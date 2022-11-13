Стелла Захарова о финансировании спорта: "Весь мир нам помогает со сборами и переездами, но это все было заложено в бюджете. Куда эти деньги уходят?"

К министру молодежи и спорта Вадима Гутцайта невозможно попасть и донести ту или иную проблему, с которой сталкиваются спортивные функционеры.

Об этом заявила олимпийская чемпионка и вице-президент федерации гимнастики Украины Стелла Захарова в интервью tribuna.com, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас международная общественность во время войны очень сильно помогает Украине. Во всех видах спорта. Вот мы ездили на чемпионат Европы в Мюнхен. Европейская федерация гимнастики полностью оплатила федерации гимнастики Украины проезд, питание и проживание. Полностью. Но ведь в бюджет министерства это все было забито в конце прошлого года. Куда оно делось? Никто ж ответа не дает. Письма [в министерстве] не регистрируются. Зачем им общаться с нами? Мы же бурлаки, а там высокие люди. Руководят бюджетом, кому дать, а кому не дать. Сегодня существует в этом министерстве двойные стандарты. Кто плохой - не дадим. Кто хороший и нужен нам - дадим", - рассказала она.

"Вот аренда Дворца спорта стоит 250 тысяч в день. Весной была аренда для нескольких УТС (учебно-тренировочных сборов. - Ред.) на полтора месяца в сумме – получилось итого где-то 10 млн. А люди за границей сидят, им международная общественность помогает, оплачивает проживание, питание и тренировочные залы. У меня вопрос: в целом УТС вообще нужны во Дворце спорта? Есть же свои залы, где можно тренироваться и пересидеть это сложное для всех время. А мне отвечают, что нужно поддержать штаны Дворца спорта. Но за чей счет?

Вот забиты деньги для международного турнира по гимнастке в Украине, который входит в международный календарь. Разумеется, что его сейчас невозможно провести. Я говорю, что снимайте с нас деньги, но часть оставьте, чтобы провести чемпионат Украины во Дворце спорта на помосте. Но нет, не дают. А УТС для определенной федерации проводят, это важнее. Это как? А куда эти деньги в итоге ушли, если международный турнир не проводим? На другие виды спорта, которые министерство уважает и любит?

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Другой случай. Чемпионат мира [по гимнастике], уезжает команда. Подается список, и Захарову единственную вычеркивают из него. На каком основании? Я общаюсь с международной общественностью, меня там уважают. Вы для кого это делаете? Любите вы меня или нет, но я - вице-президент федерации гимнастики. Я обязана там быть, например, для работы с международной общественностью, общению с президентами ФИЖ, Европейской гимнастики. Эти органы нам сегодня помогают и могли бы еще больше помочь, будь я там!

Вот я поехала на чемпионат Европы и договорилась привезти, разговаривая с президентами европейских федераций, спортивный инвентарь на 150 тысяч евро. Плюс нам дали на все виды гимнастики 100 тысяч на нужды. Разве это плохо? Так что же вы делаете? Оплатите хотя бы проезд, а питание и проживание я сама оплачу. Нет", - детализировала Захарова.

По ее словам, подобная ситуация не только в гимнастике, а и в других видах спорта: "в легкой атлетике, в борьбе, гандболе, велоспорте".

"Я за свои деньги ребятам форму купила, рюкзаки. Пришли с Америки накладки такие для рук, гимнасты без них не могут. Надо было растаможить, заплатить пошлины. Я звоню Бубке, это ж непосредственно его работа. "Сергей Назарович, ребята уезжают на чемпионат мира. Нужны эти накладки, вот такая ситуация". А он отвечает: "А я-то тут при чем?". Понятно. Звоню в киевскую таможню, нахожу главу. Он говорит подъехать к нему. За час решилось все. Так это Стелла Захарова. А у нас же Сергей Назарович Бубка такой великий, у него власть и связи в руках. Неужели он не может позаботиться о своих олимпийских сборных? Поэтому тренеры не хотят больше спорить. Спортсмены разворачиваются и уходят. Ведь если кто-то что-то пикнет, с нас снимают зарплаты, премиальные. Находят массу причин. Так вот люди используют свою власть", - рассказала она.

"Сегодня деньги идут в одни ворота. А все остальные что, бурлаки? Сказал плохое обо мне? Ну так иди отсюда. Но это не так должно работать. Просто сил нет дальше жить в такой системе. Настало время изменений. Министерство на троих поделили Гутцайт, Панченко и Симонов (заместители министра спорта. - Ред.). И я не боюсь этого сказать. Гутцайт привел Панченко и Симонова из КМДА, где он работал. Не хочу вдаваться в подробности, какие уголовные дела на него открыты. Есть прокуратура, суды. Знаете, министр - не памятник, вечно стоять не будет. А сегодня есть возможность изменить это все. Чтобы все прозрачно было. Например, никто не знает, кто за что получает средства с фонда солидарности МОК. Когда обращаешься спросить, то в тебя плюют. Это пустая трата времени. Бубка просто игнорирует. Прозрачности никакой", - подчеркнула Захарова.

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"Такого не было. Во всяком случае каждая федерация подавала свой бюджет и выполняла свою работу. Кто-то получал меньше, кто-то больше, но такого зверства и варварства не было, как сейчас. И когда весь мир нам помогает и с заграничными сборами, и переездами, и так далее. Но это же предусмотрено все в бюджете! Куда эти деньги уходят?" – спрашивает она.

"Когда президент Украины назначал Гутцайта министром, то была очень большая надежда. Вадим Маркович - сам спортсмен, прошедший все спортивные круги, - говорил, что надо много менять, нужна молодая кровь, нужны изменения. И вот, пожалуйста. Что мы сегодня имеем? К министру невозможно попасть, невозможно донести ту или иную проблему, с которой мы как спортивные функционеры сталкиваемся (я же не в гости к нему домой напрашиваюсь). Это такая величина сегодня. Вместо того, чтобы самому инициировать такие встречи. А первые два месяцы войны человека вообще не было видно на горизонте. Ни Гутцайта, ни Бубки. Где они били в это время?" – констатировала Захарова.