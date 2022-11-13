Поражение России не означает автоматической отмены санкций, - глава Минфина США Еллен

Часть санкций, введенных в отношении России, могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной.

Об этом заявила в интервью Wall Street Journal министр финансов США Джанет Еллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Еллен сказала, что неизбежное по итогам войны мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к пересмотру санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако "учитывая то, что произошло, мы, возможно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе", – сказала она.

Читайте также: США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась, - Салливан

Глава Минфина США также отметила, что "со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, которые были бы приемлемы для Украины".