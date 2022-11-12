Генерал США Ходжес спрогнозировал ход войны: HIMARS скоро будут стрелять из Херсона, а "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. КАРТА
Освобождение Херсона позволит украинским военным наносить удары с HIMARS по находящимся на подступах к Крыму россиянам. Это ослабит оборону оккупантов и повлияет на дальнейшую деоккупацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в Twitter.
"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, тогда как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождение Крыма", - подчеркнул Ходжес.
Также он отметил, что важную роль может сыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.
Освобождать нужно самое важное и сакральное для Мордора. После присутствия ЗСУ в Крыму и его блокады в Кремле очень быстро случится коллапс и Луганск с Донецком вернутся практически без боев...
а за крым кацапня будет держаться зубами, т.е. - яо
Они его просто так не отдадут
У ЗСУ та Залужного інша думка і дуже скоро вони це доведуть!
Вони по собі міряють. Доцільність, затрати, опір... Це не про них. У них тільки дві можливості здобуди хоч якусь перемогу - "килимові бомбардування" (але тут наша система ППО їм дулі крутить) та "гарматне м'ясо" (от це перемелювати доведеться довго).
Он під Павлівкою та Вугледаром орки кладуть до 1000 мертвими і не можуть взяти навіть маленьке село.... Про Бахмут взагалі мовчу, там до 10 тис двохсотих вже
(а у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь))))
Стародубщина- колиска гетьманів і письменників, земля однойменного козацького полку доби Хмельниччини.
Це вам не пресловута Кубань чи Зелений клин
І треба заборонити виборчі білборди, які не несуть корисну інформацію про кандидатів, а тільки зомбують виборця на голосування за людину яка зображена на білборді. Та й ще багато чого необхідно зробити.
Не хватает только самих ATACMS
Теперь Крым уже весь достигается
на разгоне, с головокружением от успехов.
город и прилегающие местности то хорошо проверили?
нквд отступая из киева в 1941 году оставили немцам кучу сюрпризов.
эти выкормленыши не забыли традиции своих дедов-кровопийц.
везде оставляют кучу сюрпризов.
эти сюрпризы могут быть в каких угодно местах и любых формах.
могут быть в виде общих безымянных могил.
а могут быть и в виде рязанского сахара вперемешку с гексогеном.
Вірте ЗСУ!
Якось важко повірити, враховуючи сотні населених пунктів на шляху до моря. І кожне село може стати місцем важких боїв.
Яких вигідних позицій? 40тисячне угрупування елітних з'єднань рашистів з 3.5тис. техніки перебувало в оперативному оточенні. Їх випустили в обмін на Херсон. США ж сказали про «екстраординарне» звільнення Херсону.