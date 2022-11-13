РУС
Путин хочет лишать гражданства РФ за фейки об армии, ее дискредитацию, призывы к экстремизму и участие в "нежелательных" организациях

Соответствующие поправки внес в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства президент РФ Путин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ.

Поправки Путина прилагают к проекту статьи Уголовного кодекса, которые могут стать основанием для лишения гражданства:

  • "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности";
  • "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий";
  • "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ";
  • "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве провели марш "На Вашингтон": Требовали ударить по США ядерными ракетами и цитировали Путина. ВИДЕО

Президентская поправка также предусматривает, что лишить приобретенного гражданства смогут:

  • надругательство над флагом и гербом России
  • организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны
  • посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму
  • хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки
  • похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия

Отмечается, что согласно поправке такое решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий, а их факт будет устанавливать ФСБ.

+13
Да кому сейчас нужно кацапское гражданство.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:14 Ответить
+12
Окурок дає можливість москалям відкосити від армії: поросказував зайве - позбавили громадянства - не служиш.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:07 Ответить
+8
Такой страны скоро не будет -- ошибка 404
показать весь комментарий
13.11.2022 09:10 Ответить
та звільни вже весь народ від себе дудом
показать весь комментарий
13.11.2022 09:04 Ответить
Такой страны скоро не будет -- ошибка 404
показать весь комментарий
13.11.2022 09:10 Ответить
...Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій Джерело:
показать весь комментарий
13.11.2022 09:24 Ответить
Гони іх сраним віником -- десь у Монголію .
показать весь комментарий
13.11.2022 09:06 Ответить
Не треба цих прелюдій. "Национал предателей", "агєнтов Гос.Депа" та інших "неблагонадьожних" можна відразу до стінки.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:38 Ответить
Без суда і слєдствія .
показать весь комментарий
13.11.2022 09:42 Ответить
Окурок дає можливість москалям відкосити від армії: поросказував зайве - позбавили громадянства - не служиш.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:07 Ответить
От і добре. В Україні є патріоти, які не можуть вийти з москальського громадянства, скажімо воїни інтернаціонального батальйону, кримські татари, які повернулися в Крим після проголошення Незалежності, уроженці Зеленого Клину, тощо, які мають величезну проблему вийти з громадянства рф, тепер це стане простіше.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:39 Ответить
"Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ, виконання державними органами РФ своїх повноважень" - та хіба за цим одним пунктом можна всіх кацапів громадянства позбавити, бо мацже всі публічно розповсюджують неправдиву інформацію, шо кацапська армія не є вбивцями, загарбниками і мародерами. 😁. Питання лише в тому, чим те військо злочинців поповнювати, якщо всіх громадянства позбавити.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:09 Ответить
Да кому сейчас нужно кацапское гражданство.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:14 Ответить
Интересно, где и в каком статусе будут находиться кацапы, лишённые гражданства РФ, и не получившие визы в другие страны?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:15 Ответить
В статусе официальных набутылочников. С паспортом.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:28 Ответить
В статусе «10 рублевых шлюх».
показать весь комментарий
13.11.2022 10:06 Ответить
Тобто путін не хоче чути правду -бо ця правда йому боком вийде тому і погрожує тим хто багато знає про війну -а путін називає це фейками щоб знову обманути народ
показать весь комментарий
13.11.2022 09:20 Ответить
коротко кажучи фашистське громалянство х!йло буде забирати з будь якого приводу
показать весь комментарий
13.11.2022 09:23 Ответить
Як це не прикро, але у розумному вигляді нам теж потрібен закон для позбавлення громадянства зрадників, вбивць, гвалтівників.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:23 Ответить
И такой закон должен был принят бы 25 февраля 22г. Радой- зрадой!
показать весь комментарий
13.11.2022 09:58 Ответить
Так половина оркової армії без громадянства парашії залишиться
показать весь комментарий
13.11.2022 09:27 Ответить
Невелика потеря.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:27 Ответить
Шо, вже й ГУЛАГ побудувать не взмозі? То ж "вороги народу", а значить "на Соловки" та "до Сибіру"! Як при вашому улюбленому сраліні "святому"! Не зупиняйтеся на напівзаходах - я з сусідом на пиво "забився", що наступний рік у світі буде 2023, а на московії 1933. То ж не підведіть, кацапчики!
показать весь комментарий
13.11.2022 09:28 Ответить
А потім ці «гарні кацапи» попруть в Європу як біженці!
Я б на місці європейців, тричі подумав би перед тим, як пускати цю «опозицію» до себе.
Їм може не подобатися *****, але все інше їх влаштовує!
показать весь комментарий
13.11.2022 09:29 Ответить
такую глубину ************ не мог даже сам оруэлл описать в своей вечной "Книге Книг" ))
показать весь комментарий
13.11.2022 09:30 Ответить
ДАЖЕ ЧЕЛОВЕК не имеющий медицинского образования понимает что ХУ**ЛО Е**АННОЕ СОЗДАНИЕ.... которое вывело себя за понятие- ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ.. и поскольку это существо не животное а нечто может и сам Дьявол во плоти... обладает возможностью ликвидировать Житие на планете Земля самое разумное и гуманное во имя всех на Земле его физическое утранение которое не будет оцениватсья как 2 Заповедь ее нарушение... если не изменяет память-- Заповедей Моисею от Бога..
показать весь комментарий
13.11.2022 09:31 Ответить
И там же поправка про еще одно обнуление
показать весь комментарий
13.11.2022 09:31 Ответить
Фашист и маньяк пытается удержать свою кровавую власть.

показать весь комментарий
13.11.2022 09:31 Ответить
многоходовочка від ху@ла.
ЄС, готуйся приймати і глдувати рускімір!
показать весь комментарий
13.11.2022 09:35 Ответить
А когда расстреливать начнут,скрепный нарид требует.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:43 Ответить
разія - це перша країна в світі, в якій будуть забирати громадянство за правду про армію.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:47 Ответить
Сергей Пугачёв дал интервью Фейгину про пластилинового путина.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:48 Ответить
У чмобиков - выходцев из Средней Азии, кто годами унижался за срусский паспорт и получил его почти одновременно с повесткой, появилась надежда.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:59 Ответить
кремлевский *************** ******** по ходу уже в конвульсиях........................а ну еще чего нибудь поправь там в ватном законе..............просто феерическая жертва аборта ***..........................
показать весь комментарий
13.11.2022 10:16 Ответить
все вірно, усі адекватні люди повинні залишити це гетто
показать весь комментарий
13.11.2022 10:17 Ответить
Нє-нє-нє, хай краще одразу розстрілюють. Бо зараз оці усі нівінаватиє харошіє рузкіє перелякано пошепки вимовлять "пьіня" аби позбавитися кацапогромадянства, і побіжуть на клятий захід розповідати, які вони херої-екстремісти борцуни з режимом, і як їм за усе це захід винен дати громадянство нормальної країни
показать весь комментарий
13.11.2022 10:20 Ответить
В принципе логично, так вполне себе можно отделить хороших россиян от нехороших, просто хорошие перестанут быть россиянами и станут нормальными свободными людьми, а гражданство они себе найдут, мир большой.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:23 Ответить
***** з верблюдоводом шойгой, бажають позбутись свинопсиного громадянства та дристати на Захід, як біженець? =)
показать весь комментарий
13.11.2022 10:31 Ответить
Очень правильное решение! Можно будет не опасаться повесток, могилизации и вообще росийских судов. ***** то этого не понимает, он шизик необразованный, в вот тот, кто ему это подсунуд - просто красавчик!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:46 Ответить
Все возвращаются в рашку, даже из Европы. Русские, вроде тебя, теперь везде люди второго сорта.
показать весь комментарий
13.11.2022 15:39 Ответить
Вся Россия - один большой фейк.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:05 Ответить
Эти установят... Однако речь-то ведь только о приобретенном гражданстве, значит, будут лишать украинцев, которым это гражданство всучили насильно.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:28 Ответить
Є такий старий анекдот - підходить до моменту:
Актор прокидається "після вчорашнього" - головний біль, нудота, таке... Тут дивиться, а коло ліжка сидить діявол.
- Що, погано? - питає.
- Та егеж!
- А хочеш, - каже діявол, - я тобі життя зроблю класне: контракт з Голівудом на десять мільйонів доларів? Жинку красиву? Віллу у Лос-Анджелесі? Ролі в самих популярних серіалах і фільмах?
Але за це твої родичі після смерті будут горіти у пеклі!
Актор тримається за голову:
- Почекай, почекай! Ролі, фільми, мільони, красуля, вілла, родичі у пеклі... А де ж подлянка?!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:33 Ответить
ну...накінець-то...відберуть руSSке громадянство у вілкулів, труханових, добкіних, мураєвих, навінскіх...

та інших адептів руZZкого міра, які "почали" прозрівати....
показать весь комментарий
13.11.2022 11:34 Ответить
в Украине столько предателей, которых нужно лишать гражданства
показать весь комментарий
13.11.2022 11:55 Ответить
Стремоусова вже позбавили "храмадянства"
показать весь комментарий
13.11.2022 12:12 Ответить
нехай ***** затасует эту бумажку с двуглавой курийей мутантом себе в дупло. бесполезная бумажка хороша только кастрики разжигать, да бомжам жо.пу подтирать
показать весь комментарий
13.11.2022 12:44 Ответить
 
 