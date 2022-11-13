Поражение России не означает автоматической отмены санкций, - глава Минфина США Еллен
Часть санкций, введенных в отношении России, могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной.
Об этом заявила в интервью Wall Street Journal министр финансов США Джанет Еллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Еллен сказала, что неизбежное по итогам войны мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к пересмотру санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако "учитывая то, что произошло, мы, возможно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе", – сказала она.
Глава Минфина США также отметила, что "со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, которые были бы приемлемы для Украины".
Классовая борьба Мирового пролетайрята против Мировой буржуазии будет нарастать с каждым днем,до полной паБеды Мировой революции...
Тому краще щоб Росія завжди жила в злиднях не мала майбутнього
Если нацболы будут еще лет тридцать ходить по мацкве с призывами е&@нуть по Вашингтону, то вы не только эти санкции оставите в прежнем объёме, но и насыпете им новых полные барнаулы.
И когда Россия перестанет представлять угрозу остальному миру.
На болотах надо запастись терпением на многие десятилетия.