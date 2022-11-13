РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9145 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
9 799 52

США предоставят новый пакет военной помощи Украине в ближайшие несколько недель, - Салливан

хамви,hmmwv,humvee

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", - отметил Салливан.

По его словам, США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.

Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие.

В настоящее время Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

Читайте также: США пришлют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, содержащий ракеты для систем ПВО, - Салливан (обновлено)

Автор: 

оружие (10240) США (27034) Салливан Джейк (257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Саливан, не надо кивать на конгресс!

Конгресс уже все сказал «оперативному манаджеру « ( Президенту)-

Лэнд Лиз!
Без всяких ограничений и дополнительных решений парламента.

Белый Дом уже уполномочен народом дать все - самолеты, дальнобойные ракетные системы и др.

Вперед, мистер Саливан.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:52
+11
а наше быдло звездит в сторону союзников, по поводу переговоров, вместо спасибо)))
показать весь комментарий
13.11.2022 20:48
+11
Амерам-черговий респектище...
показать весь комментарий
13.11.2022 20:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а наше быдло звездит в сторону союзников, по поводу переговоров, вместо спасибо)))
показать весь комментарий
13.11.2022 20:48 Ответить
"переговори" якісь не того калібру
показать весь комментарий
13.11.2022 20:55 Ответить
У тебя есть перечень поставки? Или есть лучше поставщик?

Мирон, а где ты служишь, если не секрет, что тебе калибр не подходит?

Дай угадаю. Асфальтовый завод?
показать весь комментарий
13.11.2022 21:03 Ответить
тов. "Иванов" у табе ус адклеилса!
показать весь комментарий
13.11.2022 21:12 Ответить
Но это тебе не мешает асфальтом барыжить?)) Или ты в батальоне "Монако"?
показать весь комментарий
14.11.2022 00:38 Ответить
- Кто, по-вашему, этот мощный ? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
показать весь комментарий
14.11.2022 07:47 Ответить
В наш час наближена до диктатора.
показать весь комментарий
14.11.2022 09:33 Ответить
который знает не только слово "калибр" но и когда-то вынужден был читать илфа и петрова))
показать весь комментарий
14.11.2022 11:03 Ответить
так, так:"илфа", "илфа"
показать весь комментарий
14.11.2022 17:46 Ответить
Washington has signaled to Ukraine that at a minimum Kyiv needs to appear open to a https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-official-involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988?mod=article_inline negotiated solution . Mr. Biden's national security adviser, Jake Sullivan, conveyed that message to President Volodymyr Zelensky and his lieutenants in Kyiv on Nov. 4, suggesting that Kyiv would gain leverage by showing openness to negotiations, according to people familiar with the discussions.
Two European diplomats briefed on the discussions said Mr. Sullivan recommended that Mr. Zelensky's team start thinking about its realistic demands and priorities for negotiations, including a reconsideration of its stated aim for Ukraine to regain Crimea, which was annexed in 2014.

https://www.wsj.com/articles/as-ukraine-retakes-kherson-u-s-looks-to-diplomacy-before-winter-slows-momentum-11668345883?mod=Searchresults_pos1&page=1
показать весь комментарий
13.11.2022 21:47 Ответить
журналисты пишут чтобы читали))

https://censor.net/ua/news/3380054/***********************************************************************************
показать весь комментарий
14.11.2022 00:31 Ответить
Амерам-черговий респектище...
показать весь комментарий
13.11.2022 20:52 Ответить
Саливан, не надо кивать на конгресс!

Конгресс уже все сказал «оперативному манаджеру « ( Президенту)-

Лэнд Лиз!
Без всяких ограничений и дополнительных решений парламента.

Белый Дом уже уполномочен народом дать все - самолеты, дальнобойные ракетные системы и др.

Вперед, мистер Саливан.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:52 Ответить
По-перше - навчися відрізняти ленд-ліз від безоплатної допомоги. По-друге - ти вмієш літати на F-15, F-16, чи обслуговувати їх? Ти маєш відповідну інфраструктуру? По-третє - не вчи батька сексатись.
показать весь комментарий
14.11.2022 09:25 Ответить
Ответ на комен Громова:

1. Главное - это поставки современного оружия для Украины в нужном объёме с боеприпасами к ним.
Все остальное вторично.

2. Методы поставки, а тем более «оплаты» это вторичные моменты. Они могут быть разные. Например, как во время WWll.

Главное- результат:
»Посылка» Должна быть доставлена в срок.

3. Сегодня Украина получает много западного высокотехнологичного оружия.

ВСУ успешно его осваивает. (Украинские бойцы не неграмотные маджахеды).

Великобритания, США и другие страны проводят системное обучение украинских бойцов.
В СЩА проходит и обучение пилотов.

4. Украина смогла во время войны «перестроить» ВСУ.

После Победы Украина будет иметь самую мощную армию в Европе.
Нато будет перенимать боевой опыт у ВСУ.

5. Усиление ВСУ Современным оружием могло бы быть сделано ещё «вчера». Так, после агрессии России в 2014, Канада предложила Украине пару самолетов F15.

Но, тогда «Власть» в лице Сергея Пашинского отказалась. Аргументы: нет пилотов, мы не можем обслуживать...

Сегодня ситуация другая.
Если сейчас не проводить переход на новое высокотехнологичное оружие, то когда?!

Все будет Украина!
Слава ВСУ!
показать весь комментарий
15.11.2022 02:41 Ответить
Але, все одно, перелік і кількість озброєння, що постачається, затверджує керівництво США, з власних міркувань . Власне, як і у ленд-лізі ІІ СВ. https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-29_Superfortress чомусь не поставляли, совєти потім скористалися вимушеною посадкою одного з літаків на радянському Далекому Сході, затримали його на певний час, щоб радянські інженери його розібрали, зрисували, й заново зібрали. Так з'явився раднський стратегічний бомбардувальник Ту-4. Причому, скопіювали навіть особисту "Лейку" командира екіпажу, яка висіла на спинці його крісла.
показать весь комментарий
15.11.2022 07:32 Ответить
Лично байден с его компашкой тормозят поставки. Это уже известно всем, тут уже лучше камалла харрис чем он, не знаю как для США, но для Украины уж точно, вряд ли у нее будет какое то предвзятое отношение к Украине.
показать весь комментарий
14.11.2022 11:49 Ответить
Динаміка і хронологія та перелік військової допомоги радує, хоча Салліван ще той хлопець. Впливають дуже наші перемоги в Харкові і Херсоні.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:52 Ответить
Наразі Білий дім консультується з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік."ленд-ліз" американська лапша,на вуха українського народу,
показать весь комментарий
13.11.2022 20:54 Ответить
Він ще не починався. У вас лишок коштів за допомогу платити?
показать весь комментарий
13.11.2022 21:14 Ответить
Не треба звиздіти про оплату, ЗЕлуплений ішаче бідонівський. Багато Совок заплатив за той ще ленд-ліз?
показать весь комментарий
14.11.2022 09:45 Ответить
а коли він мав починатися???
показать весь комментарий
14.11.2022 09:54 Ответить
https://www.wsj.com/news/types/europe-news?mod=nav_top_subsection https://www.wsj.com/news/types/europe-news?mod=nav_top_subsection

читайте першоджерела!

https://www.wsj.com/articles/as-ukraine-retakes-kherson-u-s-looks-to-diplomacy-before-winter-slows-momentum-11668345883?page=1
показать весь комментарий
13.11.2022 20:57 Ответить
Кто-то из форумчан может обьяснить почему Салливана называют проруснявым?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:59 Ответить
Просто в декого з наших дуже розвинутий синдром зрадойобства)))
показать весь комментарий
13.11.2022 21:01 Ответить
Дуже багато людей його називають проруснявим але чомусь я ні разу не знайшов підтверджень будь-яких.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:03 Ответить
трах бабах,аби що небуть ляпнути-https://www.radiosvoboda.org/a/news-wsj-pro-perehovory-sallivana-z-zelenskym/32128939.html
показать весь комментарий
14.11.2022 09:59 Ответить
І шо? Ось свіжіші новини від Салівана. Та й Байден всіх найух послав з пропозиціями про переговори. Але ж вам без зради , як наркоману без дози))

https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/14/7376212/
показать весь комментарий
14.11.2022 10:18 Ответить
це про допомогу,не бабахкай одне з іншим..
показать весь комментарий
14.11.2022 10:26 Ответить
Безхребетний , ти наївний як дитя)))
показать весь комментарий
14.11.2022 10:43 Ответить
Тому що він закликає не допустити поразки України,а Блінкін та Остін за перемогу України.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:02 Ответить
А як можна "не допустити поразку України" трактувати як проруснявість?
показать весь комментарий
13.11.2022 21:05 Ответить
Більш того він виступив за повну деокупацію України включаючи Крим. То де проруснявість?
показать весь комментарий
13.11.2022 21:07 Ответить
Він виступив вже після наших успіхів.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:09 Ответить
на отечественных выступателей смотреть мешает уринотерапия?))
показать весь комментарий
13.11.2022 21:14 Ответить
У вас мабуть,передоз.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:23 Ответить
у вас - так точно, я не употребляю))
показать весь комментарий
14.11.2022 00:34 Ответить
це ж не я писав про урінотерапію
показать весь комментарий
14.11.2022 09:50 Ответить
Был не прав, не разобрал(((
показать весь комментарий
14.11.2022 11:05 Ответить
Можна не допустити поразки України у межах Київської області.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:07 Ответить
Так можна трактувати і перемогу України як збереженяя Київської області.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:26 Ответить
Якщо трактує дурний кацапський бот.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:43 Ответить
ну не готовы они называть зелю проруснявым, не готовы!)))
показать весь комментарий
13.11.2022 21:13 Ответить
Радник президента США з нацбезпеки Джон Салліван підігрує інтересам Москви та виконує її вказівки у питанні України. Проте його лінія має у США серйозний спротив, зокрема держсекретаря Блінкена, Конгресу та значної частини Адміністрації Байдена.

"Це лінія, яку веде "маленький негідник Салліван", я по-іншому не можу його називати. Його вже не можна трактувати як корисного буржуазного ідіота - це свідомий агент Москви, який виконує її вказівки. Але ця лінія матиме серйозний спротив, і вона вже має такий спротив - Конгресу, медіа, американського політичного істеблішменту, значної частини Адміністрації Байдена. Та на сьогодні це та офіційна відповідь, яку отримує Москва, і тому це надихає її на подальші провокації", - політолог Андрій Піонтковський

https://zahid.espreso.tv/v-otochenni-baydena-die-proukrainska-liniya-blinkena-ta-prorosiyska-sallivana-piontkovskiy
показать весь комментарий
13.11.2022 21:54 Ответить
Dmytro,

Смотри А.А. Пионтковского в ютюбе- он все время объясняет кто такой Саливан.
показать весь комментарий
14.11.2022 01:37 Ответить
дуже добре, дякуєм.
показать весь комментарий
14.11.2022 01:49 Ответить
Дякуємо. Нам би неапогано мати систему Rapid Dragon для більш ефективного знищення страшної рашистської навали.
показать весь комментарий
14.11.2022 10:31 Ответить
Ракети для ППО це діло.
показать весь комментарий
14.11.2022 13:25 Ответить
 
 