Авиация и артиллерия ВСУ поразили 19 районов сосредоточения оккупантов, 3 позиции ЗРК, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о боевой работе украинской авиации и артиллерии в течение 12 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов".
як нагадування - ми вже йдемо і більше ніяких "поїздів дружби" не буде...
валіть ***** з українського Криму - поки вас ЗСУ не завалили!
Слава Захисникам України- Героям Слава!!!
шлюпка "армірал ессен"?
плюйте на неї - сама затоне - єроічно, як діди ...
кацапи, через Дніпро - вас валить кулеметами чі артою в пилюку і ніхт дуні лади?