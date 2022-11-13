РУС
Бубка хочет передать кресло президента НОК преемнику, с которым они наверняка дерибанили деньги, - Стелла Захарова

бубка

Сергей Бубка уходит с поста президента НОК Украины уже после того, как выжал здесь все.

Об этом заявила олимпийская чемпионка и вице-президент федерации гимнастики Украины Стелла Захарова в интервью tribuna.com, передает Цензор.НЕТ.

""Я в спорте 42 года. Все видела в своей жизни - выступала при Советском Союзе, работала за рубежом в Швеции очень долгое время, потом приехала уже в независимую Украину и начала себя реализовывать как менеджер. Прочувствовала на своей шкуре все от А до Я, как работает система спорта. Но такого безобразия, как сейчас, я однозначно не видела. Оно уже настолько накипело. Все остальные годы были тоже какие-то несоглашения, но процесс как-то шёл. Не было уничтожения нашей элиты спортивной. А сейчас перешли все барьеры", – объяснила она, почему сейчас активно публично выражает свою позицию.

Читайте также: В результате российского вторжения погибли 89 украинских спортсменов, 13 - в плену, - Зеленский

"Это началось ещё после Олимпийских игр в Пекине, когда очень многие спортсмены и тренеры были возмущены. А Сергей Назарович Бубка вместе з Вадимом Марковичем Гутцайтом работали в одном звене для себя любимых и решили всех сразу погасить. Привезли сюда президента Международного олимпийского комитета Баха, собрали массовку в концертном зале "Украина" и рассказывали, что всё прекрасно. Для чего этот праздник был? А для того, чтобы погасить эту бурю, этот гнев спортсменов и тренеров. Что всё прекрасно, вы что? Кто-то там говорит, а посмотрите - нас поддерживает Бах. И все. Для них мы - масса. Не история, а масса. Они на нас зарабатывают деньги сумасшедшие, но у людей этих денег нет - они ездят за свои на сборы и соревнования, чтобы подготовиться к Олимпийским играм. Я - независимый и демократический человек. У меня есть свое мнение. Подождите, а где же финансирование? Я знаю, как это работает, и не могу согласиться с этим. А меня стали преследовать и уничтожать, прокуратуру на меня травить. Есть же админресурс у министра. Ты против? Сейчас я накажу. Мне это напоминает Рашку, совдепию, диктатуру. Для меня это дикость", – добавила Захарова.

"Многие тренеры после Пекина устали бороться с ветряными мельницами. Чувствовать себя рабами сидящих наверху. Они уезжают. Слушайте, мы весь свой золотой потенциал своими руками выбросили из страны с таким подходом", - подчеркнула она.

"Я задаю вопрос. А что дальше? Я ещё восемь лет назад говорила, что Сергей Назарович Бубка - очень сложный и любящий себя человек, не уважающий спортсменов. Вот оно и проявилось сейчас. Он уходит уже после того, как выжал здесь все. Ему наплевать. Чувствует себя комфортно в Монако, у него там свое жилье. Сейчас уходит в Международный олимпийский комитет и хочет передать кресло своему приемнику, с которым они, наверное, деребанили деньги. И перед нами сейчас чёрная бездна. Или мы немедленно делаем перезагрузку и приводим команду новых людей - демократических, активных спортсменов, тренеров и функционеров, которые живут этим… У нас же очень много таких людей, но их настолько прибили. Где-то находят какие-то изъяны и сразу через прокуратуру, сразу мочат", - заявила Захарова.

Читайте также: На фронте погиб чемпион Европы по плаванию Дмитрий Захарчук, - Спортивный комитет

"Так вот, если этого не случится сейчас, мы будем дальше как рабы и бурлаки в точно таком же русле работать. Когда федерациям навязывают государственных тренеров, их назначает комиссия из людей, ну не компетентных в том или ином виде спорта. Как это может быть вообще?! Если госчиновники вмешиваются в это даже, то скоро вмешаются, кому выступать. Да я такого вообще не помню. Потому что это определялось внутри конкретной дисциплины и федерации, а потом уже подавали в министерство. А сегодня можно запретить, выкинуть, сделать все, чтобы этого человека не было, стереть его. У меня впечатление, что министр не заинтересован выигрывать медали", - констатировала она.

Автор: 

