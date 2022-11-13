После войны государство будет больше обращать внимание на проявление агрессивности к Украине, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что после войны государство будет больше обращать внимание на проявление агрессивности к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я более чем уверен, что после этой войны, которая будет для нас обязательно победной, государство будет более тщательно обращать внимание на все эти вещи. Последние 30 лет, к сожалению, мы были слишком демократичны в отношении тех людей, которые проявляли агрессивность к Украине", – сказал Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, каждый случай того или иного сотрудничества с оккупантами будет рассматриваться отдельно.

"Если человек сознательно занимался этими вопросами (коллаборационной деятельностью. – Ред.), если он был убежден, что Россия для него является его родиной, имеет к нему определенное отношение, то, конечно, они должны собирать чемоданы и уезжать. Если была какая-то другая ситуация, если человек не совершил никаких преступлений, то мы абсолютно толерантно к этому должны относиться", – сказал секретарь СНБО.

Читайте также: Создан реестр госпредателей: Граждане могут сообщить о потенциальных коллаборантах