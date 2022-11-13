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Новости Война
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После войны государство будет больше обращать внимание на проявление агрессивности к Украине, - Данилов

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что после войны государство будет больше обращать внимание на проявление агрессивности к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я более чем уверен, что после этой войны, которая будет для нас обязательно победной, государство будет более тщательно обращать внимание на все эти вещи. Последние 30 лет, к сожалению, мы были слишком демократичны в отношении тех людей, которые проявляли агрессивность к Украине", – сказал Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, каждый случай того или иного сотрудничества с оккупантами будет рассматриваться отдельно.

"Если человек сознательно занимался этими вопросами (коллаборационной деятельностью. – Ред.), если он был убежден, что Россия для него является его родиной, имеет к нему определенное отношение, то, конечно, они должны собирать чемоданы и уезжать. Если была какая-то другая ситуация, если человек не совершил никаких преступлений, то мы абсолютно толерантно к этому должны относиться", – сказал секретарь СНБО.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) государственная измена (1564) коллаборационизм (880)


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Топ комментарии
+22
УПЦ ФСБ, "вагнергейт", купівля кацапської електроенергії через Білорусь, списання боргів Бєні державним коштом, скорочення армії, зупинка ракетних програм, розмінування Чонгару та відведення військ звідти... Не на часі?
Перелік можна продовжувати до бескінечності...
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13.11.2022 20:39
+16
А зараз не на часі? Чекаєш, поки в Лаврі стріляти почнуть?
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13.11.2022 20:35
+10
Як це можна розцінити ?
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13.11.2022 20:42
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Та куди ж більше?
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13.11.2022 20:33 Ответить
А зараз не на часі? Чекаєш, поки в Лаврі стріляти почнуть?
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13.11.2022 20:35 Ответить
👏👏👏👏👏
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13.11.2022 22:11 Ответить
Ничего не делание против антигосударственных поползновений - это не демократия Данилов ( кстати странное понятие о демократии), а правовой нигилизм, коммерциализация и деградация правоохранительной системы, кривосудие и в некоторых случаях даже элементы анархии. Вот теперь война заставит принимать соответствующие меры, а не ждать позавчерашнего дня и пилить бабло с перспективой десанта в Монако
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13.11.2022 20:38 Ответить
УПЦ ФСБ, "вагнергейт", купівля кацапської електроенергії через Білорусь, списання боргів Бєні державним коштом, скорочення армії, зупинка ракетних програм, розмінування Чонгару та відведення військ звідти... Не на часі?
Перелік можна продовжувати до бескінечності...
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13.11.2022 20:39 Ответить
да, не кожен вітірінар може бути секретарем РНБО.
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13.11.2022 20:40 Ответить
А міг би як Сівоха сидіти на лавочці !
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13.11.2022 21:07 Ответить
Але він вдягнув чорну форму і таким чином просигналізував українцям про майбутній напад моцкалів. А дурні українці не зрозуміли цього сигналу бо почали готуватися до шашличків на 9 травня.

"У листопаді я одягнув чорну форму, це був знак того, що ми готові. Ми не могли нашому суспільству сказати, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос, не зовсім приємні речі в економіці. Ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться", - сказав Данілов.
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13.11.2022 22:08 Ответить
не можуть дальше ,від слова "взавгалі", керувати Україною люди,"зелені слуги",котрі до віни не звертали уваги на прояви рашистської багаторічної агресивності до України,а навпаки допомагали втілити швидку рашистську агресію ,будівництвом ,для цього доріг,
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13.11.2022 20:40 Ответить
Як це можна розцінити ?
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13.11.2022 20:42 Ответить
шльондра
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13.11.2022 22:08 Ответить
duros sovieticus так же, как её муж, свекр и вся эта зелень...
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13.11.2022 23:40 Ответить
Невже це стосовно подвійного громадянства "людей"?
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13.11.2022 20:43 Ответить
Сліпий, який «не бачив» загрози вторгнення, прозрів?
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13.11.2022 20:44 Ответить
всі все бачили. За Країну потрібно платити Ціну. Зараз це і відбувається. Ато хтіли "і рибку сьєсть, і на х.й не сєсть" - в ********* світі так не буває. Втрати вбитими будуть 3-5 відсотків населення, але потім ідіотам з чужими прапорами нарешті будуть бити морди ВСІ громадяни
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13.11.2022 21:03 Ответить
сподіваюся, що ублюдкам, які тут хочуть під шумок "демократичний" впроваджувати гнилі ідеї, щоб суспільство деградувало і вони могли тут грабувати і навіть віддавати іншім на грабунок - тільки заплати, теж будуть морду бити, під якими б прапорами вони не були.
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13.11.2022 21:20 Ответить
"Якщо людина свідомо займалася цими питаннями (колабораційною діяльністю - ред.), якщо вона була переконана, що Росія для неї є її батьківщиною, має до неї певний стосунок, то, звичайно, вони мають збирати валізи і їхати" - Спалився цей "Данілов" нахрін. Колабобратнів потрібно вішати.
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13.11.2022 20:48 Ответить
дійсно, ніби хтось признається до вини, якщо є можливість відбрехатися. Крім того, якщо навіть переконана, це не є виправдання. русскіє одразу показали чим вони є і для чого вони насправді сюди прийшли. допомогати їм, значить бути переконаним садистом.
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13.11.2022 21:23 Ответить
чого його шось придумувати? Їзраїль - чудовий приклад. Не любиш Країну - п..дуй звідси, дєлов-то...
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13.11.2022 20:59 Ответить
Авжеж...Тут майже мільйон совків, і основна маса з них ненавидять державу Ізраїль, і всі про це знають - і нічого, живуть, і навіть рипнутись против них не можуть. Але не доведи їм Боже, зробити щось шкідливе для безпеки країни - тоді їм піз..ць.
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13.11.2022 21:27 Ответить
Нащо Ізраїль нахапав репатріантів з совка взагалі не зрозуміло. Один мільйон совків на 9.8 мільйонів населення це дуже багато. Більше ніж 10%. Те що їх не дуже використовують, це лише тому, що рашка ще не надіслала інструкторів які будуть працювати з російськомовними в Ізраїлі. Але якщо буде велика війна, то буде велика проблема.
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14.11.2022 22:59 Ответить
95 квартал вже зібрав валізи? Ті, що ще ні встигли втікти...
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13.11.2022 20:59 Ответить
Знову на шашлики?
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13.11.2022 21:02 Ответить
Після війни, після війни ! Як папуги ! Все робиться під час війни, чи не робиться зовсім. Бачимо, що керівники країни не роблять нічого зовсім.
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13.11.2022 21:05 Ответить
Рассмешил. Власть как тупила так и тупит.
Нет, чтоб сказать, мы построим мощную экономику, которая будет зарабатывать деньги на современную армию.

Ой что то я туплю, депутаты во время войны, себе отстегнули 500 лямов а воинам шыш.
Ну да рассмешил.
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13.11.2022 21:05 Ответить
А СБУ начнёт расследование «проповедей» священников дамбаса, благословлявший на убийства «укров» и «нациков»? Коллаборантов в рясах и с крестами в Бердянске, Мелитополе, Хесоре? За многими далеко ходить не надо, одни живут в Киево-Печерской лавре, другие в святогорской лавре, в Зарькове и Сумской области
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13.11.2022 21:16 Ответить
Далеко ходити не треба взяти ВР ,всякі опзж ,бужанський ,арахамія ,шевченко та інші колоборанти ,чи взяти попи УПЦ мп , як що до олігархів коломойський ,новінський та інші і так кругом, може вже зараз треба зав них взятись ,а не тоді коли виїхали ?
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13.11.2022 21:22 Ответить
чи коли "про..ли" вже все на Світі.
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13.11.2022 21:25 Ответить
Так це ж тепер треба весь 95 квартал посадити, включно з бувшим?
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13.11.2022 21:29 Ответить
Ідея правильна. Слова мають значення: слова програмують подальші дії.
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13.11.2022 21:35 Ответить
після? а під час нє?
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13.11.2022 21:37 Ответить
після війни вас всіх мудозвонів, які її початок свідомо просрали, судити треба
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13.11.2022 22:01 Ответить
вскрилась зелена консерва
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13.11.2022 22:09 Ответить
Після війни требе не чекати подачок і не разворовувати державу,а озброюватися.
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13.11.2022 22:18 Ответить
Оце мисля....!
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13.11.2022 22:53 Ответить
Всі,хто мав відношення до влади до війни-має щезнути з політичного життя країни,бо результатом їхньої діяльності стало саме те,що ми зараз всі спостерігаємо.Реформи мають відфільтрувати весь непотріб,повністю оновити політикум,очистити владу від зрадників,пристосуванців,злодіїв,шахраїв.Олігархатом мають зайнятися оновлені прокуратури і суди.Виборче законодавство має бути змінене і має стати абсолютно чітким і прозорим,позбавлене жодного впливу.Відкрити нарешті всі таємні списки кдб-фсбшних агентів. Люстрація повинна стати справжньою,а не паперово-показовою...і т.д. Всього цього має хотіти і вимагати нарід,якщо не хоче повернутись у довоєнне болото.Боюсь,що самим нам не вправитись,тому надія також і на західних партнерів,які будуть "підказувати" владі правильні рішення...
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13.11.2022 22:55 Ответить
Треба звертати увагу на МЗС України, яке голосує в ООН, разом із Росією, Іраном, Сирією…., проти країн Заходу, США, Ізраїлю, Канади…. це ганьба!

Як запропонував письменник Веллер, треба звільнити верхній шар співробітників Міністерства, а Кулебі дати автомат і відправити на фронт.
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13.11.2022 23:04 Ответить
Открытая заявка на сталинизм и фашисткое государство.
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13.11.2022 23:38 Ответить
Херова туча чмонь,які на початку вторгнення кричали що їхні прийшли і далі норм живуть. Пусті слова данілова
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14.11.2022 05:38 Ответить
то чого ж ти до лютого не "звертав увагу"?
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14.11.2022 12:41 Ответить
 
 