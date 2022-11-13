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США предоставят новый пакет военной помощи Украине в ближайшие несколько недель, - Салливан
США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", - отметил Салливан.
По его словам, США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.
Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие.
В настоящее время Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.
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+19 Drbest Good
показать весь комментарий13.11.2022 20:52 Ссылка
+11 Stepan Ivanoff
показать весь комментарий13.11.2022 20:48 Ссылка
+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.11.2022 20:52 Ссылка
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Мирон, а где ты служишь, если не секрет, что тебе калибр не подходит?
Дай угадаю. Асфальтовый завод?
Two European diplomats briefed on the discussions said Mr. Sullivan recommended that Mr. Zelensky's team start thinking about its realistic demands and priorities for negotiations, including a reconsideration of its stated aim for Ukraine to regain Crimea, which was annexed in 2014.
https://www.wsj.com/articles/as-ukraine-retakes-kherson-u-s-looks-to-diplomacy-before-winter-slows-momentum-11668345883?mod=Searchresults_pos1&page=1
https://censor.net/ua/news/3380054/***********************************************************************************
Конгресс уже все сказал «оперативному манаджеру « ( Президенту)-
Лэнд Лиз!
Без всяких ограничений и дополнительных решений парламента.
Белый Дом уже уполномочен народом дать все - самолеты, дальнобойные ракетные системы и др.
Вперед, мистер Саливан.
1. Главное - это поставки современного оружия для Украины в нужном объёме с боеприпасами к ним.
Все остальное вторично.
2. Методы поставки, а тем более «оплаты» это вторичные моменты. Они могут быть разные. Например, как во время WWll.
Главное- результат:
»Посылка» Должна быть доставлена в срок.
3. Сегодня Украина получает много западного высокотехнологичного оружия.
ВСУ успешно его осваивает. (Украинские бойцы не неграмотные маджахеды).
Великобритания, США и другие страны проводят системное обучение украинских бойцов.
В СЩА проходит и обучение пилотов.
4. Украина смогла во время войны «перестроить» ВСУ.
После Победы Украина будет иметь самую мощную армию в Европе.
Нато будет перенимать боевой опыт у ВСУ.
5. Усиление ВСУ Современным оружием могло бы быть сделано ещё «вчера». Так, после агрессии России в 2014, Канада предложила Украине пару самолетов F15.
Но, тогда «Власть» в лице Сергея Пашинского отказалась. Аргументы: нет пилотов, мы не можем обслуживать...
Сегодня ситуация другая.
Если сейчас не проводить переход на новое высокотехнологичное оружие, то когда?!
Все будет Украина!
Слава ВСУ!
читайте першоджерела!
https://www.wsj.com/articles/as-ukraine-retakes-kherson-u-s-looks-to-diplomacy-before-winter-slows-momentum-11668345883?page=1
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/14/7376212/
"Це лінія, яку веде "маленький негідник Салліван", я по-іншому не можу його називати. Його вже не можна трактувати як корисного буржуазного ідіота - це свідомий агент Москви, який виконує її вказівки. Але ця лінія матиме серйозний спротив, і вона вже має такий спротив - Конгресу, медіа, американського політичного істеблішменту, значної частини Адміністрації Байдена. Та на сьогодні це та офіційна відповідь, яку отримує Москва, і тому це надихає її на подальші провокації", - політолог Андрій Піонтковський
https://zahid.espreso.tv/v-otochenni-baydena-die-proukrainska-liniya-blinkena-ta-prorosiyska-sallivana-piontkovskiy
Смотри А.А. Пионтковского в ютюбе- он все время объясняет кто такой Саливан.