595 8

430 детей погибли и более 830 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Более 1260 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 830.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 421, Харьковской - 264, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 60, Днепропетровской - 31.

8 ноября в с. Борозенское Херсонской области в результате прямого попадания вражеского снаряда в частный дом получил ранение 3-месячный мальчик", - говорится в сообщении.

Также читайте: Более 829 детей получили ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. ИНФОГРАФИКА

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

армия РФ (20384) дети (6693) дети войны (92) Офис Генпрокурора (2606)
діти наші діти...нажахані війною...
прОклята русня забирає в вас не тільки дитинство, домівки, батьків... а й життя
13.11.2022 09:48 Ответить
Коли катався на лижах в Карпатах - вiн ЗНАВ,
коли бухав з ермаком в Буковелі - він ЗНАВ,
коли заперечував - вiн ЗНАВ,
коли розповідав про шашлички - вiн ЗНАВ
I свідомо нічого не робив.

Що краще: завчасно траншеï з окопами рити, чи пізніше могили ?
13.11.2022 09:59 Ответить
А погибшие дети до "полномасштабного" вторжения уже не считаются нашим правительством? У родителей и родственников различается горе, в зависимости от того это было до зеледента, или после?
13.11.2022 10:32 Ответить
регулярно раз на тиждень офіс простітуского прокуророра це друкує.. смакують цю цифру.. насолоджуються .. самі по кабінетах сидять і смакують
13.11.2022 10:33 Ответить
13.11.2022 10:35 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим...
13.11.2022 10:47 Ответить
В октябре 1949 года в районе Колымы,в детском концлагере были зверски замучены и изнасилованы свыше 2 000 детей-девочек из Украины...старшей из них было 12 лет...
13.11.2022 10:52 Ответить
 
 