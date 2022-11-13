Авиация и артиллерия ВСУ поразили 19 районов сосредоточения оккупантов, 3 позиции ЗРК, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о боевой работе украинской авиации и артиллерии в течение 12 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ВСУ сняли остатки аэропорта в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО