РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11773 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 363 63

Сунак хочет привлечь режим Путина к ответственности и намерен заявить об этом на G20, - The Daily Telegraph

сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен раскритиковать режим российского диктатора Владимира Путина за агрессию против Украины, использовав для этого площадку саммита G20, который состоится на следующей неделе в Индонезии.

Об этом говорится в заявлении главы британского правительства, которое в воскресенье опубликовала газета The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"На этом саммите G20 не будет как всегда. Мы критикуем режим Путина, который посеял хаос по всему миру, разрушая жизнь людей и погружая международную экономику в бездну потрясений. Мы привлечем режим Путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению к таким форумам, как G20", – говорится в заявлении Риши Сунака.

Читайте также: Участники саммита G20 из-за присутствия РФ откажутся от общего фото, - The Guardian

G20 (300) путин владимир (32078) Сунак Риши (129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
показать весь комментарий
13.11.2022 10:18 Ответить
+22
показать весь комментарий
13.11.2022 10:32 Ответить
+21
Нацистів притягнули до відповідальності, окупувавши Німеччину.
Так само було з режимами хусейна і мілошевича.
Як можна притягнути до відповідальності режим *****, якщо у більшості країн Європи, не вистачає волі, банально припинити торгівельні відносини з рашистами?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яким чином?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:14 Ответить
Мабуть знову будуть дуже стурбовані і пусті балачки...
показать весь комментарий
13.11.2022 10:20 Ответить
Надіюсь,постачанням зброї Україні,а не балаканиною.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:25 Ответить
Так обкуреного коняку лаврова можна прямо там ззарештувати і "притягнути".
В чому проблема?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:50 Ответить
Там же вимагати видачі Україні, як воєнного злочинця.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:40 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 10:18 Ответить
Краще зашліть 007 в бункер. Одне маленьке діло важливіше за мільйон голосних слів.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ozi09vQNB7w&t=76s Джеймс Бандера
показать весь комментарий
13.11.2022 12:15 Ответить
ой щось у мене погане передчуття, де бляха Джонсон???
показать весь комментарий
13.11.2022 10:21 Ответить
Что не так
показать весь комментарий
13.11.2022 10:22 Ответить
коли людина заявляє пресі "на саміті я на нього несподівано нападу" воно або дурне або бреше
показать весь комментарий
13.11.2022 10:28 Ответить
або индус
показать весь комментарий
13.11.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 17:16 Ответить
Де ви таке прочитали?!
показать весь комментарий
13.11.2022 15:24 Ответить
та прямо тут

нащо він анонсує свої наміри? якщо для кацапів вони становлять небезпеку то кацапи просто не приїдуть або добре підготуються, якщо не становлять, то що окрім пустих розмов і імітації діяльності там лишется?

звісно поживемо - побачимо, але шанси що Ріші Сунак популіст неілюзорні
показать весь комментарий
13.11.2022 17:14 Ответить
Якісь не зрозумілі висновки, Сунак має намір висловити свою думку, про деструктивну роль ***** на саміті. А рішення про відповідні дії прийматимуть колективно чи індивідуально.
Британія якимсь чином змінила свою риторику, чи послабила санкції, чи перестала шукати активи, чи зменшила нам військову допомогу і т.п. з обранням Сунака у прем'єри
показать весь комментарий
13.11.2022 17:37 Ответить
ок, дочекаємось саміту, побачимо хто правий
показать весь комментарий
13.11.2022 17:58 Ответить
Шоколадний гетьман з 2014 придумував тільки знищення Українських артскладів.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:01 Ответить
і де, такий придурок як ти, страждає від отупіння мозку?
показать весь комментарий
13.11.2022 12:17 Ответить
та таких багато, поки вони голосують ми з дупи не виліземо
показать весь комментарий
13.11.2022 17:17 Ответить
таких: , а чого ти туди заліз?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:24 Ответить
тобто вас не влаштовує моя українська?
окі, вибачте, пожартував, зараз усвідомив що в цій фантасмагорії сьогодення вже сам не завжди розумію де жарт а де реальність
показать весь комментарий
13.11.2022 17:38 Ответить
Пи₴діжом не дуже притягнеш.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:24 Ответить
А ну, заяви, що і лошадь педальна (там буде присутня) разом з ****** - злочинці?!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:29 Ответить
Нацистів притягнули до відповідальності, окупувавши Німеччину.
Так само було з режимами хусейна і мілошевича.
Як можна притягнути до відповідальності режим *****, якщо у більшості країн Європи, не вистачає волі, банально припинити торгівельні відносини з рашистами?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:31 Ответить
Так само думаю!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:41 Ответить
Фсб в Печерской Лавре. А Вы про остальных ....
показать весь комментарий
13.11.2022 10:46 Ответить
Милошевича бомбили только
Потом его сами сербы скинули и сдали в Гаагу
показать весь комментарий
13.11.2022 11:03 Ответить
Добре, нехай так.
Ви вірите, що хтось буде бомбити кацапню і вони здадуть ***** та його спільників?
Я сильно сумніваюсь.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:05 Ответить
Можно и не бомбить

Ситуацию раскачать попробовать
показать весь комментарий
13.11.2022 11:08 Ответить
и самое смешное- той же индии
А его жена по прежнему имеет бизнем с кацами, а на вопрос журналиста, это как, он ответил, что это ее личное дело
показать весь комментарий
13.11.2022 15:14 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 10:32 Ответить
Та тут люди так і кажуть: « Якби на нас ото так напали, то ми б не билися.» Питають мене, чого ми така бідна країна і в нас така сила духу, звідки то. А ще питають, чого ми такі бідні з такими ресурсами і територією. ХЗ що відповісти..
показать весь комментарий
13.11.2022 10:50 Ответить
бідні бо дурні, а дурні бо бідні
показать весь комментарий
13.11.2022 10:56 Ответить
Наслідок радянського виховання, та невдале розташування - між ЄС та росією.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:01 Ответить
А ще історія. Нас нищили століттями, вбивали фізично і вбивали свідомість. Але ж ми таки живі! І ще потанцюємо на руїнах оркостану )
показать весь комментарий
13.11.2022 11:11 Ответить
если бы они ели своих детей когда-то из-за русских, то сейчас билися б....
Они просто не знают, кто это такие, или что
показать весь комментарий
13.11.2022 15:16 Ответить
Скаже шо ми за все хороше проти всього поганого . Даваите зброю .
показать весь комментарий
13.11.2022 10:33 Ответить
Помер пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей.

показать весь комментарий
13.11.2022 10:40 Ответить
ПЕС КРИМ
Війну на сході зупинили,
Біля Донецька у Пісках.
А основні ворожі сили,
На Київ дивляться у снах.

І у Дніпро війна влетіла,
Вже в лютому у тиху ніч,
Орда ракетами гатила,
Пішла відкрито цьогоріч.

Багато виїжджає з міста,
Хто у Європу, хто в село,
А ця сім'я у передмістя,
Під тепле мамине крило.

У місті цім привітні хати,
Приватний сектор у гаю.
І вільно можна тут гуляти
Тихенькім, як селі, краю.

Хазяйка Алла їх зустріла,
Доню Наташу, та внучат.
Великим серцем обігріла,
Поповнивши у хаті штат.

Діти привезли ще собачку,
Що у квартирі жив їх Джек.
Всі переїхали на «дачку»
Сховалися від небезпек.

Івану тільки вісім рочків,
Дванадцять в Василіски є.
В житті зробили перші кроки,
Дитинство ще у них жиє.

Тут у двору великий песик,
Бабуся кличе його Крим.
І подружився з ним Івасик,
Гуляє цілий день із ним.

А Крим забувся, що вік має,
Погано бачить та глухий.
Він кожен крок дітей вітає,
Навіть на Джека не лихий.

До ранку в самоті сумує,
Коли вже вийдуть ті у двір.
Малечу любить і шанує
Чекає на їх шум - гамір.

Крим знає, що Івана тато,
Нас захищає на війні.
Щоб не стріляли в місто, хату
Де жінка й діти у ці дні.

І знову ніч, і знов до ранку,
Крим зачекає на дітей.
Коли малеча на світанку,
До нього побіжить з дверей.

Щось дуже гучне волохатий,
Чітко почув, хоча й глухий.
І опинився на руїнах хати,
Весь переляканий, німий.

Пропав будинок і хазяйка,
Собачка, мама й ті дітки,
Якийсь міраж, неначе байка,
Все розлетілось на шматки.

Нарешті Крим все розуміє,
Ракетою їх ворог вбив.
Все навкруги горить і тліє,
А він сидів, все дужче вив.

Собака вив і дуже плакав,
Як можна вбити тих дітей?
Він по собачому балакав,
Не бачить в росіян людей!

На місце хати прибув тато,
Він біг зі сходу, із війни.
У кого за сім'ю спитати?
Вже з неба дивляться вони.

А як собаку забирали,
Він плакав і дивився ввись,
Там очі янголочків визирали
Ласкаві й добрі, як колись.
30.09.2022р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
показать весь комментарий
13.11.2022 11:45 Ответить
Цей тиждень показав, що смі довіряти не має потреби. Політики часто говорять для свого рейтингу те,що хоче почути народ країни а не весь світ.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:42 Ответить
не плутайте пресу світового рівня із "бульваром" використаного гордона та звернення прем'єра Британії із гундосиками зебільного тріла.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:21 Ответить
А спростовування скільки разів уже було від цих високого рівня
показать весь комментарий
13.11.2022 13:23 Ответить
або ми обговорюємо написане у https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/11/12/rishi-sunak-vows-call-vladimir-putin-g20-summit/ The Daily Telegraph , або дослівно цитуємо одне одного... Який ще високий рівень? Навіщо висока васервага взагалі?
показать весь комментарий
13.11.2022 13:41 Ответить
Можна почати з лаврова,котрий приїде на саміт зі своїм шоблом.Пресалкаше буде там також.Тільки для чого про це оголошувати?Щоб вони туди не приїхали?(((
показать весь комментарий
13.11.2022 10:43 Ответить
рабсея, собирайте манатки с Украины, меняйте риторику по отношению к странам мира и научитесь жить в мире, иначе будет дальнейший развал вашего злобного, враждебного, гигантского образования.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:52 Ответить
як тільки вони таке почують одразу зберуть манатки
показать весь комментарий
13.11.2022 10:58 Ответить
Розвал цієї імперії невідворотній, він станеться у будь якому разі, навіть якщо ***** виведе свої війська та змінить риторику. Будь яка імперія занадто довго не живе, російська вже вичерпала усі можливості для свого існування, далі тільки розпад.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:43 Ответить
та певне! зрештою, страждає не тільки Україна - плани людей у всьому світі змінилися, вже не кажу про бізнес...
от як тільки дістати цього молюска з його мушлі?!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:59 Ответить
Цей Сунак - дуже розумна і освічена людина. Але я не можу його поважати за його моральні якості, це ж він «здав» Джонсона з тією вечіркою, хоча сам там і був. Якщо здав і був там, то не подавайся теж в прем'єри, якщо вже мова йде про верховенство закону. На правду, Джонсона в Британії не любили…Але в кінці кінців, головне, щоб нам допомагав.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:04 Ответить
Правительство Британии оплатило полностью обучение украинских солдат и офицеров на базе НАТО в Шотландии,7 000 наших воинов проходят крутой курс по программе Морские котики...,это вам не ЧМОбики зэки хмыря Пригожина...,два предыдущих выпуска в количестве 20 тысяч уже вернулись в ЗСУ...🇬🇧🇬🇧 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
показать весь комментарий
13.11.2022 11:05 Ответить
Сам генерал Залужный также обучался в Британии и по окончании учебы был награждён Почетным боевым Мечом Королевы Британии,за отличную учебу...👍✊✌️🇺🇦💪 Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱
показать весь комментарий
13.11.2022 11:13 Ответить
Британия предоставила Украине тысячу ракет класса Воздух-Земля...,и это уже не секретная инфа й💪😛
показать весь комментарий
13.11.2022 11:19 Ответить
Правь Британия морями.
Сунак если увеличит помощь Украине - достоин уважения.
Были опасения на его счёт, но вроде наш человек!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:23 Ответить
жена его особенно наша....
с кацам торгует по сег. день.
показать весь комментарий
13.11.2022 15:19 Ответить
жена не наша раз торгует, а Сунак будет наш если увеличит поставки оружия.
В чем противоречие?
показать весь комментарий
13.11.2022 22:18 Ответить
Все вони правильно роблять, згідно традицій західної демократії. Там знають, що ***** не потрібна Україна чи інші території. Він прагне величі, щоб з ним рахувались, тіпа "А що думає чи скаже пан Путін
показать весь комментарий
13.11.2022 11:51 Ответить
І як же є він його притягне? Мабуть не сфоткається разом.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:48 Ответить
Молодец, а вы обзывали его всякими плохими словами. Негр тоже человек.
показать весь комментарий
13.11.2022 15:29 Ответить
Правильный индус.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:03 Ответить
 
 