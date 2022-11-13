США предоставят новый пакет военной помощи Украине в ближайшие несколько недель, - Салливан

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", - отметил Салливан.

По его словам, США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.

Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие.

В настоящее время Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

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