РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11773 посетителя онлайн
Новости Война
10 686 23

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 80 860 человек (+650 за сутки), 2 840 танков, 1 837 артсистем, 5 742 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 ноября потери личного состава противника составляют около 80 860 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 80860 (+650) человек ликвидировано,

танков - 2840 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 206 (+1) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,

специальная техника – 160 (+0).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разгромлен штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 80 860 человек (+650 за сутки), 2 840 танков, 1 837 артсистем, 5 742 бронированные машины 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

армия РФ (20384) уничтожение (7750) техника (1780) потери (4529)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
13.11.2022 09:02 Ответить
+7
Донбас,наразі Донбас потерпає від орків. Пишуть ,що американські генерали прогнозують Мелітополь і Маріуполь до січня,але Бахмут, Опитне, Водяне,Павлівка уже сьогодні потребують допомоги. Там грязь по коліна, змучені захисники, знешкоджена техніка. Тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
13.11.2022 09:12 Ответить
+5
09.11.2022
Щоб сповільнити натиск Збройних сил України, російські окупанти підірвали п'ять мостів у https://www.unian.ua/war/koli-zvilnyat-herson-kim-zayaviv-shcho-informaciya-shchodo-deokupaciji-mista-zasekrechena-12038832.html Херсонській області.

11 Ноябрь 2022

Армия РФ при отступлении взорвали все мосты через Днепр в районе Херсона: Антоновский, железнодорожный, по которому ехали только поезда, мост Каховской ГЭС.

11 листопада 2022 року
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/ukraine-capture-snihurivka-kherson-russia-war?CMP=Share_iOSApp_Other "The Guardian" оцінив, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Якщо слухати ГУР МО, то ще позавчора 10 000 орків було на правому березі. Мости на правому березі вже були підірвані, як і Антонівський міст,і ****** Каховської ГЕС.
Як могли 10 000 орків переплити Дніпро на надувних матрасах я не дуже собі уявляю.
Отже, якщо ці 10 000 не потрапили у статистику "втрати ворога", то всі вони потрапили в оточення.
Логічно?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.11.2022 09:02 Ответить
Донбас,наразі Донбас потерпає від орків. Пишуть ,що американські генерали прогнозують Мелітополь і Маріуполь до січня,але Бахмут, Опитне, Водяне,Павлівка уже сьогодні потребують допомоги. Там грязь по коліна, змучені захисники, знешкоджена техніка. Тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
13.11.2022 09:12 Ответить
Скоро кремлядь замочит муйлушу и будет докладывать , мол, да, были темные пятна(во внешних связях), но мы осознали и устранили перегибы. https://youtu.be/eG7Mk0axZfs Дальше - муз сопровождение и все по новой...мол. я из деревни... ЗЫ...не верить ни одному слову ластоногих оленей.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:13 Ответить
На рабZZee мясо не считают,ему всегда грош цена была...бабы дерьма ещё нарожають..,казав колись один урод...🦍
показать весь комментарий
13.11.2022 09:20 Ответить
09.11.2022
Щоб сповільнити натиск Збройних сил України, російські окупанти підірвали п'ять мостів у https://www.unian.ua/war/koli-zvilnyat-herson-kim-zayaviv-shcho-informaciya-shchodo-deokupaciji-mista-zasekrechena-12038832.html Херсонській області.

11 Ноябрь 2022

Армия РФ при отступлении взорвали все мосты через Днепр в районе Херсона: Антоновский, железнодорожный, по которому ехали только поезда, мост Каховской ГЭС.

11 листопада 2022 року
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/ukraine-capture-snihurivka-kherson-russia-war?CMP=Share_iOSApp_Other "The Guardian" оцінив, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Якщо слухати ГУР МО, то ще позавчора 10 000 орків було на правому березі. Мости на правому березі вже були підірвані, як і Антонівський міст,і ****** Каховської ГЕС.
Як могли 10 000 орків переплити Дніпро на надувних матрасах я не дуже собі уявляю.
Отже, якщо ці 10 000 не потрапили у статистику "втрати ворога", то всі вони потрапили в оточення.
Логічно?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:24 Ответить
трофейного гелікоптера теж нема в статистиці. А тих 10 тисяч нам тепер кормити.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:49 Ответить
ви опиміст якщо думаєте що ми взяли 10 тис полонених...
показать весь комментарий
13.11.2022 09:55 Ответить
Думаю, що трофейна техніка в статистику не потрапляє. Тільки знищена
показать весь комментарий
13.11.2022 10:23 Ответить
Як і закликають МО і ГШ, я керуюсь виключно офіційними повідомленнями. Ось наприклад:

10 листопада 2022, 21:19
В коментарі Reuters Олексій Резніков сказав, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, вона все ще має сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosijski-vijska-herson-vidstup-manevr/32124191.html оголошення про відступ.
"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Щонайменше це займе один тиждень".

Якщо керуватись цим офіційним повідомленням, то орки будуть виходити з правого берега Дніпра як мінімум до 17 листопада. Ось тоді, очевидно, ми їх і вжаримо...

(хтось з нас: чи я, чи МО, живе у паралельній реальності. Якщо я - то це нічого, якщо МО - то це погано під час війни).
показать весь комментарий
13.11.2022 11:14 Ответить
Коли Шойгу з Суравикіном показали кіно,то елітні війська з технікою вже були виведені по ночах,а вдень завозили мобіків,а Буданов все це по Аристовичу-про-бал.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:46 Ответить
Там є карта ,коли про це говорилось. Наразі я не спала цілу ніч і моніторила карту. Милове на карті ще в окупації, а це може означати,що у орків був час,хоч і не багато. Вихід орків мав початок в кінці жовтня, елітне го..но в цей час вийшло з тисячами одиниць техніки. Що сказав Скібицький ,то там і зе в статті фігурує. Була надія у одного редактора,що ЗСУ таки накриють скупчення, та надією так і залишилося.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:37 Ответить
В войне с Финляндией с 30 ноября по март1940 года подохло 200 000 советских краснопузых..., кажуть шо замерзло от холода голода 100 000...,не помню кто кажись Марк Солонин или Кирилл Набутов говорили...
показать весь комментарий
13.11.2022 09:32 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 09:56 Ответить
знову нема тегу "" на цій новині... Як потім шукати, по якому тегу?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:00 Ответить
Є, ви не там дивилися
показать весь комментарий
13.11.2022 10:30 Ответить
тег - це ті ссилі, що над заголовком
показать весь комментарий
13.11.2022 14:55 Ответить
Странная статистика...
Говорили, что на переправе ночью было убито минимум 2000 орков.
Другие сообщали , что по Днепру плывут тысячи трупов росиян и т.д.
А в статистике всего +650. Странно как-то.
Получается, что из 20 000 группировки кацапов на правом берегу при их бегстве было убито всего 650, и это при условии что на других фронтах не погиб ни один росийский солдат. Но это ведь не так.
Было убито и много. И если их вычесть из этих 650, то тогда вопрос, а сколько было убито лаптеногих на переправах? Получается, что совсем не много.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:59 Ответить
Убитыми считаются те кого официально завернули в кулёк и написали его фамилию. Или отвезли к и в специальный рефрижератор.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:15 Ответить
Як що до кінця року кожну добу вбивати 410 росіян, то під Новий рік буде вбито 100 000. Потрібно зробити цей план! Слава Україні! Смерть ворогам! Слава ЗСУ! Україна понад усе!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:31 Ответить
https://t.me/generalsvr/1210 Генерал СВР , 13.11.2022г, в отчете *****:
- безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС - 81542чел.;
- "вагнер" - 24723;
- касапагвардия - 5384
показать весь комментарий
13.11.2022 14:53 Ответить
По тегу "" знайшов , з тим, де . Нині - 111649. Нормальний такий приріст - 5530, по 800 за добу. Значить, наші ще применшують кількість чорних поліетиленових пакетів за ту ж саму добу; ненабагато, але применшують.
показать весь комментарий
13.11.2022 15:07 Ответить
По оркам потери в пределах нормы,а по технике уже намного меньше из чего следует что техника у орков - всё, кидают голых чмобиков в бой? Ну или наши просто удачно накрыли хаймарсами парочку казарм
показать весь комментарий
14.11.2022 04:28 Ответить
 
 