Общие боевые потери РФ с начала войны – около 80 860 человек (+650 за сутки), 2 840 танков, 1 837 артсистем, 5 742 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 ноября потери личного состава противника составляют около 80 860 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 80860 (+650) человек ликвидировано,

танков - 2840 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 206 (+1) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,

специальная техника – 160 (+0).

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.