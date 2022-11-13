После войны государство будет больше обращать внимание на проявление агрессивности к Украине, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что после войны государство будет больше обращать внимание на проявление агрессивности к Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я более чем уверен, что после этой войны, которая будет для нас обязательно победной, государство будет более тщательно обращать внимание на все эти вещи. Последние 30 лет, к сожалению, мы были слишком демократичны в отношении тех людей, которые проявляли агрессивность к Украине", – сказал Данилов в эфире национального телемарафона.
По его словам, каждый случай того или иного сотрудничества с оккупантами будет рассматриваться отдельно.
"Если человек сознательно занимался этими вопросами (коллаборационной деятельностью. – Ред.), если он был убежден, что Россия для него является его родиной, имеет к нему определенное отношение, то, конечно, они должны собирать чемоданы и уезжать. Если была какая-то другая ситуация, если человек не совершил никаких преступлений, то мы абсолютно толерантно к этому должны относиться", – сказал секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перелік можна продовжувати до бескінечності...
"У листопаді я одягнув чорну форму, це був знак того, що ми готові. Ми не могли нашому суспільству сказати, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос, не зовсім приємні речі в економіці. Ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться", - сказав Данілов.
Нет, чтоб сказать, мы построим мощную экономику, которая будет зарабатывать деньги на современную армию.
Ой что то я туплю, депутаты во время войны, себе отстегнули 500 лямов а воинам шыш.
Ну да рассмешил.
Як запропонував письменник Веллер, треба звільнити верхній шар співробітників Міністерства, а Кулебі дати автомат і відправити на фронт.