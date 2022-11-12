Генерал США Ходжес спрогнозировал ход войны: HIMARS скоро будут стрелять из Херсона, а "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. КАРТА

Освобождение Херсона позволит украинским военным наносить удары с HIMARS по находящимся на подступах к Крыму россиянам. Это ослабит оборону оккупантов и повлияет на дальнейшую деоккупацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в Twitter.

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, тогда как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождение Крыма", - подчеркнул Ходжес.

Также он отметил, что важную роль может сыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.