Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Черниговщины и Сумщины из артиллерии и "Градов", - ОК "Північ"

прикордоння,чернігівщини

Сегодня оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую и Черниговскую области 7 раз. По приграничью регионов били из артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, в 09:30-09:32 сообщили о 20 приходах, предположительно с РСЗО, в районе н.п. Волковка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 10:25 до 10:43 сообщили о 20 приходах, предположительно из САУ, в районе н.п. Ходино. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

По данным ОК "Північ", с 11:20 до 11:36 сообщили о 8 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе н.п. Сосновка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 11:55 до 12:33 сообщили о 15 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм и ствольной артиллерии, в районе н.п. Железный Мост. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:00 до 13:10 сообщили о 10 приходах (тип оружия установить не удалось) в районе н.п. Фотовыж. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:23 до 14:00 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе н.п. Николаевка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:24 до 15:00 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе н.п. Леоновка и 2 взрыва (предположительно кассетных боеприпасов (дистанционное минирование)). Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

А вони будуть так робити допоки їм у відповідь туди не полетить! Даже коли ми виб'ємо кацапів з України вони будуть "шмаляти" з своєї території!
13.11.2022 16:12 Ответить
****** в ответ! Или так договорено?
13.11.2022 16:19 Ответить
Ми терпіли, чи шо?
13.11.2022 16:27 Ответить
А вони будуть так робити допоки їм у відповідь туди не полетить! Даже коли ми виб'ємо кацапів з України вони будуть "шмаляти" з своєї території!
13.11.2022 16:12 Ответить
Мудрі голови підпишуть Пакт о нєнападєнії
13.11.2022 16:48 Ответить
****** в ответ! Или так договорено?
13.11.2022 16:19 Ответить
Не можемо, бо тоді ми порушимо усякі конвенції, бо якщо стрілятимо у відповідь вже по території кацапів, то це буде як наш напад на іншу державу.
Поки можемо стріляти на своїй території.
13.11.2022 16:51 Ответить
Ми терпіли, чи шо?
13.11.2022 16:27 Ответить
з квітня 19го - самі собі насрали повні штані і навіть не помітили - як це все помітно і знайомо - стидоба сама...
13.11.2022 16:44 Ответить
Да!а что,не видно?
13.11.2022 17:20 Ответить
А где политическая воля зеленых соплей, о которой постоянно воет ветеринар Данилов?
13.11.2022 17:40 Ответить
Стреляют и наши по ним. Только кацапы ****** по нашим мирным, им *****, главное показать присутствие, давление. А наши ****** по тем, кто ****** с их стороны. Поэтому это не так заметно. Не будут же они в новостях показывать, как ихнюю батарею ***********. Просто новых пригонят.
13.11.2022 21:24 Ответить
Может кривовато описал, я не военный, но думаю, что примерно так.
13.11.2022 21:25 Ответить
 
 