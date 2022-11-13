Российский МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой "Кинжал" в Беларуси, - "Беларускі Гаюн"
Российский самолет МиГ-31К проводил тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на территории РБ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
"В распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" появились фотодоказательства, что МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92339, летавший над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", - говорится в сообщении.
В мониторинговой группе отмечают, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (может нести на себе "Кинжал"), до этого такая информация была лишь о RF-92462.
"Самолеты спецмодификации МиГ-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", способны запускать их на расстоянии 2000 км", - добавляют в "Беларускі Гаюн".
Пильнуймо Україну !!
Слава Захисникам України!!
не будь бобром, надай ссилку...
https://www.rbc.ua/rus/news/vibuh-stambuli-informatsiyi-ukrayintsiv-sered-1668350472.html
він це знае він це вміе, але він не політик...
кожний повинен робити своє, генерали воювати - кловани-відосики ...
ну як то то так....
шо навіть бурято-кацапи це розуміють...
я би вдарив на Донецьк!