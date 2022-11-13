РУС
8 559 37

Российский МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой "Кинжал" в Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Российский самолет МиГ-31К проводил тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на территории РБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"В распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" появились фотодоказательства, что МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92339, летавший над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", - говорится в сообщении.

Российский МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой Кинжал в Беларуси, - Беларускі Гаюн 01

В мониторинговой группе отмечают, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (может нести на себе "Кинжал"), до этого такая информация была лишь о RF-92462.

Смотрите также: Железобетонный забор с колючей проволокой: на Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

"Самолеты спецмодификации МиГ-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", способны запускать их на расстоянии 2000 км", - добавляют в "Беларускі Гаюн".

Автор: 

армия РФ (20384) Беларусь (7979) ракеты (3692) самолет (3673)
+20
новина здається неповною та сумною без завершення "І ВПАВ НА АЕРОДРОМ БАЗУВАННЯ"
13.11.2022 16:18 Ответить
Та **@шити вже треба по бульбостану, заіпали вже...
13.11.2022 16:23 Ответить
Рашисти намагаються виявити реальні місця ППО УКРАЇНИ !!!
Пильнуймо Україну !!
Слава Захисникам України!!
13.11.2022 16:24 Ответить
ППО не стоїть на місці.
13.11.2022 17:01 Ответить
Ще трохи і ЗСУ в Крим зайдуть а анало гавнєтніки ученія роблять з картонними кинжалами
13.11.2022 16:30 Ответить
в Турции теракт !!! есть жертвы
13.11.2022 16:45 Ответить
ссилка?
13.11.2022 16:46 Ответить
Гуглом вмієш користуватись?
13.11.2022 16:48 Ответить
як ти викладаеш якусь сумнівну новину в яку дуже хочеться вірить...
не будь бобром, надай ссилку...
13.11.2022 16:53 Ответить
Я нічого не викладаю. І яка сумнівна новина, якщо по всім каналам вже відео крутять
13.11.2022 17:06 Ответить
https://t.me/RBC_ua_news/33862 https://t.me/RBC_ua_news/33862

https://www.rbc.ua/rus/news/vibuh-stambuli-informatsiyi-ukrayintsiv-sered-1668350472.html
13.11.2022 17:10 Ответить
Воно тільки з методички вміє строчити. Гугл-то непосильна задача.
13.11.2022 17:04 Ответить
тільки, ****, з неї....
13.11.2022 17:22 Ответить
Спи, прокся ботовська. Тобі ще рано чергувати. Ще не 0000.
13.11.2022 19:39 Ответить
Кинджал можна знищити тільки в один спосіб - на місці базування. Так і буде!
13.11.2022 16:45 Ответить
В чому новина? Ще кілька місяців тому писали, що росія доставила Кинжали в білорусію
13.11.2022 16:46 Ответить
Не понял белоруский гальюн
13.11.2022 16:50 Ответить
Бєларускій гальюн
13.11.2022 16:51 Ответить
И это им ещё стена на границе не нравится....
13.11.2022 16:53 Ответить
Нужно научиться сбивать такие самолеты до пуска ракеты, возможно в местах базирования
13.11.2022 16:58 Ответить
Что на этой фотке можно увидеть? Как там вообще можно что-то разобрать?
13.11.2022 16:59 Ответить
Із-за них постійно тривоги. Новина так собі.
13.11.2022 17:03 Ответить
Залужний - Генерал від Бога, тут нам звезло...
він це знае він це вміе, але він не політик...
кожний повинен робити своє, генерали воювати - кловани-відосики ...
ну як то то так....
13.11.2022 17:11 Ответить
Не пишіть,що це гіперзвукова ракета.Гіперзвукові ракети,зовсім інший клас ракет.
13.11.2022 17:14 Ответить
наступний удар ЗСУ з Запоріжжя на Мелітополь настільки внятний,
шо навіть бурято-кацапи це розуміють...
я би вдарив на Донецьк!
13.11.2022 17:19 Ответить
Про те ж саме думаю. Мелітополь - це вже зовсім очевидно. А от Донецьк...
13.11.2022 18:24 Ответить
Кинжал це ракета від комплексу іскандер,повітряного базування.По Україні вже сотні ударів з іскандерів було,в тому числі з Білорусі.
13.11.2022 17:19 Ответить
Ти не плутай м'яке з теплим
13.11.2022 18:00 Ответить
Тобто?
13.11.2022 18:04 Ответить
Зовсім інші технічні можливості
13.11.2022 18:08 Ответить
Ну цією з літака стріляють.
13.11.2022 18:25 Ответить
по Мозирю довбанути і прикинутись шлангом.
13.11.2022 17:43 Ответить
Не впав, не розбився? Тема навчань не повністю розкрита!
13.11.2022 17:47 Ответить
если не *********, то можно было об этом и не писать.
13.11.2022 18:03 Ответить
Ніхто не буде проводити тренувальні польоти із бойовою ракетою, тільки із муляжем таких самих розмірів, ваги та центровці
13.11.2022 19:09 Ответить
от стингера не улетит далеко
13.11.2022 22:16 Ответить
Ракета: 9-C-7760 - аэробаллистическаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-30 [30] Максимальная дальность поражения комплекса:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-31#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 МиГ-31К - 2000 км по пресс-конференции верховного главнокомандующего.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-31 [31] Для МиГ-31Кhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-32 [32] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-33 [33] (без боевого радиуса носителя).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C#%D0%A2%D1%83-22%D0%9C3 Ту-22М3 - более 3000 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-34 [34] Максимальная скорость: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М = 10-12 (до 14688 км/ч, или 4080 м/с)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-35 [35]
14.11.2022 10:35 Ответить
 
 