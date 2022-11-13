РУС
Генштаб ВСУ лишил аккредитации некоторых журналистов за "информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мер"

Генштаб ВСУ сообщил, что некоторым представителям СМИ отменили разрешение на работу, а их пресс-карты признали недействительными. Причиной стала "информационная деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий".

Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию представителей СМИ!

Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и договоренности, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий.

Смотрите также: Плакали и благодарили за освобождение: На окраинах Херсона местные радуются деоккупации города. ВИДЕО

Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженными силами Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования.

Следовательно, ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменены разрешения на работу, а их пресс-карты признаны не действующими.

Справочно. С приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины №73 от 03.03.2022 ознакомляют всех представителей СМИ во время выдачи пресс-карты", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Генштаб ВС (6850) журналистика (3338) СМИ (3854) Херсон (3023)
народ пише що головою призначили того ж чувака який і був на момент приходу кацапів
показать весь комментарий
13.11.2022 17:33 Ответить
Ні, інший..але "ригівське" гівно
показать весь комментарий
13.11.2022 17:38 Ответить
ну слава Богу хоч не той самий бо я уявляю як воно херсонцям
показать весь комментарий
13.11.2022 17:41 Ответить
Це на поліцію того ж призначили, що і був до 24.02.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:15 Ответить
ага, дякую, я вже зрозумів
показать весь комментарий
13.11.2022 18:15 Ответить
Так, вже збіжавший нач поліції на фото обнімається з Безуглою
показать весь комментарий
13.11.2022 19:56 Ответить
13.11.2022 17:37 Ответить
дуже шкода таке читати
краще звісно б думати раніше, але вже як є
показать весь комментарий
13.11.2022 17:43 Ответить
тобто правоохоронці (поліція) повинні були вступати в бій?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:31 Ответить
Оце і є відповідь на всі придумані зевладою заборони, але це гірка правда.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:38 Ответить
100% поддерживаю... Еще в оккупации, но вопросы те же самые...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:58 Ответить
Тримайтесь! Вiрю, наступить та мить, коли ця Влада за все вiдповiсть!
показать весь комментарий
13.11.2022 19:41 Ответить
і я Ви собі це уявляєте ? Ви ставите під сумнів дії ЗСУ ???
показать весь комментарий
13.11.2022 20:20 Ответить
ставлю під сумнів дії окремих людей, насамперед пов"язаних з Єрмаком, Бакановим, тощо
показать весь комментарий
14.11.2022 00:46 Ответить
тобто Ви вважаєте, що місцеві повідомлять як на власні очі бачили як люди пов'язані із зазначеними Вами особами власноручно здавали херсон?
показать весь комментарий
14.11.2022 09:23 Ответить
продублюю https://youtu.**************

там боєць тероборони Херсону розповідає як їх з калашами, ф1 і коктейлями молотова відправили під кацапську бронетехніку (яка вже чекала з прапорами) для зйомок фільму про "асвабажєніє"

у цього наказу має бути автор, не виключено що на початку ланцюжка одна з зазначених мною осіб
показать весь комментарий
14.11.2022 09:43 Ответить
Ви досить хибно собі уявляєте як організовані ЗСУ
краще згадайте як розвивалися події в іловайську і чому вони сталися
допускаю що і в херсоні була якась неузгодженість, що на ті часи не дивно
а так то не існує армія яка ніколи не відступала навіть та яка воювала "любой ценой".
порада Вам така - не шукайте зраду там де її немає - Україна дуже вдало відбиває рашистську навалу.
показать весь комментарий
14.11.2022 12:51 Ответить
тобто це неузгодженість?



Конкретно по Херсону, чому не підірвали антонівський міст наприклад?
З чого ви взяли що це неузгодженість? Було розслідування? Ведеться зараз?
Де розслідування по діяльності Єрмака яку я навів вище?

Я взагалі то сам не люблю зрадофілів, вони тільки заважають, але обставини кацапської атаки залишають дуже багато питань (починаючи з відмови фінансування ракетних програм у 2019 році), і ці питання нікуди не дінуться, доки не буде розслідування і точного з"ясування перебігу подій
показать весь комментарий
14.11.2022 19:06 Ответить
і що знову не так ? чому ви вважаєте що єрмак зобов'язаний говорити і говорить чисту правду?
ось вам приклад більше наглядний - Порох підписав мінськькі угоди (за які його ледве не з'їли з капцями) і що ? хоч би один пункт із них він виконав ? вам порада - не так важливо що вони говорять - важливо що роблять

я бачу що ви стараєтеся зрозуміти що відбувається - тому дайте собі відповідь на таке запитання "як би нам воювалося без підтримки америки ? (перед цим доцільно вивчити об'єм підтримки - військової і не військової яку ми вже отримали)", "на що ми могли розраховувати при трампі?"

коли ви собі чесно відповісте на ці запитання то багато речей вам стане зрозумілішими

а так то війна була неминучою ще з 1991 але розпочалася в момент найбільше вигідний для нас.
показать весь комментарий
15.11.2022 09:21 Ответить
так може вам самому відповісти на одне просте питання "був розмінований Чонгар чи ні?"
показать весь комментарий
15.11.2022 09:24 Ответить
давайте з початку найдем відповідь на запитання "чи був він замінований взагалі ?" ЗСУ повинні проводити і проводять безліч іпсо - не потрібно їм заважати
показать весь комментарий
15.11.2022 14:42 Ответить
в інтернетику вже з"явилися цікаві речі https://youtu.**************
13.11.2022 17:26 Ответить
Генштаб ЗСУ повідомив:"Такі дії є грубим порушенням вимог https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_zi_zminamu.pdf?fbclid=IwAR2NUqnPhuHx8q-f7BGiraX0HTHF4FcUBf-tsyTvJQHVt14s63sJTJCnRPg наказу Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 03.03.2022 ",і з якого боку тут відосун? Може Ви не в курсі,що Нач Генштабу-Шаптала С О, Головнокомандувач-Залужний В Ф,а до чого тут оте чучело,про яке Ви написали?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:58 Ответить
І Ви думаєте, що ці люди самостійно приймають рішення і закони?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:04 Ответить
Ні,не думаю. Просто на цих людей я сьогодні молюся і можу їм дещо(не все)пробачити І тут(в забороні...)я ніякої зради не бачу У нас в Херсоні(як і в інші міста,селища,села)спецпризначенці з"явилися тільки в передмісті,а журналісти вже писали,що уже він наш От Генштаб,та і я,проти цього А Лижника(він же,шашличник,він же бубачка,він же,ну і далі)я вже місяців зо два не бачив і трохи краще себе став почувати
показать весь комментарий
13.11.2022 18:33 Ответить
в курсі хто командир Залужного?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:32 Ответить
Та в курсі,хай би йому грець,***
показать весь комментарий
13.11.2022 18:52 Ответить
сподіваюся не п"ятого, прямого тощо
показать весь комментарий
13.11.2022 17:20 Ответить
13.11.2022 17:35 Ответить
так, в деяких речах вони на диво послідовні
показать весь комментарий
13.11.2022 17:45 Ответить
Шпицаков было еще надавать в качестве профилактики.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:22 Ответить
а від марафону вже хочеться ригати
показать весь комментарий
13.11.2022 17:24 Ответить
13.11.2022 17:56 Ответить
А навiщо Ви дивитесь цю гидоту? 😏
показать весь комментарий
13.11.2022 19:44 Ответить
більше нічого немає-викинути телевізор?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:16 Ответить
дайте прізвища в студію і все буде ясно, чи це дійсно турбота про безпеку чи затикання рота
показать весь комментарий
13.11.2022 17:31 Ответить
Злата Некрасова вже виїхала до Херсону в якості радника по гуманітарній політиці.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:44 Ответить
{Вона в Австрії, ще не все розпродала з попередньої партії}
показать весь комментарий
13.11.2022 17:45 Ответить
пздцнхйблть
а вони не бояться що херсонці почнуть їх там бити?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:47 Ответить
Покажіть мені хоч одного Слугу на передовій.... але скільки їх налітає зняти пінку при визволені наших міст і сіл... гниди... дешеві піарщики... невже ще до людей не дійшло? Херсонці вже пишуть по Слуг як про зрадників....
показать весь комментарий
13.11.2022 17:37 Ответить
а, точно, начальник поліції
показать весь комментарий
13.11.2022 17:48 Ответить
Просить Генштаб, попереджає...
Чи зрадники, чи просто охочі до інформаційного хайпу придурки.
А розплачуватись нашим хлопцям...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:45 Ответить
прізвища, і все стане по місцях
показать весь комментарий
13.11.2022 17:49 Ответить
13.11.2022 17:47 Ответить
Жителі Херсона зустріли Моджахеда оваціями.Ну,це той амністований уголовнік а-ля Моторола білоруського розлива.І да,йому Буданов по ходу дав зелене світло створити власний "штурмовий полк"-як атаману Ананьєву
Возять того Моджахеда,піарять. Матимем його і моліну у ВР,до гадалки не ходи,новиє літца мудрому наріду впарюють)
показать весь комментарий
13.11.2022 17:53 Ответить
Так їх, той CNN.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:57 Ответить
для всех журналистов. пока десепаратизация не закончится на этой территории.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:11 Ответить
Довіои до зеленого бидла немає.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:17 Ответить
зато народні депутати одні з перших приїхали( їм можна і статус УБД треба зароблять)
показать весь комментарий
13.11.2022 18:29 Ответить
повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews. Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи «Суспільного» та Hromadske. Також в ефірі каналу «Рада» було включення з Херсону. (с) поки що пишуть так

щодо "це не Зеленський а "генштаб ЗСУ", тобто Залужний"

Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України - найвища посадова особа у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Силах України , обов'язки якої, згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , виконує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України .

і необов"язково напряму наказувати "от, цих позбавити", достатньо попросити щоб деяких не чіпали, задля поінформованості суспільства

от хтось хоче парі що "Раду" не позбавили?

Ну і Залужного заодно підставити
показать весь комментарий
13.11.2022 18:47 Ответить
якщо це не вкид то давайте посилання з приводу CNN і SkyNews
показать весь комментарий
13.11.2022 20:24 Ответить
https://censor.net/ua/news/3380312/jurnalistiv_cnn_i_skynews_pozbavyly_akredytatsiyi_za_reportaji_z_vyzvolenogo_hersonu_detektor_media
показать весь комментарий
14.11.2022 00:32 Ответить
і що не так ? все чітко роз'яснено - полізли по копаному без дозволу - втратили акредитації
показать весь комментарий
14.11.2022 09:20 Ответить
Правильне рішення!!
Життя Захисників України важливіше ніж відосики для марафону!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:50 Ответить
марафрнців це "правильно" не стосується. Особливо з Г+Г
показать весь комментарий
13.11.2022 19:51 Ответить
Зе повторяет все действия путлера...только телеЛохотрон...спасет....🤣
показать весь комментарий
13.11.2022 18:51 Ответить
Журналист CNN показал видос с жителями Херсона которые срели гимн Украины,это было вчера...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:56 Ответить
Херсонцы. Не пойте Гимн Украины. Это опасно..
показать весь комментарий
13.11.2022 18:59 Ответить
Даже дивно , здається в Харківській області таких скасувань не було
показать весь комментарий
13.11.2022 19:26 Ответить
У кого совесть чиста скрывать нечего.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:41 Ответить
Ого! Скільки москалів налетіло! То зраду наганяють, то підбурюють українців … А ті ведуться
показать весь комментарий
13.11.2022 19:51 Ответить
Москалі, як правило - під VPN. Приміром, яко ото це ти.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:52 Ответить
А Безуглу не хочуть лишити "аккредитацІЇ "?!
показать весь комментарий
13.11.2022 21:41 Ответить
 
 