудшается морально психологическое состояние солдат армии РФ. В Геническе введен "сухой закон", - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированной части Херсонщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания".
Топ комментарии
+15 krot_lub
показать весь комментарий12.11.2022 19:41 Ответить Ссылка
+12 аспм мпри
показать весь комментарий12.11.2022 19:47 Ответить Ссылка
+11 SlavaGeroyam
показать весь комментарий12.11.2022 19:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та нехай понапиваються і повбиваються .. розвели слюні
Каком кверху
·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1591476352833978368 1h
Зкс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин: "В ближайшие месяцы на фронт в Украину начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит РФ победу".
-Майор, это что такое?!- орёт на подчинённого начальник заведения,- почему все пьяные? У нас же сухой закон!
-Так точно, товарищ полковник!- разрешите доложить! Там адвоката какого-то мобилизовали, это он для алкашей лазейки находит