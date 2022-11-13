Россияне превратили Мелитополь в сплошную военную базу. В городе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров
Россияне превратили захваченный Мелитополь Запорожской области и окрестности в сплошную военную базу. Вместе с тем сегодня вечером в городе раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Город и даже близлежащие села вздрогнули от громкого взрыва. Ждем подробностей", - сообщил он.
"Рашисты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.
Только за последнюю неделю:
▪В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.
▪️По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения.
▪️Военные расселяются в захваченных домах, школах и детсадах. Военную технику расставляют в жилых кварталах.
▪️Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома.
▪️В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с "ДНРовцами". Во дворе учебного учреждения расставили "Грады".
▪️В селе Плодороодное орудуют кадыровцы, повсюду развесившие флаги со своим вождем.
▪️В Михайловке и Заречном проходят обыски - оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.
▪️В Приазовской, Нововасиловской и Александровской громадах взламывают и занимают пустые дома.
▪️В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха.
▪️В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детском саду и перекрыли доступ к лесничеству.
Радует одно: наши Вооруженные силы хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он убегал с украинской земли", - рассказал Федоров.
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https://twitter.com/i/status/1591871406387732480
Если десант на Кинбурн будет реализован, то вся южная группировка кацовойска оказывается в состоянии близкого шухера.
Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена від https://glavred.net/rubric/voyna-rossii-i-ukrainy російських окупантів до населеного пункту Геройське.
12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі, йдеться у повідомленні Telegram-каналу https://t.me/volyamedia/473 ВоляМедиа .
Зазначається, що ввечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.
"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з ************», - уточнюється в повідомленні.
не забывайте что мы тоже отлично прикрываем артой тот сектор через лиман с высокого берега.
но если пошли на такой шаг - значит располагаем возможностями. А зайти на левый берег (в любом секторе - успех!
Я туда ездил каждый год с 91-го по 20-й, и про тамошних "патриотов" знаю всё.
Люди как люди, всякие есть. Как и там откуда вы туда приезжали.
плюс длительной оккупации - проявили себя все гниды. И местные очень хорошо теперь знают кто есть кто…)
А! Так посмеяться, кацапы нарыли окопов в С. Збурьевке вдоль реки - ну… в них уже вода стоит))))
https://twitter.com/i/status/1591493704249925632 ))