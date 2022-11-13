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Стелла Захарова о финансировании спорта: "Весь мир нам помогает со сборами и переездами, но это все было заложено в бюджете. Куда эти деньги уходят?"

гутцайт

К министру молодежи и спорта Вадима Гутцайта невозможно попасть и донести ту или иную проблему, с которой сталкиваются спортивные функционеры.

Об этом заявила олимпийская чемпионка и вице-президент федерации гимнастики Украины Стелла Захарова в интервью tribuna.com, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас международная общественность во время войны очень сильно помогает Украине. Во всех видах спорта. Вот мы ездили на чемпионат Европы в Мюнхен. Европейская федерация гимнастики полностью оплатила федерации гимнастики Украины проезд, питание и проживание. Полностью. Но ведь в бюджет министерства это все было забито в конце прошлого года. Куда оно делось? Никто ж ответа не дает. Письма [в министерстве] не регистрируются. Зачем им общаться с нами? Мы же бурлаки, а там высокие люди. Руководят бюджетом, кому дать, а кому не дать. Сегодня существует в этом министерстве двойные стандарты. Кто плохой - не дадим. Кто хороший и нужен нам - дадим", - рассказала она.

"Вот аренда Дворца спорта стоит 250 тысяч в день. Весной была аренда для нескольких УТС (учебно-тренировочных сборов. - Ред.) на полтора месяца в сумме – получилось итого где-то 10 млн. А люди за границей сидят, им международная общественность помогает, оплачивает проживание, питание и тренировочные залы. У меня вопрос: в целом УТС вообще нужны во Дворце спорта? Есть же свои залы, где можно тренироваться и пересидеть это сложное для всех время. А мне отвечают, что нужно поддержать штаны Дворца спорта. Но за чей счет?

Вот забиты деньги для международного турнира по гимнастке в Украине, который входит в международный календарь. Разумеется, что его сейчас невозможно провести. Я говорю, что снимайте с нас деньги, но часть оставьте, чтобы провести чемпионат Украины во Дворце спорта на помосте. Но нет, не дают. А УТС для определенной федерации проводят, это важнее. Это как? А куда эти деньги в итоге ушли, если международный турнир не проводим? На другие виды спорта, которые министерство уважает и любит?

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Другой случай. Чемпионат мира [по гимнастике], уезжает команда. Подается список, и Захарову единственную вычеркивают из него. На каком основании? Я общаюсь с международной общественностью, меня там уважают. Вы для кого это делаете? Любите вы меня или нет, но я - вице-президент федерации гимнастики. Я обязана там быть, например, для работы с международной общественностью, общению с президентами ФИЖ, Европейской гимнастики. Эти органы нам сегодня помогают и могли бы еще больше помочь, будь я там!

Вот я поехала на чемпионат Европы и договорилась привезти, разговаривая с президентами европейских федераций, спортивный инвентарь на 150 тысяч евро. Плюс нам дали на все виды гимнастики 100 тысяч на нужды. Разве это плохо? Так что же вы делаете? Оплатите хотя бы проезд, а питание и проживание я сама оплачу. Нет", - детализировала Захарова.

По ее словам, подобная ситуация не только в гимнастике, а и в других видах спорта: "в легкой атлетике, в борьбе, гандболе, велоспорте".

"Я за свои деньги ребятам форму купила, рюкзаки. Пришли с Америки накладки такие для рук, гимнасты без них не могут. Надо было растаможить, заплатить пошлины. Я звоню Бубке, это ж непосредственно его работа. "Сергей Назарович, ребята уезжают на чемпионат мира. Нужны эти накладки, вот такая ситуация". А он отвечает: "А я-то тут при чем?". Понятно. Звоню в киевскую таможню, нахожу главу. Он говорит подъехать к нему. За час решилось все. Так это Стелла Захарова. А у нас же Сергей Назарович Бубка такой великий, у него власть и связи в руках. Неужели он не может позаботиться о своих олимпийских сборных? Поэтому тренеры не хотят больше спорить. Спортсмены разворачиваются и уходят. Ведь если кто-то что-то пикнет, с нас снимают зарплаты, премиальные. Находят массу причин. Так вот люди используют свою власть", - рассказала она.

"Сегодня деньги идут в одни ворота. А все остальные что, бурлаки? Сказал плохое обо мне? Ну так иди отсюда. Но это не так должно работать. Просто сил нет дальше жить в такой системе. Настало время изменений. Министерство на троих поделили Гутцайт, Панченко и Симонов (заместители министра спорта. - Ред.). И я не боюсь этого сказать. Гутцайт привел Панченко и Симонова из КМДА, где он работал. Не хочу вдаваться в подробности, какие уголовные дела на него открыты. Есть прокуратура, суды. Знаете, министр - не памятник, вечно стоять не будет. А сегодня есть возможность изменить это все. Чтобы все прозрачно было. Например, никто не знает, кто за что получает средства с фонда солидарности МОК. Когда обращаешься спросить, то в тебя плюют. Это пустая трата времени. Бубка просто игнорирует. Прозрачности никакой", - подчеркнула Захарова.

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"Такого не было. Во всяком случае каждая федерация подавала свой бюджет и выполняла свою работу. Кто-то получал меньше, кто-то больше, но такого зверства и варварства не было, как сейчас. И когда весь мир нам помогает и с заграничными сборами, и переездами, и так далее. Но это же предусмотрено все в бюджете! Куда эти деньги уходят?" – спрашивает она.

"Когда президент Украины назначал Гутцайта министром, то была очень большая надежда. Вадим Маркович - сам спортсмен, прошедший все спортивные круги, - говорил, что надо много менять, нужна молодая кровь, нужны изменения. И вот, пожалуйста. Что мы сегодня имеем? К министру невозможно попасть, невозможно донести ту или иную проблему, с которой мы как спортивные функционеры сталкиваемся (я же не в гости к нему домой напрашиваюсь). Это такая величина сегодня. Вместо того, чтобы самому инициировать такие встречи. А первые два месяцы войны человека вообще не было видно на горизонте. Ни Гутцайта, ни Бубки. Где они били в это время?" – констатировала Захарова.

Автор: 

Бубка Сергей (50) госбюджет (1187) Зеленский Владимир (20720) Министерство молодежи и спорта (128) НОК (102) спорт (2435) Гутцайт Вадим (60) Захарова Стелла (7)


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Топ комментарии
+30
Цей міністр таке саме зелене чмо, як і решта покидьків з нової влади.
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13.11.2022 19:29
+19
В Штатах нет "министерства молодежи и спорта". А для чего оно нужно?
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13.11.2022 19:29
+16
Як куди -- до липкоруких .
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13.11.2022 19:27
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Як куди -- до липкоруких .
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13.11.2022 19:27 Ответить
Бабло ворует руководство!!!в Америке вопрос к шмаркле где 59миллиардов $дел?
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13.11.2022 23:18 Ответить
ух как дама на "свято место" желает)))
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13.11.2022 19:28 Ответить
Відразу кацапа видно. Все своєю калиткою міряєш
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13.11.2022 19:42 Ответить
)) ну да, ну да. у нас же у корыта одни кацапы пристроились. а не подскажешь какой национальности Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и еще и прочие тысячи представителей титульной нации тридцать лет с захлебом дерибанящиее это корыто? так отож... просто мой жизненный опыт показывает, что когда кого то становится слишком много в сми с критикой попередників, значит точно хочет что то украсть. ну а тебе желаю не надорвать горло крича ганьба при очередной зраде)))
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13.11.2022 20:19 Ответить
Зі списку лише Ющенко українець.
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13.11.2022 20:28 Ответить
Шо, и Медведчук еврей? и Шуфрич? и Олийник? дальше называть или сам повспоминаешь?
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13.11.2022 20:35 Ответить
Я з вами свиней не пас, з кимось мене сплутали. Про Медведчука бачу вже знаєте, але він не чистокровний. Тут тільки олійник українець. Той же шуфрич має угорську, сербську, русиньску кров і цього не приховує. Справа не в національності, ідеолог українського націоналізму Донцов етнічний руський.
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13.11.2022 20:46 Ответить
медведчукча таки да...
шо вы дывуйетэсь?у вас рождённые израителями кириенками прикидываются...
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13.11.2022 20:53 Ответить
I то не факт.
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14.11.2022 01:00 Ответить
таки да, помню ее рожу еще в 2004, клянчащую помощь у продавцов электроники на *благие* нужды... та еще проб..лядь
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13.11.2022 22:27 Ответить
Стелла не замислювалась над тим, що у цьому році, мабуть, з бюджету ці гроші йдуть на війну?
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13.11.2022 19:28 Ответить
На війну, не на асфальтоукладчики?
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13.11.2022 19:31 Ответить
Що читати це твоє? Написано ж для таких як ти "ГРОШІ ЗАКЛАДЕНІ В БЮДЖЕТІ" . Значить їх ніхто не може взяти і просто кинути на армію, як і 90 млрд які виділені на дороги.
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13.11.2022 19:33 Ответить
У цьому році хіба всі гроші, що були ЗАКЛАДЕНІ В БЮДЖЕТ, реально профінансовані? Ти в цьому упевнений? Я думаю, що багато статей видатків, що були закладені в бюджет, реально не профінансовані.
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13.11.2022 19:37 Ответить
Бюджет - це про баланс доходів та видатків. В цифрах. Приймали його торік і до повномасштабного вторгнення. Зараз це все не збалансоване. Доходи впали. Ну, а те, що кому війна, а кому мати рідна, то ганьба . І тім хто той бюджет розкрадає, і тім хто гуманітаркою не гребує. Тимошонка, привіт.
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13.11.2022 20:02 Ответить
Ты в этом уверен?
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13.11.2022 19:34 Ответить
Я думаю, що багато статей видатків, що були закладені в бюджет у цьому році, реально не профінансовані.
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13.11.2022 19:38 Ответить
Стелла не про цей рок розповідає, а наводе приклади бєспрєдєла у спорті України з цими зеленими та риговськими покидьками.
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13.11.2022 20:50 Ответить
зелень .. дякувати 73%
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13.11.2022 19:28 Ответить
Цей міністр таке саме зелене чмо, як і решта покидьків з нової влади.
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13.11.2022 19:29 Ответить
В Штатах нет "министерства молодежи и спорта". А для чего оно нужно?
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13.11.2022 19:29 Ответить
Для керування молоддю і спортом. От в Ш татах нема міністерства, тому і виростають всякі стіляґі, хіпі, наркомани і прастітуткі. А вот в ссср!
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13.11.2022 19:56 Ответить
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13.11.2022 19:56 Ответить
...і міністерства культури, до речі
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13.11.2022 20:04 Ответить
Это ключевое. Не должно быть в цивилизованной стране-"министерства спорта". Это отрыжка от советского союза превратившаяся сейчас в идеальную кормушку для чинрвников всех рангов. Федерации должны финансироваться приватно. За счет местных бюджетов должен финансироваться массовый спорт. ДЮСШ, спортарены и бассейны. И то, при условии что туда будут пускать ВСЕХ. А не так как Клычко проводит за счет киевлян реновацию огромного спортивного манежа на Березяках, но туда никого не пускают
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13.11.2022 21:44 Ответить
Для распила бабла. Всё. На этом его функция заканчивается.
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14.11.2022 00:29 Ответить
Чтоб бабки п#здить
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14.11.2022 02:08 Ответить
И академии наук, и пенсфонда гос, и союза писателей, и гос- дач сроду не было, и ДОСААФ, и рай- гор- поликлиник и больниц, военкоматов, жэков, втэков и рай- сан станций, трестов столовых и ресторанов, горкомов, влксм---- окуеть, как продержались они?
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14.11.2022 08:40 Ответить
Запомните - Каждый массированный ракетный удар рашистов по Украине, начинается с подобных информационных вбросов против украинской власти и продолжается после ракетного удара. Это уже многие стали замечать как почерк рашистов.
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13.11.2022 19:33 Ответить
Поки залишаються тобі подібні, ракетні удари кацапів не припиняться.
Ви-їх Надія на перемогу
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13.11.2022 19:38 Ответить
Якби президентом був Порох, то вже від учора по свіх ТБ та Інет-каналах розганяли би зраду, як влада здала Херсон: зі сльозами і прокльонами херсонців, які пережили окупацію. Але президент Зеленський, і Марафон цілодобово розповідає, як він разом з Єрмаком звільнив Херсон.
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13.11.2022 19:47 Ответить
ого как... скоро вы, шмарклина ботва, начнете визжать, что кара небесная настигнет тех, кто против власти, богом данной, слово скажет.
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13.11.2022 21:13 Ответить
Справа не в різних там гутцайтах, а у вашому, спортсмени та функціонери від спорту, виборі в 2019-му.
хотіли «маладова нє із сістєми»?!
Маєте!
Що вам не так?!
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13.11.2022 19:36 Ответить
Якщо в одному місці зникає то в іньшому з'являється...
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13.11.2022 19:37 Ответить
Нихерасе, нормальные расценки у Дворца спорта. Когда я работал во Дворце спорта, то нам денег не давали, а давали п****лей, чтобы за свою зарплату и выделяемое финансирование мы помогали на своем уровне тем, кто эти все мероприятия проводит. Дворец спорта по-любому где-то на балансе ж находится. Он не может на хозрасчете находиться. Если он находится на балансе у самого Минмолодьспорта, то тут все ясно - через дворец спорта функционеры проводят государственное бабло.
Как в известном фильме: «Пиши: три порции шашлыка - выбросила в пропасть!»
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13.11.2022 19:39 Ответить
так бабло меньше мыть надо и будут деньги на всё))
З.Ы. а нах вы там работали если денег не давали или вам "п****лей" наравяться..
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13.11.2022 19:58 Ответить
Нет, мне не п***ли нравятся, а спорт. Не всем же в менеджеры идти или в депутаты. Если думать лишь о том, что более выгодно, то кто будет спортсменов готовить?
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13.11.2022 20:09 Ответить
ну если вы в мире спорта не чужой , то прекрасно должны знать кто есть по сути Стела и смешно читать её "слёзы" про "обидели -бабла лишили"...
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13.11.2022 20:21 Ответить
Та это все понятно. Не в Стелле же дело. Таких, как Стелла, Бубка, Базаев и пр. пруд-пруди. Я как раз и писал за то, что эти спортивные объекты и так нормально живут. Нехера туда еще и вливать дополнительно. Она же не возмутилась по этому поводу. Что Дворец спорта берет ни много - ни мало по 250 тыс в день. Вопрос за что? Кто калькуляцию делал? Свой бухгалтер? Об этом и речь. А сборникам стипендия платится, и все равно за свой счет покупают и экипировку, и расходники, и на соревнования ездят, и на те же сборы. Разве что на сборах за жилье не платят.
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13.11.2022 20:29 Ответить
прошло время на шару ездить по соревнованиям ... ищите спонсоров и флаг вам в руки к победе олимпийским медалям...
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13.11.2022 19:40 Ответить
Так это уже давно так. Последние деньги в этой цепочке мутит федерация. Клубы и спортсмены-индивидуальщики сами ищут спонсоров или ездят за свой счет. Призовой фонд в официальных национальных федерациях - в лучшем случае мидалько с грамотой, купленные в ближайших спорттоварах. Еще могут спортпита насыпать от спонсоров соревнований. Но это уже жир. Отправляя нашего спортсмена на мир от национальной федерации, мы вынуждены были обращаться за помощью и к местным воротилам, и к городским властям.
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13.11.2022 19:47 Ответить
И правильно. Не фик государственные деньги тратить на чьи то амбиции. Хотите славы, как в Голливуде? Нет проблем-находите продюсеров, пусть в вас вкладывают деньги и веселитесь себе на здоровье! Местные бюджеты должны финансировать детский спорт, массовый спорт, спортплощадки, комплексы и бассейны, но при одном условии-РАЗ ПОСТРОЕНО ЗА СЧЕТ ГРОМАДЫ- ходить туда могут все. А не брать деньги киевлян и вкладывать их в ЭЛИТАРНЫЙ СПОРТ. Как Клычко-взял деньги киевлян-зафигачил в огромный манеж на Березняках и теперь никого из обычных жителей Киева туда не пускает. То же самое и с бассейнами и прочими спорткомплексами в Киеве. Да и не только в Киеве.
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13.11.2022 21:55 Ответить
Ну уж нет. Функционеры из федераций так не позволят. Чтобы попилить деньги за «подготовку» спортсмена, необходимо отправить его от какой-либо национальной федерации. Да и народу приятно, когда победитель представляет родную страну. На настоящую подготовку требуется не так уж много, поверьте. Больше пилится на местных соревнованиях и спортивных сборах. А что вытворяют под прикрытием детских соревнований - это караул.
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13.11.2022 22:01 Ответить
Мы обсуждаем дырку от бублика. Для цивилизованнрго государства -наплевать, кто там в каких федерациях пилит или не пилит приватные деньги. Если сонсор посчититает, что его ограбили- пишите заявление в полицию. ГСУДАРСТВО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НИЧЕГО ФИНАНСИРОВАТЬ. Весь банкет-за счет продюсеров. По местному бюджету- то же все понятно. Кто хочет устраивать какие-либо соревнования- милости просим за свой счет или счет продюсеров. Никаких государственных или коммунальных денег.
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13.11.2022 22:17 Ответить
Это вам - дырка от бублика. А для функционеров - источник заработка. А как та же ДЮСШ будет устраивать соревнования самостоятельно, если местные власти постоянно требуют проведения спортивных мероприятий и спускают планы? При чем тут спонсоры? Вам надо - вы и оплачивайте. Иначе мы будем только проводить учебно-тренировочные занятия, скажут они. И будут правы
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13.11.2022 22:25 Ответить
Национальные спортивные федерации не могут финансироваться за счет приватных денег. Спонсироваться в какой-то мизерной мере - да. С приватными деньгами учреждайте альтернативную федерацию. Только выступать на чемпионатах мира вы не сможете от такой федерации. И рекорды не засчитываются. именно поэтому спортсмены все плюются, но сидят в национальных. Про заработок и деньги - это как раз альтернативные.
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13.11.2022 22:30 Ответить
Не ври. В США государственный бюджет никакие федерации не финансирует. Это все общественные организации. Единственно, что делает государство-регистрирует общественную организацию, как "национальную федерацию". Если найдешь, что каким то международным документом предписывается, что бы "национальные федерации" ДОЛЖНЫ финансироваться гсударством- станешь национальным героем, а пока остаешся неудачным манипулятором.
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13.11.2022 23:26 Ответить
Вы не в теме. Даже не знаете, как работает отечественная структура. А расписываетесь за США. Не позорьтесь. Все равно не будет так, как вы хотите. И это хорошо. Иначе, спорт в стране совсем бы загнулся.
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13.11.2022 23:33 Ответить
Понятно, шо ты сосешь из государственной кормушки "на спорт". Прнятно, шо вы все сосуны, хотите, что бы все оставалось как прежде. Не так как в цивилизованных странах, а так "как работает отечественная структура". И зря ты считаешь, что никогда и ничего не поменяется. Рано или поздно кредиторы Укаины зададут вопрос-" мы у себя не финансируем эту лотерею счастья, а вы за наш счет хотите поддерживать эту воровайку?" Вот тогда все ваши "федерации" и докажут на что способны на самом деле. А не докажут все пойдет естественным путем.
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13.11.2022 23:41 Ответить
В цивилизованных странах все работает точно так же. Только доля частного спонсирования гораздо выше. Вот и вся разница, знаток. И я нигде не писал, что национальные федерации напрямую финансируются государством. Напрямую финансируется минмолодьспорт. Вот там и оседают ваши деньги, как налогоплательщика. На всяких ДЮСШ и ШВСМ, вместе с инваспортом. А вы как раз их и предлагаете дальше продолжать финансировать. Так что не гоните здесь пургу, небезразличный вы наш.
Настоящие нахлебники на теле государства - бесчисленные ДЮСШ. Которые, не имея собственной материальной базы содержат раздутый штат тренеров, бухгалтеров и инструкторов. А арендуют материальную базу они на различного рода спортивных учреждениях. Дворцы спорта и пр. Эти учреждения содержат либо предприятия за свой счет, либо местные громады, в случае коммунальной собственности. Имея, при этом, свой штат тренеров, инструкторов и бухгалтеров, вместе с обслуживающим персоналом. Так вот, гораздо проще было бы упразднить ДЮСШ и создавать спортивные секции именно на базе спортивных сооружений. Качество от этого не потеряется. А экономия бюджетных средств будет ощутимой. Вы, видимо, не читали мой комментарий выше про Дворец спорта.
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14.11.2022 00:05 Ответить
Ах, да. Совсем забыл. Еще национальные федерации финансируются за счет членских взносов самих спортсменов. Так что тут получается, что заплати непонятно за что, а потом оформи документы и поездку вместе с подготовкой за свой счет. Спортсмен за свои амбиции платит сполна. Так понятнее?
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13.11.2022 22:43 Ответить
Наплевать. Пусть платит тот, кто хочет или считает нужным платить. Главное, что бы государство этим не занималось.
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13.11.2022 23:20 Ответить
Местные бюджеты, как раз, именно ТОЛЬКО это и финансируют. На «чьи-то амбиции» выделяются деньги минмолодьспорта и олимпийского комитета в случае олимпийских видов спорта. Все это добро, в виде сборников при ШВСМ, находится на балансе минмолодьспорта. Но все пилится не доходя до спортсменов. Особенно, если тренер слишком принципиальный и не хочет играть по навязанным из министерства правилам. Даже отмени все эти липовые финансирования - спортсменам ни холодно, ни жарко. Оседает в руках тех, кто к, собственно, спорту имеет весьма опосредствованное отношение. Да и выделяют, обычно, больше, чем в реальности требуется на подготовку. Но то ж для себя любимых.
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13.11.2022 22:21 Ответить
Ти краще подивись що цей ветеринар говорив у січні - лютому . Там ще не ясно хто більше розбирається у війні - диванні патріоти чи цей недовилупок коханець дристовіча.
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13.11.2022 20:00 Ответить
Кхех уже вторая статья. Жан красавчик.
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13.11.2022 19:48 Ответить
ну для початку треба знати шо собою представляє Захарова а потім вже висновки робити ...
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13.11.2022 19:54 Ответить
Ну, якщо ми дізнаємося, що Захарова -- губернатор острова Борнео, невже гроші з'являться?)
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13.11.2022 20:03 Ответить
у вас ні -у неї так)
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13.11.2022 20:13 Ответить
Чем ближе выборы, тем интереснее. Захарова, Скрипка... Будет как Вакарчук, завели и смылись.
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13.11.2022 20:03 Ответить
Геннадий Геннадьевич, зарегестрировался как пару дней и все за зелю топит, продажный бот отрабатывает свои деньги
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14.11.2022 08:16 Ответить
ВОРЬЁ И В АФРИКЕ ВОРЬЁ!ЧТО ЕЩЁ СКАЗАТЬ!?)
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13.11.2022 20:17 Ответить
А чого це раптом так голосно? Та ж самі голосували Па пріколу за хуже не будет. Що таке, ржати розівчилися?
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13.11.2022 20:40 Ответить
куди куди на телемарафон пішло, для влади рейтинг тримати та й казку на ніч кожен день від зеда панаса ..
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13.11.2022 20:41 Ответить
А коли там аудит був в останнє?
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13.11.2022 21:19 Ответить
Це відомий довбойоб
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13.11.2022 21:20 Ответить
Поки пан Гутцайт не стане доларовим мільярдером, ні на які кошти не розраховуйте, шановні спортсмени! Зелена єврейська мафія не забула і про спорт...
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13.11.2022 22:13 Ответить
От наивная, - куда, куда. Ну не в асфальт же.
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13.11.2022 22:41 Ответить
Зелесрань ничем не отличаеться от рыгов, Вовочка так заигрался в Януковича ,что уже выйти из образа не может, я надеюсь ,что и концовка его будет такой же позорной
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14.11.2022 08:14 Ответить
Телемарафон по имени Лохотрон,наше все...🤣пополнился ещё одним телеканалом..,'Мы Украина",,,, сколько баблосов за него дЕрмак заплатил Ринату Ахметову...коммерческая Тайна 😛
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14.11.2022 08:29 Ответить
После победы нашим воинам стоит походить покалядовать по министерствам некоторым, мразей некоторых повыбрасывать оттуда.
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14.11.2022 09:24 Ответить
 
 