РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Война
23 041 86

Генерал США Ходжес спрогнозировал ход войны: HIMARS скоро будут стрелять из Херсона, а "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. КАРТА

himars,ходжес

Освобождение Херсона позволит украинским военным наносить удары с HIMARS по находящимся на подступах к Крыму россиянам. Это ослабит оборону оккупантов и повлияет на дальнейшую деоккупацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в Twitter.

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, тогда как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождение Крыма", - подчеркнул Ходжес.

Читайте: Украина не потеряла ни одного HIMARS, - МО Украины

Также он отметил, что важную роль может сыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.

Генерал США Ходжес спрогнозировал ход войны: HIMARS скоро будут стрелять из Херсона, а левое крыло контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь 01

Ходжес Бен (173) HIMARS (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+68
показать весь комментарий
12.11.2022 22:31 Ответить
+41
та и раша пропагандоны в страхе своем новые предсказания вангуют ))))

показать весь комментарий
12.11.2022 22:35 Ответить
+29
Звучить неймовірно приємно. Але надто обтимістично, на мій погляд. Але я не американський генерал. І навіть не український)
показать весь комментарий
12.11.2022 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звучить неймовірно приємно. Але надто обтимістично, на мій погляд. Але я не американський генерал. І навіть не український)
показать весь комментарий
12.11.2022 22:31 Ответить
тобто не генерал
показать весь комментарий
12.11.2022 22:36 Ответить
Це заява для американців і прохання надати атакамс.справжні цілі знає лише Генштаб.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:59 Ответить
Цілком ймовірно.
показать весь комментарий
13.11.2022 07:35 Ответить
А може цей Ходжес не просто так п...дить, може він шось знає
показать весь комментарий
12.11.2022 23:13 Ответить
Цей чувак завжди дуже оптимістичний, але хто знає... Може, в нього є вагомі підстави так казати.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:32 Ответить
🙏🙏🙏❤️💙💛✊ЗСУ✌🏼✌🏼✌🏼
показать весь комментарий
12.11.2022 23:59 Ответить
Взагалі-то у мене велика чуйка, що як мінімум північна частина Криму буде визволена раніше за донбаські райони. Сподіваюсь десь в січні вже ЗСУ почнуть контролювати райони Сивашу.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:00 Ответить
говорят, что наступать будут с севера луг. области, потм дон, потом запор, и только в конце крым...хз....
показать весь комментарий
13.11.2022 00:19 Ответить
Кто говорит?
Освобождать нужно самое важное и сакральное для Мордора. После присутствия ЗСУ в Крыму и его блокады в Кремле очень быстро случится коллапс и Луганск с Донецком вернутся практически без боев...
показать весь комментарий
13.11.2022 00:24 Ответить
эксперты...посмотрим....
а за крым кацапня будет держаться зубами, т.е. - яо
Они его просто так не отдадут
показать весь комментарий
13.11.2022 00:29 Ответить
Багато думають як ви, в тому числі на Заході, що у Крима є якийсь особий статус чи недоторканість...
У ЗСУ та Залужного інша думка і дуже скоро вони це доведуть!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:40 Ответить
я токо за!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:41 Ответить
Залужний хіба сам вирішує стратегічні завдання? Верховну вставку ви не враховуєте? Я впевнений, що він там повністю підневільний, інакше давно б його рокирнули
показать весь комментарий
13.11.2022 12:06 Ответить
Так що Крим будуть звільняти, але завдяки суспільному тиску, союзників та волі українського народу.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:12 Ответить
Отдадут и ещё спасибо скажут, совок в начале 90-х распался, а вроде такой был мощный с военными континентами по Европе. Но дерьмо не вечно, подвержено гумунизации. И вновь Крым заиграет цветами и красками.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:01 Ответить
Всё нормально, кремлёвские аферисты уберутся на моzковию. А Крым будет радостно встречать мир, туристов и возвращение в цивилизацию. Скорее бы уже, хочу как раньше с набережной Ялты смотреть на белоснежные лайнеры со всего мира.
показать весь комментарий
13.11.2022 08:55 Ответить
такая себе "кардиоида хаймарса" ))
показать весь комментарий
12.11.2022 22:31 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 22:31 Ответить
ATACMS ніхто не дасть
показать весь комментарий
12.11.2022 22:32 Ответить
Купимо у військ торзі ))
показать весь комментарий
12.11.2022 22:34 Ответить
Мова за наявне озброєння. (без врахування ATACMS, з ним ще веселіше буде)
показать весь комментарий
12.11.2022 22:35 Ответить
Доки в Білому Домі бідон, так.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:53 Ответить
Ні, не тому. А тому що вже сто разів казали прибрати Єрмака і Татарова. Або вони або нова зброя в нормальній кількості. ЗЕ обрав залкварених ригів і прихватизацію для Бєні
показать весь комментарий
13.11.2022 09:20 Ответить
Офіційно цього ніхто не казав крім В. Спартс. Хоча, якби сказали, то справа зрушилася б з місця
показать весь комментарий
13.11.2022 12:19 Ответить
З після параду в мацкві дадуть та ще можливо танки підженуть
показать весь комментарий
13.11.2022 12:15 Ответить
Непогано звучить і обнадійливо 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показать весь комментарий
12.11.2022 22:33 Ответить
С освобождением правобережья Днепра москалям придется на левобережье у русла Днепра держать крупную воинскую группировку. ЗСУ надо пользоваться и вести серьезную артиллерийскую работу.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:34 Ответить
та и раша пропагандоны в страхе своем новые предсказания вангуют ))))

показать весь комментарий
12.11.2022 22:35 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 22:40 Ответить
Проржався
Вони по собі міряють. Доцільність, затрати, опір... Це не про них. У них тільки дві можливості здобуди хоч якусь перемогу - "килимові бомбардування" (але тут наша система ППО їм дулі крутить) та "гарматне м'ясо" (от це перемелювати доведеться довго).
показать весь комментарий
12.11.2022 22:49 Ответить
Навіть з гарматним м'ясом щось не дуже виходить.
Он під Павлівкою та Вугледаром орки кладуть до 1000 мертвими і не можуть взяти навіть маленьке село.... Про Бахмут взагалі мовчу, там до 10 тис двохсотих вже
показать весь комментарий
13.11.2022 00:44 Ответить
Мабуть вскрили запіскі маршала Жукова з намаганнями зламати фронт
показать весь комментарий
13.11.2022 12:26 Ответить
На хер вы нам всрались со своей масквой ,нам чужого не треба , а от кремлiвську кодлу треба до трибуналу
показать весь комментарий
12.11.2022 22:57 Ответить
то Ви мій вступ не прочитали???? це ж самі рашка пропагандони з переляку... скавчать ))))
(а у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь))))
показать весь комментарий
12.11.2022 23:02 Ответить
ні Вася, чоловік написав те саме, що і я хотів... Доповню тільки тим, що від спаленої мАськви- теж не відмовлюсь.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:09 Ответить
Наверно это план "Киев за 3 дня" так создавался
показать весь комментарий
12.11.2022 23:24 Ответить
А нахрена ж тоді затівали ту "спецоперацію" в Україні щоб тепер "пісяти кип'ятком"?
показать весь комментарий
13.11.2022 07:38 Ответить
Нафіга нам Курськ якщо українську Стародубщину анексовано у 1918 році і включено у Брянську область рф?))

Стародубщина- колиска гетьманів і письменників, земля однойменного козацького полку доби Хмельниччини.
Це вам не пресловута Кубань чи Зелений клин
показать весь комментарий
13.11.2022 09:23 Ответить
У 1918 кацапо-советікус ще не сформувався і не набрав сил на території УНР та Української держави Скоропадського. Анексію не лише Стародубщини, але й Східної Слобожанщини, південно-східної частини Донеччини та Кубані здійснив сталін у 1920-х рр.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:17 Ответить
Чекаємо, віримо, що до весни наші збройні сили визволять берег Азовського моря. Не встигнуть кацапи доозброїти своє призване м'ясо.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:36 Ответить
Віри замало. Дзвонимо своїм на фронт, питаймо що треба, організовуєм збори і закупку, відправляєм!
показать весь комментарий
13.11.2022 09:25 Ответить
Єдиний військовий експерт, який ще не помилиася жодного разу
показать весь комментарий
12.11.2022 22:38 Ответить
не єдиний, повірте, але один з адикватнеших...
показать весь комментарий
12.11.2022 22:48 Ответить
это не он случаем в марте говорил, что война закончится за 3 недели и русские падут?
показать весь комментарий
13.11.2022 00:21 Ответить
Схоже Ходжес вірить в ЗСУ на усі 200%
показать весь комментарий
12.11.2022 22:43 Ответить
На то й він і генерал що вміло аналізує ситуацію і робить з цього правдиві прогнози.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:02 Ответить
Мабуть він довіряє Народу України, котрий вірить у ЗСУ. Народ не помиляється, за виключенням довіри до політиків.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:56 Ответить
Якщо б олігархічні ЗМІ не так агресивно промивали мізки людям, то народ правильніше оцінював би політиків. Так що не народ винен.
І треба заборонити виборчі білборди, які не несуть корисну інформацію про кандидатів, а тільки зомбують виборця на голосування за людину яка зображена на білборді. Та й ще багато чого необхідно зробити.
показать весь комментарий
13.11.2022 02:07 Ответить
Не варто забувати про фальсифікації від організованого кримінально-олігархічного угрупування, що перебуває при владі.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:43 Ответить
Солодкі слова,приємно читати.Особливо коли згадуєш захват Криму хотілося вовком вити від безпорадності.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:19 Ответить
от на етапі звільнення Криму кацапи точно почнуть репетувати "стріляю ядерную бонбу", сподіваюся ми до цього готові
показать весь комментарий
12.11.2022 22:44 Ответить
А чого херсонскьку область ядрьоной бімбой не захищают. Те що вони визначили захоплену територію України своєю, не значить, що вони готові за неї вмерти. Завтра проголошуть Аляску своєю і що будуть ЯО стріляти? Це ж кремлівські аферисти, їхні слова та бумажки нічого не значать. А нам своє робити - вертати награбоване.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:08 Ответить
Все это верно

Не хватает только самих ATACMS

Теперь Крым уже весь достигается
показать весь комментарий
12.11.2022 22:50 Ответить
Схоже, він щось знає.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:52 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 22:56 Ответить
***** може бути справді ображене на весь світ через те, що в нього крихітний нефункціонуючий ***, а також тому, що його в дитинстві принижувала і використовувала як дєвочку лєнінградська босота.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:28 Ответить
слишком оптимистично.
на разгоне, с головокружением от успехов.
город и прилегающие местности то хорошо проверили?
нквд отступая из киева в 1941 году оставили немцам кучу сюрпризов.
эти выкормленыши не забыли традиции своих дедов-кровопийц.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:05 Ответить
пессимист уев, не писсяй здесь, да ещё под чужим флагом
показать весь комментарий
12.11.2022 23:23 Ответить
орки ниоткуда просто так не отступают.
везде оставляют кучу сюрпризов.
эти сюрпризы могут быть в каких угодно местах и любых формах.
могут быть в виде общих безымянных могил.
а могут быть и в виде рязанского сахара вперемешку с гексогеном.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:44 Ответить
Якщо ви розумієте, то і в ЗСУ розуміють. Та ще й наочно бачили в інших звільнених містах. Вони у курсі.
Вірте ЗСУ!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:03 Ответить
Смари как бы через месяц с Мариуполя в Ростов не пришлось маневр проводить.....поборежье левое под нашим огневым контролем там степь и негде прятаться....пару недель отработок Хаймерсами и прочей артой и ппобегут быстрее чем под харьковом
показать весь комментарий
12.11.2022 23:39 Ответить
но и наше побережье у них под контролем(
показать весь комментарий
13.11.2022 00:22 Ответить
До січня - тобто протягом 6 тижнів?

Якось важко повірити, враховуючи сотні населених пунктів на шляху до моря. І кожне село може стати місцем важких боїв.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:27 Ответить
Вот примерно так воюют ваньки. У них каждое село это сталинград. Наши сначала стоят и ********* склады, логистику и укрепрайоны по месяцу и больше.. а потом ваньки сами исполняют жест доброй воли на добрые километров 100 от фронта. Так что все может быть.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:34 Ответить
ваньки не воюють - ваньки дохнуть...
показать весь комментарий
13.11.2022 07:45 Ответить
Побегут просто и всё. Как с под Киева, Харькова и Херсона.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:11 Ответить
Твої слова, та Богу в уха!
показать весь комментарий
12.11.2022 23:28 Ответить
Вроде как и слишком оптимистично, но... многие его прогнозы сбывались. Я про Херсон тоже сомневался что осенью возьмут. Думал вообще к концу года в лучшем случае.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:32 Ответить
Все ж таки Херсон був притиснутий до Дніпра, там кільце поступово звужувалося, а от Південне Лівобережжя набагато більше за площею...
показать весь комментарий
12.11.2022 23:49 Ответить
уранус летом еще сказал. Херсон наш до НГ, Я поржал. Вот и не верь звездам)
показать весь комментарий
13.11.2022 00:23 Ответить
Ще 9 чи 10 листопада, навіть Арестович казав про звільнення Херсона за 2-3 тижні, а тут ЗСУ взяли і за сутки звільнили)) Так що тепер, якщо ЗСУ скажуть що за кілька днів звільнять всю окуповану частину, то в мене навіть сумніву не винекне в цьому. ЗСУ круті! ЗСУ найкращі!!!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:38 Ответить
Ну, Арестович ще той казкар. На відміну від нього Залежний мовчки робить свою справу.
показать весь комментарий
13.11.2022 07:41 Ответить
Точніше, москалі звідти самі вийшли за домовленістю в обмін на вихід своїх основних сил з оточення. Це мабуть було важке рішення
показать весь комментарий
13.11.2022 15:00 Ответить
Що? Самі вийшли з вигідних позицій? В обмін нащо, на піздюліну? Не читай кацапських гавноСми))
показать весь комментарий
13.11.2022 15:20 Ответить
Я не читаю кацапських смі. В олігархічних українських змі теж всієї правди не розповідають.
Яких вигідних позицій? 40тисячне угрупування елітних з'єднань рашистів з 3.5тис. техніки перебувало в оперативному оточенні. Їх випустили в обмін на Херсон. США ж сказали про «екстраординарне» звільнення Херсону.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:17 Ответить
Цей генерал майже ніколи не помиляється... СЛАВА ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👍💪🇺🇦
показать весь комментарий
13.11.2022 08:23 Ответить
https://youtu.be/*********** .... крысы путлера правду чешут о Черном море...😆типа нам ЖО...а
показать весь комментарий
13.11.2022 09:01 Ответить
Вспоминаю, как в первый день войны, "родственник" ватный с Крыма, который обосновался конкретно там с ********** после 2014 года, пафосно так, с напором, закрывая рот, говорил мне, как мы скоро будем жить в одной стране. Затем, уже летом, блеял тревожно, за себя, просил чтобы я не шёл защищать Украину и не брал оружие, а он вообще за мир и у него семья, ненадать войны. Короче, крысы, тем более чужие, побегут с корабля, мамулечка нада сваливать).
показать весь комментарий
13.11.2022 09:22 Ответить
у меня тоже точно такой же знакомец-друг оттуда ))) всё ровно как ты написал было )
показать весь комментарий
13.11.2022 10:19 Ответить
Всё так и будет....
показать весь комментарий
13.11.2022 09:34 Ответить
Что до "оптимизма" Ходжеса, я слушал стрим Фейгина и Арестовича где именно этот самый Ходжес говорил, что Херсон скоро освободят. Ни Фейгин, ни даже Арестович не поверили особо, да и никто не поверил, а старый генерал оказался прав...
показать весь комментарий
13.11.2022 10:20 Ответить
от орехова до керча 250км...с семками
показать весь комментарий
13.11.2022 10:23 Ответить
 
 