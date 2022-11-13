430 детей погибли и более 830 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Более 1260 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 830.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 421, Харьковской - 264, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 60, Днепропетровской - 31.

8 ноября в с. Борозенское Херсонской области в результате прямого попадания вражеского снаряда в частный дом получил ранение 3-месячный мальчик", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.