Оккупанты обратились в российскую Госдуму с просьбой предоставить Мариуполю статус "города воинской славы", - Андрющенко
Оккупационные войска РФ наголову разгромили Мариуполь и убили десятки тысяч жителей города. Несмотря на это, а также колоссальные потери собственного войска во время штурма населенного пункта, так называемый парламент "ДНР" обратился в российскую Госдуму с просьбой предоставить Мариуполю статус "города воинской славы".
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, заявленные ранее цифры по потерям россиян в Мариуполе не являются корректными. Их опровергают сами оккупанты. По их словам, в боях за город погибло от 10 до 20 тысяч вражеских войск. Поэтому "военная слава" у россиян здесь довольно сомнительна.
"Мы вчера навещали защитников Мариуполя. Они рассказывали, что у россиян было гораздо больше потерь, чем 10 тысяч. Даже сами оккупанты, когда наши находились в плену, говорили, что во время штурма Мариуполя потеряли до 20 тысяч человек. Вот такая она российская слава - забрасывать труппами город", - заявил Андрющенко.
Советник городского головы выразил уверенность в том, что Мариуполь будет освобожден от захватчиков и пообещал очистить его от любых упоминаний РФ или СССР.
Кацапи устали кожен метр своїми трупами. Раздовбали місто в щебінь. Заморили голодом аж цілий невеличкий гарнізон. Взяли розвалини.
Це не військова слава, а військова ганьба.
Ти статтю читав? Про чию "славу" іде мова?
Поважають кацапи "Азов" 🤔
Фишка в том,что четверо из них остались живы...а двое кажись были потом полицаями Вермахта...🤣🦍