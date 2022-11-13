Путин хочет лишать гражданства РФ за фейки об армии, ее дискредитацию, призывы к экстремизму и участие в "нежелательных" организациях

Соответствующие поправки внес в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства президент РФ Путин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ.

Поправки Путина прилагают к проекту статьи Уголовного кодекса, которые могут стать основанием для лишения гражданства:

"Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности";

"Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий";

"Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ";

"Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях".

Президентская поправка также предусматривает, что лишить приобретенного гражданства смогут:

надругательство над флагом и гербом России

организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны

посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму

хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки

похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия

Отмечается, что согласно поправке такое решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий, а их факт будет устанавливать ФСБ.