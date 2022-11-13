Уоллес об освобождении Херсона: Рано говорить о решительной победе, у Кремля еще достаточно пушечного мяса

Освобождение Херсона от оккупантов – важное событие, но союзникам Украины рано говорить о решительной победе, поскольку у России есть еще достаточно ресурсов для продолжения войны.

Об этом сказал журналистам глава Минобороны Британии Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Министр считает, что важно не "недооценивать" Кремль, и подчеркнул, что "если России понадобится больше пушечного мяса, она его получит".

Уоллес сказал, что "Украина вернула один важный населенный пункт из многих, которые России удалось захватить еще в марте", и что это "демонстрирует отличные возможности Украины".

Он также добавил, что Украина сама должна решить, при каких обстоятельствах она будет готова вести переговоры с Россией. Возвращение Херсона, по его мнению, для перехода к переговорам решающего значения не имеет. "Не стоит благодарить вора за то, что его заставляют вернуть украденное", – сказал министр.