Российский МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой "Кинжал" в Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Российский самолет МиГ-31К проводил тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на территории РБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"В распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" появились фотодоказательства, что МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92339, летавший над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", - говорится в сообщении.

В мониторинговой группе отмечают, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (может нести на себе "Кинжал"), до этого такая информация была лишь о RF-92462.

Смотрите также: Железобетонный забор с колючей проволокой: на Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

"Самолеты спецмодификации МиГ-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", способны запускать их на расстоянии 2000 км", - добавляют в "Беларускі Гаюн".