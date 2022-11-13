Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Черниговщины и Сумщины из артиллерии и "Градов", - ОК "Північ"

Сегодня оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую и Черниговскую области 7 раз. По приграничью регионов били из артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, в 09:30-09:32 сообщили о 20 приходах, предположительно с РСЗО, в районе н.п. Волковка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 10:25 до 10:43 сообщили о 20 приходах, предположительно из САУ, в районе н.п. Ходино. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

По данным ОК "Північ", с 11:20 до 11:36 сообщили о 8 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе н.п. Сосновка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 11:55 до 12:33 сообщили о 15 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм и ствольной артиллерии, в районе н.п. Железный Мост. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:00 до 13:10 сообщили о 10 приходах (тип оружия установить не удалось) в районе н.п. Фотовыж. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:23 до 14:00 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе н.п. Николаевка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:24 до 15:00 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе н.п. Леоновка и 2 взрыва (предположительно кассетных боеприпасов (дистанционное минирование)). Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.