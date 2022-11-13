РУС
Поражение России не означает автоматической отмены санкций, - глава Минфина США Еллен

Часть санкций, введенных в отношении России, могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной.

Об этом заявила в интервью Wall Street Journal министр финансов США Джанет Еллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Еллен сказала, что неизбежное по итогам войны мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к пересмотру санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако "учитывая то, что произошло, мы, возможно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе", – сказала она.

Глава Минфина США также отметила, что "со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, которые были бы приемлемы для Украины".

Топ комментарии
+14
Поки параша не заплатить всі репарації ніякої мови про зняття санкцій не може бути
13.11.2022 18:37 Ответить
+7
То есть "ножек Буша" не будет?
13.11.2022 18:46 Ответить
+6
рашисты подлежат ликвидации...
13.11.2022 18:41 Ответить
Поки параша не заплатить всі репарації ніякої мови про зняття санкцій не може бути
13.11.2022 18:37 Ответить
Давайте сначала победим, что несомненно будет. Будем есть слона шаг за шагом...
13.11.2022 18:42 Ответить
парашу потрібно розвалити, бо не буде спокійного життя нашим внукам
13.11.2022 21:18 Ответить
Именно
13.11.2022 22:15 Ответить
Ну это прям вообще без вазилина свинособак того........
13.11.2022 18:38 Ответить
рашисты подлежат ликвидации...
13.11.2022 18:41 Ответить
То есть "ножек Буша" не будет?
13.11.2022 18:46 Ответить
Новина так собі, бо смердить мокшандією. Хтось насильно пропихає ідею зняття санкцій за любої нагоди. Особливо оце - не дослівно, "Після підписання мирної угоди... залишити деякі санкції". Пів-шостого десь, щось підмахне, і шо?
13.11.2022 18:48 Ответить
Поки москво-свині не знищать свою ядерну зброю, санкційний режим має наростати так, ніби війна триває. Зелепуп забув це озвучити, тому доводиться мені.
13.11.2022 18:50 Ответить
Крысы Мавзолейные подписывают с Японией мир со 2 сентября 1945 года...,нашли кому верить..крысам путлера 🦍🦍🦍
13.11.2022 19:02 Ответить
в Японії навіть японська мафія за свою країну переймається і не бачить свого існування без Японії, в Україні же навіть кандидат в Президенти може країну і людей принижувати як йому хочеться, і хоч би що. Сподіваюся, що більше такого не буде і ми будемо оцінювати не за словами, а за справами. Якщо ці справи спрямовані не на зміцення України а до зміцнення олігархів і корупції - до дупи. Ми не можемо більше позволити собі на це, вони й так нас майже схавали.
13.11.2022 22:00 Ответить
Цитата чЛенина,вождя мирового дерьма...
показать весь комментарий
Щось зарано такі заяви озвучувати ...
13.11.2022 19:21 Ответить
Це було б добре мета санкцій проти Росії яка ? Щоб Росія була економічно слабкою країною і ніколи взагалі не хотіла навіть думати про війну .В Європі починають прозрівати бо відчувають небезпеку від Росії.
Тому краще щоб Росія завжди жила в злиднях не мала майбутнього
13.11.2022 19:29 Ответить
Санкции против Параши будут до тех пор, пока ещё существует Параша. Т.е. недолго.
13.11.2022 19:35 Ответить
О снятии санкций с РФ можно будет начинать переговоры, лет через пятьдесят после окончании войны. Пример - снятие санкций по поправке "Джексона - Венника"
13.11.2022 19:37 Ответить
при всём уважении к Джанет Эллен, она вряд ли доживет до снятия каких-либо санкций с лаптестана. А я - тем более.
13.11.2022 19:42 Ответить
imeli vvidu čerez 350 ?
13.11.2022 23:13 Ответить
это смотря что считать окончанием войны.
Если нацболы будут еще лет тридцать ходить по мацкве с призывами е&@нуть по Вашингтону, то вы не только эти санкции оставите в прежнем объёме, но и насыпете им новых полные барнаулы.
13.11.2022 19:39 Ответить
Гарна новина, кацапи - всі на болота за клюквою 😆
13.11.2022 19:43 Ответить
Яка до дідька "мирна угода"? То буде папірець яким кацапи другого ж дня дупу витруть! Вони будуть "шмаляти" зі своєї території, а ми мовчки будемо підраховувати збитки. Тому що стріляти у відповідь нам не дозволять! "Ми жє нє агресарі"!
13.11.2022 19:48 Ответить
О-о, ты мне нравишься. Ты - храбрыйй воин. И ты достоин умереть, как воин. Но, сначала - матумба!
13.11.2022 19:54 Ответить
паРаша злигалась з Іраном, то хай і сидить 40 років, як Іран, під санкціями
13.11.2022 20:11 Ответить
Санкции снимут, когда будет компенсирован весь ущерб.
И когда Россия перестанет представлять угрозу остальному миру.
На болотах надо запастись терпением на многие десятилетия.
13.11.2022 20:21 Ответить
Звісно, шо буде мирна угода. Лохбоневтік загляне в око *****, побаче там мир і зразу підмахне все, шо йому підсуне Дєрьмак. І буде на колінах вмовляти Запад, шоб зняли з рашки санкції ,,бо там же наши росіяни теж люди"
14.11.2022 03:55 Ответить
А я би зняв з раziї санкції частково, на 100 річчя перемоги над кац.фашизмом!
08.12.2022 02:13 Ответить
 
 