Путин хочет лишать гражданства РФ за фейки об армии, ее дискредитацию, призывы к экстремизму и участие в "нежелательных" организациях
Соответствующие поправки внес в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства президент РФ Путин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ.
Поправки Путина прилагают к проекту статьи Уголовного кодекса, которые могут стать основанием для лишения гражданства:
- "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности";
- "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий";
- "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ";
- "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях".
Президентская поправка также предусматривает, что лишить приобретенного гражданства смогут:
- надругательство над флагом и гербом России
- организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны
- посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму
- хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки
- похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия
Отмечается, что согласно поправке такое решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий, а их факт будет устанавливать ФСБ.
Я б на місці європейців, тричі подумав би перед тим, як пускати цю «опозицію» до себе.
Їм може не подобатися *****, але все інше їх влаштовує!
ЄС, готуйся приймати і глдувати рускімір!
Актор прокидається "після вчорашнього" - головний біль, нудота, таке... Тут дивиться, а коло ліжка сидить діявол.
- Що, погано? - питає.
- Та егеж!
- А хочеш, - каже діявол, - я тобі життя зроблю класне: контракт з Голівудом на десять мільйонів доларів? Жинку красиву? Віллу у Лос-Анджелесі? Ролі в самих популярних серіалах і фільмах?
Але за це твої родичі після смерті будут горіти у пеклі!
Актор тримається за голову:
- Почекай, почекай! Ролі, фільми, мільони, красуля, вілла, родичі у пеклі... А де ж подлянка?!
та інших адептів руZZкого міра, які "почали" прозрівати....