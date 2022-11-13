Россияне превратили Мелитополь в сплошную военную базу. В городе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

Россияне превратили захваченный Мелитополь Запорожской области и окрестности в сплошную военную базу. Вместе с тем сегодня вечером в городе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Город и даже близлежащие села вздрогнули от громкого взрыва. Ждем подробностей", - сообщил он.

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"Рашисты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.

Только за последнюю неделю:

▪В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.

▪️По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения.

▪️Военные расселяются в захваченных домах, школах и детсадах. Военную технику расставляют в жилых кварталах.

▪️Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома.

▪️В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с "ДНРовцами". Во дворе учебного учреждения расставили "Грады".

▪️В селе Плодороодное орудуют кадыровцы, повсюду развесившие флаги со своим вождем.

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▪️В Михайловке и Заречном проходят обыски - оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.

▪️В Приазовской, Нововасиловской и Александровской громадах взламывают и занимают пустые дома.

▪️В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха.

▪️В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детском саду и перекрыли доступ к лесничеству.

Радует одно: наши Вооруженные силы хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он убегал с украинской земли", - рассказал Федоров.