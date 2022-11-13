РУС
6 261 27

Уоллес об освобождении Херсона: Рано говорить о решительной победе, у Кремля еще достаточно пушечного мяса

воллес

Освобождение Херсона от оккупантов – важное событие, но союзникам Украины рано говорить о решительной победе, поскольку у России есть еще достаточно ресурсов для продолжения войны.

Об этом сказал журналистам глава Минобороны Британии Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Министр считает, что важно не "недооценивать" Кремль, и подчеркнул, что "если России понадобится больше пушечного мяса, она его получит".

Уоллес сказал, что "Украина вернула один важный населенный пункт из многих, которые России удалось захватить еще в марте", и что это "демонстрирует отличные возможности Украины".

Читайте также: Только Украине решать, когда вести переговоры с РФ, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин

Он также добавил, что Украина сама должна решить, при каких обстоятельствах она будет готова вести переговоры с Россией. Возвращение Херсона, по его мнению, для перехода к переговорам решающего значения не имеет. "Не стоит благодарить вора за то, что его заставляют вернуть украденное", – сказал министр.

армия РФ (20384) Великобритания (5099) Херсон (3023) Уоллес Бен (186)
+10
Треба ізольувати фашистську росію на міжнародному рівні.А з нею всі цацкаються.Дзвонять їм,варіанти миру обговорюють.у "двадцятку" знов зовуть...
13.11.2022 17:26 Ответить
+9
13.11.2022 17:29 Ответить
+9
Думаю, що бабло вони передають тільки в офшори або в свій "кошелек".
13.11.2022 17:32 Ответить
13.11.2022 17:26 Ответить
К сожалению, это еще не победа, это - ее начало.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:15 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
13.11.2022 17:27 Ответить
13.11.2022 17:29 Ответить
А нада, Васілій Івановічь, нада!
13.11.2022 17:59 Ответить
13.11.2022 17:32 Ответить
Не треба так категорично!

Тимошенко он тахоє передав на потреби армії!

Такоє...
13.11.2022 17:35 Ответить
схоже, що навіть триста тисяч для паРаші це непідйомний мобілізаційний ресурс. на мій погляд паРаша може одночасно витягти десь біля 200 тисяч чмобіків. ні, набрати вони зможуть декілька мільйонів, але в трусах та голіруч воювати чмобіки не зможуть. а ще і щось жерти потрібно, і транспорт потрібен...
13.11.2022 17:35 Ответить
Чорні пакети для кацапської падли ідуть потребувачам як гарячі пиріжки. Тож хтось з їх виробників й мільйонером стане.
13.11.2022 17:42 Ответить
І насєлєніє радісно стане гарматним м'ясом бо так треба сказали по телевізору.
13.11.2022 17:43 Ответить
в хремля гарматне м"ясо....а в нас, дякуючи закордонью супер-пупер ******* м"ясорубки
13.11.2022 17:50 Ответить
Надо запустить акцию - каждому десятому в пакете енот в подарок.
13.11.2022 17:51 Ответить
Главный генерал США Марк Милли,мудак продажный,послушай что умный человек говорит.
13.11.2022 17:53 Ответить
Он просто обосрался с прогнозом, что Киев захватят за 72 часа. Вот теперь подсознательно и желает Украине поражения, что бы сказать, что вот мол, я же говорил что у свинособакии сильная армия.
13.11.2022 18:00 Ответить
13.11.2022 18:00 Ответить

Якщо йдеться про такого Єнота, то можна буде поплакати над тими вар'ятами.
13.11.2022 21:02 Ответить
Кацапів традиційно виховують з відчуттям того що вони живуть тільки завдяки тим хто загинув на попередній війні. Кожний тупий кацап покірно іде здихати бо має набуту впевненість що тепер "його черга здихати". Вони всі в черзі на смерть. Як співала колись група "Крематорій" "Ми живьом для того чтоби завтра здохнуть..." ********* це "територія некрофілії". Наприклад, всі "твори" Дугіна відверто некрофільські...
13.11.2022 18:05 Ответить
13.11.2022 18:06 Ответить
генерал суровикин представил командование 108-го гвардейского десантно-штурмового полка к наградам
13.11.2022 18:13 Ответить
А мы ржали когда они говорили,, расея тут навсегда,, а оно вон как вышло
13.11.2022 18:19 Ответить
А ось і м'ясо.
13.11.2022 18:25 Ответить
...точніше сказати - те, що залишили лиси.
13.11.2022 19:30 Ответить
Красивое.
13.11.2022 19:33 Ответить
За що я поважаю військових - за те, що вони називають речі своїми іменами.
13.11.2022 19:28 Ответить
Освободили не один из многих, а единственный областной центр который удалось захватить еще в марте... А что до мяса, да у рашистов его много, ну так дайти больше качественного железа.
13.11.2022 20:48 Ответить
 
 