Войска РФ наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и оборудуют оборонные рубежи на левом берегу Днепра, - Генштаб ВСУ

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.11.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются двести шестьдесят третьи сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В целях восполнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных учреждениях, центрах подготовки и последующее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий.

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В военных комиссариатах Брестской области, в период с 7 по 11 ноября, проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголовка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;

на Бахмутском направлении – из всемго спектра артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времевка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;

на Запорожском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.

На Таврийском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Милово, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневому поражению подверглось село Добрая Надежда Днепропетровской области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.

Во временно занятых врагом населённых пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под ударами оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов противника.

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Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Верим в Вооруженные сСилы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сводке.