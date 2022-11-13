Генштаб ВСУ лишил аккредитации некоторых журналистов за "информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мер"
Генштаб ВСУ сообщил, что некоторым представителям СМИ отменили разрешение на работу, а их пресс-карты признали недействительными. Причиной стала "информационная деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий".
Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию представителей СМИ!
Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и договоренности, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий.
Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженными силами Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования.
Следовательно, ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменены разрешения на работу, а их пресс-карты признаны не действующими.
Справочно. С приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины №73 от 03.03.2022 ознакомляют всех представителей СМИ во время выдачи пресс-карты", - сообщили в Генштабе ВСУ.
