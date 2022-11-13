Общие боевые потери РФ с начала войны – около 80 860 человек (+650 за сутки), 2 840 танков, 1 837 артсистем, 5 742 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 ноября потери личного состава противника составляют около 80 860 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около/ about 80860 (+650) человек ликвидировано,
танков - 2840 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,
артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,
РСЗО - 393 (+0) ед,
средства ПВО - 206 (+1) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),
крылатые ракеты – 399 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,
специальная техника – 160 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Щоб сповільнити натиск Збройних сил України, російські окупанти підірвали п'ять мостів у https://www.unian.ua/war/koli-zvilnyat-herson-kim-zayaviv-shcho-informaciya-shchodo-deokupaciji-mista-zasekrechena-12038832.html Херсонській області.
11 Ноябрь 2022
Армия РФ при отступлении взорвали все мосты через Днепр в районе Херсона: Антоновский, железнодорожный, по которому ехали только поезда, мост Каховской ГЭС.
11 листопада 2022 року
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/ukraine-capture-snihurivka-kherson-russia-war?CMP=Share_iOSApp_Other "The Guardian" оцінив, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.
Якщо слухати ГУР МО, то ще позавчора 10 000 орків було на правому березі. Мости на правому березі вже були підірвані, як і Антонівський міст,і ****** Каховської ГЕС.
Як могли 10 000 орків переплити Дніпро на надувних матрасах я не дуже собі уявляю.
Отже, якщо ці 10 000 не потрапили у статистику "втрати ворога", то всі вони потрапили в оточення.
Логічно?
10 листопада 2022, 21:19
В коментарі Reuters Олексій Резніков сказав, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, вона все ще має сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosijski-vijska-herson-vidstup-manevr/32124191.html оголошення про відступ.
"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Щонайменше це займе один тиждень".
Якщо керуватись цим офіційним повідомленням, то орки будуть виходити з правого берега Дніпра як мінімум до 17 листопада. Ось тоді, очевидно, ми їх і вжаримо...
(хтось з нас: чи я, чи МО, живе у паралельній реальності. Якщо я - то це нічого, якщо МО - то це погано під час війни).
Говорили, что на переправе ночью было убито минимум 2000 орков.
Другие сообщали , что по Днепру плывут тысячи трупов росиян и т.д.
А в статистике всего +650. Странно как-то.
Получается, что из 20 000 группировки кацапов на правом берегу при их бегстве было убито всего 650, и это при условии что на других фронтах не погиб ни один росийский солдат. Но это ведь не так.
Было убито и много. И если их вычесть из этих 650, то тогда вопрос, а сколько было убито лаптеногих на переправах? Получается, что совсем не много.
- безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС - 81542чел.;
- "вагнер" - 24723;
- касапагвардия - 5384