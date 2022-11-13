Сунак хочет привлечь режим Путина к ответственности и намерен заявить об этом на G20, - The Daily Telegraph

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен раскритиковать режим российского диктатора Владимира Путина за агрессию против Украины, использовав для этого площадку саммита G20, который состоится на следующей неделе в Индонезии.

Об этом говорится в заявлении главы британского правительства, которое в воскресенье опубликовала газета The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"На этом саммите G20 не будет как всегда. Мы критикуем режим Путина, который посеял хаос по всему миру, разрушая жизнь людей и погружая международную экономику в бездну потрясений. Мы привлечем режим Путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению к таким форумам, как G20", – говорится в заявлении Риши Сунака.

