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Новости Война
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Войска РФ наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и оборудуют оборонные рубежи на левом берегу Днепра, - Генштаб ВСУ

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В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.11.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются двести шестьдесят третьи сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В целях восполнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных учреждениях, центрах подготовки и последующее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий.

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В военных комиссариатах Брестской области, в период с 7 по 11 ноября, проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголовка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;

на Бахмутском направлении – из всемго спектра артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времевка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;

на Запорожском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.

На Таврийском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Милово, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневому поражению подверглось село Добрая Надежда Днепропетровской области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.

Во временно занятых врагом населённых пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под ударами оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов противника.

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Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Верим в Вооруженные сСилы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сводке.

Автор: 

Генштаб ВС (6421)


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Топ комментарии
+19
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13.11.2022 18:59
+12
ВІРЮ В ВСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!
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13.11.2022 19:30
+5
ЗСУ освободили село Макеевка на Луганщине - Луганская ОГА
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13.11.2022 20:07
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13.11.2022 18:59 Ответить
Щось мені підказує, що тут може відбутися круговорот гівна у природі. Взяли, болєзниє, кацапські паспорти, повернуться в Україну вже чмобіками, щоб врешті тут хробаків годувати.
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13.11.2022 19:45 Ответить
а послухали би добрих людей, які казали: не подобається вам Україна - нема чого сраку мучати, квартири попродавали і спокійно собі поїхали, де подобається. Але ж нє.
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13.11.2022 22:04 Ответить
хтоб мені відмінусував..хоть років 5 не гововорячи про 10.
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13.11.2022 19:07 Ответить
Що б було? Піски? Бахмут? Павлівка? Я також про це сьогодні думала, я в минулому військова, медик. Краще я б там ,а не племінник. Вік.
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13.11.2022 19:27 Ответить
ВІРЮ В ВСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!
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13.11.2022 19:30 Ответить
Всіх орків випустили. Переправи типа розбиті, а 20 тис орків з танками, гарматами, ************ спокійно вийшли. Єрмак допоміг?
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13.11.2022 19:37 Ответить
так...
а з іншого боку - не треба пробивати чолом укріпрайон під Снігурівкою, Правдиним, Бериславом а потім під обстрілами московитської арти штурмувати Херсон де московити тримають в заручниках купу цивільних... уявіть ціну за це все
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13.11.2022 20:08 Ответить
Так, а стріляти по оркам можна на переправах, чи не гуманно?
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13.11.2022 23:03 Ответить
а ви не чули самого цікавого? що орки виходили з технікою з 20 чисел жовтня по 10 листопада.
з технікою на баржах по ночах.
"і ніхто не знав" бо всі думали що то пастка і хітрость. скажу чесно я в ах...уї від того як нам цідять у вуха
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13.11.2022 23:10 Ответить
Хто це всі? Є дані точні розвідки які не могли не знати професіонали в штабі ВСУ. А про 20 числа і пастки, це по наших вухах їздять.
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13.11.2022 23:16 Ответить
так і я про то...випускали кадрову армію з технікою. і в генштабі все знали і бачили. а тепер у вуха цідять що боялися пастки тому нічого не робили.
і тепере питання хто це зробив і чому?
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13.11.2022 23:23 Ответить
можна. і стріляли. тільки не масово. бо не вистачало *********** для хімарсів. хімарсами стріляти ефективно тільки по координатах статичних цілей. а звичайною артою до переправи не дістанеш, бо до переправ ще 2 чи 3 лінії оборони було. і коли вночі техніку переправляли поромами, то по рухливій мішені стріляти влучно не факт, що вдасться. простіше на цензорі написати якусь дичину, шо то зрада і єрмак заборонив стріляти по орках..
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14.11.2022 00:15 Ответить
Переправи далеко не всі були розбиті. Ходили пороми, по деяким шмаляли, але постійно тримати під контролем переправи лише за допомогою хаймарсів неможливо. Усі ці неділі орки перетягували гармати, танки, ********** на той берег Дніпра. Чи ви справді вважаєте, що відхід почався лише кілька днів тому? І майже усі ті "20 тисяч", про які казалося, устигли відійти ще до оголощення рашистського командування. Тому і порожні блокпости під Херсоном, і техніка, яку вивезли з Чорнобаївки та ще багато чого, про що повідомлялося протягом цього місяця. Українське командування, скоріш за все, до останнього вважало те, що відбувається пасткою, заманюванням українських сил. Тому і не проводило ніяких наступальних операцій. Не бачу зв'язку з Єрмаком у успішній операції ворога
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13.11.2022 20:16 Ответить
успішна операція ворога ??? в якому місці вона була успішна? пасткою вважали не просто ж так, але оскільки пастка не вдалася - кацапи злиняли, і злиняли так успішно, що перестрілялися на переправах в боротьбі за плавзасоби, а деяких просто кинули. Ні, ну якщо так подивитися то так, успішна операція.
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13.11.2022 22:07 Ответить
Звісно з такого боку теж можна дивитися, але факт залишається фактом - більшість техніки кацапи вивезли заздалегідь
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13.11.2022 23:30 Ответить
У єрмака папа в фсб, то як мінімум це успіх його папи.
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13.11.2022 23:05 Ответить
Водяного, Майорська, Опитного і Первомайського Донецької області в списку обстріляних орками територій не бачу. А Павлівку, схоже, наші відбили.
А за селище Майорськ, напевне, доведеться повоювати. Бо https://t.me/meduzalive/73268 орки вже офіційно підтвердили, що вони ввірвались в Майорськ і окупували
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13.11.2022 19:46 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть російським окупантам!
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13.11.2022 19:50 Ответить
ЗСУ освободили село Макеевка на Луганщине - Луганская ОГА
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13.11.2022 20:07 Ответить
 
 