Авиация и артиллерия ВСУ поразили 19 районов сосредоточения оккупантов, 3 позиции ЗРК, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о боевой работе украинской авиации и артиллерии в течение 12 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ВСУ сняли остатки аэропорта в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

авиация (2904) артиллерия (666) ВСУ (6866)
13.11.2022 01:22 Ответить
непогано було б вразити кацосранофлот в Севі і кацапцькі якись штаби в Сімфі, Криму, потужно так,
як нагадування - ми вже йдемо і більше ніяких "поїздів дружби" не буде...
валіть ***** з українського Криму - поки вас ЗСУ не завалили!
13.11.2022 01:39 Ответить
Молодці!
Слава Захисникам України- Героям Слава!!!
13.11.2022 01:40 Ответить
шо там в кацапні залишишилося після "мацкви" і "адмірала макарова"?
шлюпка "армірал ессен"?
плюйте на неї - сама затоне - єроічно, як діди ...
кацапи, через Дніпро - вас валить кулеметами чі артою в пилюку і ніхт дуні лади?
13.11.2022 02:22 Ответить
 
 