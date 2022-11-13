Сунак хочет привлечь режим Путина к ответственности и намерен заявить об этом на G20, - The Daily Telegraph
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен раскритиковать режим российского диктатора Владимира Путина за агрессию против Украины, использовав для этого площадку саммита G20, который состоится на следующей неделе в Индонезии.
Об этом говорится в заявлении главы британского правительства, которое в воскресенье опубликовала газета The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
"На этом саммите G20 не будет как всегда. Мы критикуем режим Путина, который посеял хаос по всему миру, разрушая жизнь людей и погружая международную экономику в бездну потрясений. Мы привлечем режим Путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению к таким форумам, как G20", – говорится в заявлении Риши Сунака.
В чому проблема?
нащо він анонсує свої наміри? якщо для кацапів вони становлять небезпеку то кацапи просто не приїдуть або добре підготуються, якщо не становлять, то що окрім пустих розмов і імітації діяльності там лишется?
звісно поживемо - побачимо, але шанси що Ріші Сунак популіст неілюзорні
Британія якимсь чином змінила свою риторику, чи послабила санкції, чи перестала шукати активи, чи зменшила нам військову допомогу і т.п. з обранням Сунака у прем'єри
окі, вибачте, пожартував, зараз усвідомив що в цій фантасмагорії сьогодення вже сам не завжди розумію де жарт а де реальність
Так само було з режимами хусейна і мілошевича.
Як можна притягнути до відповідальності режим *****, якщо у більшості країн Європи, не вистачає волі, банально припинити торгівельні відносини з рашистами?
Потом его сами сербы скинули и сдали в Гаагу
Ви вірите, що хтось буде бомбити кацапню і вони здадуть ***** та його спільників?
Я сильно сумніваюсь.
Ситуацию раскачать попробовать
А его жена по прежнему имеет бизнем с кацами, а на вопрос журналиста, это как, он ответил, что это ее личное дело
Они просто не знают, кто это такие, или что
Війну на сході зупинили,
Біля Донецька у Пісках.
А основні ворожі сили,
На Київ дивляться у снах.
І у Дніпро війна влетіла,
Вже в лютому у тиху ніч,
Орда ракетами гатила,
Пішла відкрито цьогоріч.
Багато виїжджає з міста,
Хто у Європу, хто в село,
А ця сім'я у передмістя,
Під тепле мамине крило.
У місті цім привітні хати,
Приватний сектор у гаю.
І вільно можна тут гуляти
Тихенькім, як селі, краю.
Хазяйка Алла їх зустріла,
Доню Наташу, та внучат.
Великим серцем обігріла,
Поповнивши у хаті штат.
Діти привезли ще собачку,
Що у квартирі жив їх Джек.
Всі переїхали на «дачку»
Сховалися від небезпек.
Івану тільки вісім рочків,
Дванадцять в Василіски є.
В житті зробили перші кроки,
Дитинство ще у них жиє.
Тут у двору великий песик,
Бабуся кличе його Крим.
І подружився з ним Івасик,
Гуляє цілий день із ним.
А Крим забувся, що вік має,
Погано бачить та глухий.
Він кожен крок дітей вітає,
Навіть на Джека не лихий.
До ранку в самоті сумує,
Коли вже вийдуть ті у двір.
Малечу любить і шанує
Чекає на їх шум - гамір.
Крим знає, що Івана тато,
Нас захищає на війні.
Щоб не стріляли в місто, хату
Де жінка й діти у ці дні.
І знову ніч, і знов до ранку,
Крим зачекає на дітей.
Коли малеча на світанку,
До нього побіжить з дверей.
Щось дуже гучне волохатий,
Чітко почув, хоча й глухий.
І опинився на руїнах хати,
Весь переляканий, німий.
Пропав будинок і хазяйка,
Собачка, мама й ті дітки,
Якийсь міраж, неначе байка,
Все розлетілось на шматки.
Нарешті Крим все розуміє,
Ракетою їх ворог вбив.
Все навкруги горить і тліє,
А він сидів, все дужче вив.
Собака вив і дуже плакав,
Як можна вбити тих дітей?
Він по собачому балакав,
Не бачить в росіян людей!
На місце хати прибув тато,
Він біг зі сходу, із війни.
У кого за сім'ю спитати?
Вже з неба дивляться вони.
А як собаку забирали,
Він плакав і дивився ввись,
Там очі янголочків визирали
Ласкаві й добрі, як колись.
30.09.2022р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
от як тільки дістати цього молюска з його мушлі?!
Сунак если увеличит помощь Украине - достоин уважения.
Были опасения на его счёт, но вроде наш человек!
с кацам торгует по сег. день.
В чем противоречие?
Путін