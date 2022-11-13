РУС
Оккупанты обратились в российскую Госдуму с просьбой предоставить Мариуполю статус "города воинской славы", - Андрющенко

маріуполь

Оккупационные войска РФ наголову разгромили Мариуполь и убили десятки тысяч жителей города. Несмотря на это, а также колоссальные потери собственного войска во время штурма населенного пункта, так называемый парламент "ДНР" обратился в российскую Госдуму с просьбой предоставить Мариуполю статус "города воинской славы".

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник мэра Петр Андрющенко

По словам чиновника, заявленные ранее цифры по потерям россиян в Мариуполе не являются корректными. Их опровергают сами оккупанты. По их словам, в боях за город погибло от 10 до 20 тысяч вражеских войск. Поэтому "военная слава" у россиян здесь довольно сомнительна.

"Мы вчера навещали защитников Мариуполя. Они рассказывали, что у россиян было гораздо больше потерь, чем 10 тысяч. Даже сами оккупанты, когда наши находились в плену, говорили, что во время штурма Мариуполя потеряли до 20 тысяч человек. Вот такая она российская слава - забрасывать труппами город", - заявил Андрющенко.

Советник городского головы выразил уверенность в том, что Мариуполь будет освобожден от захватчиков и пообещал очистить его от любых упоминаний РФ или СССР.

Маріуполь - місто-музей звірства окупантів, реальне обличчя "визволителів", а не картинка по їх брехливому телевізору.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:10 Ответить
Кацапський цинізм можна зрівняти лише з рівнем їх нікчемності.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:21 Ответить
Таке відчуття, що за допомогою юридично нікчемних рішень кацапи намагаються компенсувати поразки на полі бою.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:11 Ответить
Української слави? 😊 Та нехай не переживають, Верховна Рада надасть. Одразу після деокупації. 😁
показать весь комментарий
13.11.2022 09:12 Ответить
Мариуполь надо переименовать в СлаваАзовск !
показать весь комментарий
13.11.2022 11:01 Ответить
Це вже перебор -- другии Севастополь . Дурні думки з іхньоі макітри треба вибивати .
показать весь комментарий
13.11.2022 09:12 Ответить
Причем выбивать кувалдой по голове и с первого удара.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:16 Ответить
До речі, після деокупації Криму Севастопіль прийдеться позбавити будь-якого особливого статусу. Такого, як "місто-герой", чи "город руССкай слави". Заодно і статусу окремої територіальної одиниці теж позбавити треба. Зробити районним центром, як Ніколаєвку, яку до речі треба зробити Миколаївкою.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:32 Ответить
Мало просто позбавити особливого статусу. ВСІМ містам треба повернути історичні назви. Алустон, Ахтіяр, Кафа та інш. І не лише у Криму. Напріклад обісравшийся донецьк це Юзівка ​​і т.д.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:40 Ответить
Як вони ще не звернулися до Держдуми із пропозицією про повернення Маріуполю його "історичної назви" - Жданов.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:14 Ответить
Они бы ещё Освенцим назвали лагерем военной славы. Позорники. Дебилы .
показать весь комментарий
13.11.2022 09:16 Ответить
от ганблюки... не бути Маріку Ватославом... Містом-героєм - так!...
показать весь комментарий
13.11.2022 09:16 Ответить
это только если всю вату там уничтожить
показать весь комментарий
13.11.2022 12:54 Ответить
Шизоиды
показать весь комментарий
13.11.2022 09:17 Ответить
Вы хоть как называйте ,вас во всем мире уже чмырят.,не хотят брать на роботу,сдавать вам жилье...мы Украинци постараемся штоб так было всегда.и детям нашим расскажем шо вы за мрази
показать весь комментарий
13.11.2022 09:19 Ответить
попозжее, "по многочисленным просьбах трудящихся" они бы его ещё и в зад ждановым назвали. но трудящиеся там сегодня пошли уже не те и им перед их просьбой, телевизор должен пару раз обьяснить все заслуги этого почти забытого адмирала при освобождению азовского моря от владычества печенегов и половцев ))
показать весь комментарий
13.11.2022 09:26 Ответить
Газманов не приедет в Херсон. Как вы видите, оказывается причина в том, что билеты плохо продаются. Интересно, почему?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:28 Ответить
Успенскую Любу туда послать с кабриолетом! На ту дуру пойдут!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:04 Ответить
А в чому слава?

Кацапи устали кожен метр своїми трупами. Раздовбали місто в щебінь. Заморили голодом аж цілий невеличкий гарнізон. Взяли розвалини.

Це не військова слава, а військова ганьба.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:28 Ответить
Воинская слава и доблесть там только у полка ,Азов, по остальным пока воздержимся в этот раз давайте. Давно пора черту проводить между прошлым и будущим в нашей жизни.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:10 Ответить
Дядя, ти дурак?

Ти статтю читав? Про чию "славу" іде мова?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:12 Ответить
Хто така Слава? )))
показать весь комментарий
13.11.2022 09:40 Ответить
Маріуполь вже є містом української війсткової слави і буде обовязково звільнений від мордорських фашистів.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:44 Ответить
Хай звертаються хай надають будь які статуси,тільки при чому тут Маріуполь до держдуми?це українське місто,так само як і Херсон вони можуть хоть Аляску включити до складу рф
показать весь комментарий
13.11.2022 09:49 Ответить
Підтримую! Маріупіль це дійсно місто української військової слави.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:50 Ответить
Ну так!
Поважають кацапи "Азов" 🤔
показать весь комментарий
13.11.2022 11:20 Ответить
А в чем слава? В уничтожении гражданского населения и непрерывных бомбардировках жилых кварталов?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:59 Ответить
Типа 28 Хероев ПОНТЫфиловцев подбили 57 немецких танков,все подохли но разьезд Дубосеково отстояли...
Фишка в том,что четверо из них остались живы...а двое кажись были потом полицаями Вермахта...🤣🦍
показать весь комментарий
13.11.2022 10:00 Ответить
Тільки все що там видумують орки мабуть так само буде як із Херсоном референдум провели а їх вигнали тому нехай алкоголіки дуріють.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:02 Ответить
Согласен. Столько дней в полном окружении рашистов отбивались, - законно.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:03 Ответить
Слава ЗСУ та Азову🔱❤️🖤🔱👍✊💪🇺🇦
показать весь комментарий
13.11.2022 10:05 Ответить
це місто кацапської не слави а ганьби, дебіли кончені
показать весь комментарий
13.11.2022 10:16 Ответить
По факту это и есть город воинской славы, только речь здесь идёт о воинской славе украинских воинов.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:22 Ответить
Мифотворчество на РабZee процветает ещё с времён Хана Батыя...🤣и его якобы сына Александра Невского..🤣🦍
показать весь комментарий
13.11.2022 10:24 Ответить
Кацапське блюзнірство.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:26 Ответить
Ща найду ссылку из Ютьюба,где Армен Джигарханян доказывает двум пацанам,любителям рюSSкого наречия,что руSSkих и рюSSkoго Ызыка не существует...пять секунд..ща
показать весь комментарий
13.11.2022 10:28 Ответить
https://youtu.be/tg27c5iW2Zo
показать весь комментарий
13.11.2022 10:30 Ответить
Убойный видос с Джигарханяном...🤣🤣ржач ...✌️
показать весь комментарий
13.11.2022 10:32 Ответить
Кацапи,ви вже й так "прославились" на віки.Тепер у світі чекайте лише презирства і плювків у спину.Тупе,безрідне стадо дегенератів!!!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:06 Ответить
..будет город трибунал,судить и уничтожать быдлонасекомышей болот мацковии
показать весь комментарий
13.11.2022 11:16 Ответить
Обов'язково Маріуполь буде містом військової слави! Української!!!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:37 Ответить
как и Севастополь - город турецко-французска-английской славы.
показать весь комментарий
14.11.2022 01:42 Ответить
 
 