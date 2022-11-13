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Новости Война
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Россияне превратили Мелитополь в сплошную военную базу. В городе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

мелітополь

Россияне превратили захваченный Мелитополь Запорожской области и окрестности в сплошную военную базу. Вместе с тем сегодня вечером в городе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Город и даже близлежащие села вздрогнули от громкого взрыва. Ждем подробностей", - сообщил он.

Смотрите также: С главной площади Мелитополя исчез флаг РФ, - Федоров. ФОТО

"Рашисты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.

Только за последнюю неделю:

▪В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.

▪️По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения.

▪️Военные расселяются в захваченных домах, школах и детсадах. Военную технику расставляют в жилых кварталах.

▪️Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома.

▪️В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с "ДНРовцами". Во дворе учебного учреждения расставили "Грады".

▪️В селе Плодороодное орудуют кадыровцы, повсюду развесившие флаги со своим вождем.

Читайте также: Хлопки в Мелитополе почти каждый день, оккупированный город стал военной базой рашистов, - мэр Федоров

▪️В Михайловке и Заречном проходят обыски - оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.

▪️В Приазовской, Нововасиловской и Александровской громадах взламывают и занимают пустые дома.

▪️В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха.

▪️В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детском саду и перекрыли доступ к лесничеству.

Радует одно: наши Вооруженные силы хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он убегал с украинской земли", - рассказал Федоров.

Россияне превратили Мелитополь в сплошную военную базу. В городе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров 01

Автор: 

армия РФ (19547) взрыв (6791) Мелитополь (615) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+11
Москаль без вибухів, як свиноматка без "Лади".
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13.11.2022 21:05
+9
Вангую: будет десант на Кинбурн, по которому можно спокойно двигаться до Геройского. Прятаться на самой косе, конечно, есть где, пока не сильно холодно по ночам, и пару сотен личного состава легко в лесочках могут укрыться. Но к асфальту из Парутино в Геройское надо какие-то хамви и легкие минмёты подбросить каким-то образом. А с другой стороны с дороги Т1507 артой кошмарить всё, что удастся рассмотреть с БПЛА в районе Рыбальче-обе Збурьевки и глубже - Чулаковка-Таврийское. Угроза перекрытия отхода через чаплынку на Армянск гарантированно вызовет панический отход из Мелитополя в направлении Чонгара.
Если десант на Кинбурн будет реализован, то вся южная группировка кацовойска оказывается в состоянии близкого шухера.
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13.11.2022 21:14
+4
Уже даже не обращаю на это внимание, есть люди - никогда бы не подумал - а оно ватное гавно, но! много кто и удивил, казалось что… а они себя проявили очень положительно. Есть единственный
плюс длительной оккупации - проявили себя все гниды. И местные очень хорошо теперь знают кто есть кто…)
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13.11.2022 22:40
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Москаль без вибухів, як свиноматка без "Лади".
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13.11.2022 21:05 Ответить
украинская бабушка лютует...... ))
https://twitter.com/i/status/1591871406387732480
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13.11.2022 21:14 Ответить
Вангую: будет десант на Кинбурн, по которому можно спокойно двигаться до Геройского. Прятаться на самой косе, конечно, есть где, пока не сильно холодно по ночам, и пару сотен личного состава легко в лесочках могут укрыться. Но к асфальту из Парутино в Геройское надо какие-то хамви и легкие минмёты подбросить каким-то образом. А с другой стороны с дороги Т1507 артой кошмарить всё, что удастся рассмотреть с БПЛА в районе Рыбальче-обе Збурьевки и глубже - Чулаковка-Таврийское. Угроза перекрытия отхода через чаплынку на Армянск гарантированно вызовет панический отход из Мелитополя в направлении Чонгара.
Если десант на Кинбурн будет реализован, то вся южная группировка кацовойска оказывается в состоянии близкого шухера.
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13.11.2022 21:14 Ответить
В якому сенсі вангуете?))) Новині вже години чотири, що наші на Кімбурні. А відео з десантном на човнах (без вказання місця подій) ) було ще зранку. І це тільки загальнодоступні джерела )
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13.11.2022 21:18 Ответить
блин, не успеваю )) а есть ссылка? только не телега, у меня ее нет.
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13.11.2022 21:20 Ответить
Я теж ...
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13.11.2022 21:24 Ответить
Телега)))
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13.11.2022 22:13 Ответить
тот еще источник...
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13.11.2022 22:16 Ответить
Абсолютно любым источником информации нужно правильно (уметь) пользоваться. И будет счастье)))
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13.11.2022 22:22 Ответить
возможно. Но я телегой не пользуюсь.
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13.11.2022 22:25 Ответить
Та вже якась телега писали, що наші висадились і дійшли до Геройського, потім Гуменючка спростувала...
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13.11.2022 21:19 Ответить
"Главред":
Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена від https://glavred.net/rubric/voyna-rossii-i-ukrainy російських окупантів до населеного пункту Геройське.

12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі, йдеться у повідомленні Telegram-каналу https://t.me/volyamedia/473 ВоляМедиа .

Зазначається, що ввечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з ************», - уточнюється в повідомленні.
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13.11.2022 21:29 Ответить
это не реально....
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13.11.2022 21:21 Ответить
ну да, это нужно что бы набралось пару сотен отчаянных добровольцев. Особенно учитывая никакой патриотизм местного населения Покровки и Васильевки, да и самого Геройского.
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13.11.2022 21:25 Ответить
я думаю, что это наступить на те же грабли, что и кацапы на правом берегу....., только в десять раз хуже...., ибо кацапы сотрут эту косу с карты за пару часов......
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13.11.2022 21:31 Ответить
в какие пески и чем\откуда стирать будут? Можно су-25 послать над перелесками туда-сюда послать пролететь, если не жалко конечно.
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13.11.2022 21:35 Ответить
ну значит заминируют до самого Джанкоя...... я верю, что кацапы тупые, но не настолько....... ))
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13.11.2022 21:45 Ответить
на правобережной Херсонщине для минирования у них было еще больше возможностей. И шо?
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13.11.2022 22:24 Ответить
а то, шо теперь после них еще четыре года разминировать будут....
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13.11.2022 22:32 Ответить
та везде теперь будут разминировать. А где-то даже не четыре года, а все четырнадцать...
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13.11.2022 22:36 Ответить
Ну если сидеть на одном месте и ждать - то возможно. Там местность позволяет быть скрытным, а такую длину береговой линии они контролировать не способны)))
не забывайте что мы тоже отлично прикрываем артой тот сектор через лиман с высокого берега.
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13.11.2022 22:10 Ответить
Блин, ну только не надо сюда «домыслы» про патриотизм ничем не подтвержденный. Горстка ушлепков уже упиз*дила в кацапстан, те кто остались все норм с ними
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13.11.2022 22:16 Ответить
друг, если честно, я бы не разменивался по мелочам, а сразу брал бы Севас....
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13.11.2022 22:21 Ответить
Так а чего Севас? давайте уже москву - будет эффект неожиданности))). Я даже смешную статью по этому поводу недавно видел, как группировка 50т идёт мимо Белгорода на москву. Или то была не смешная статья?)))
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13.11.2022 22:36 Ответить
та можно и мацкву..... это я просто к тому, что на диване мы все Макиавелли..... без обид, друг.....
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13.11.2022 22:39 Ответить
Честно говоря, я не отбрасывал то, что наши попытаются форсировать Днепр на каком то этапе, при удачном стечении факторов, но то что это произойдет именно в том месте - таки тоже сюрприз. Но нам же не известны все средства имеющиеся в расположении ЗСУ, ну и конечно на Макиавелли тут далеко не каждый тянет, я тоже не претендую)))
но если пошли на такой шаг - значит располагаем возможностями. А зайти на левый берег (в любом секторе - успех!
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13.11.2022 22:49 Ответить
ну да, ну да...
Я туда ездил каждый год с 91-го по 20-й, и про тамошних "патриотов" знаю всё.
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13.11.2022 22:22 Ответить
Ну вы ездили, а я 50км откуда родо. Так что пардон, не для моих ушей эти рассказы.
Люди как люди, всякие есть. Как и там откуда вы туда приезжали.
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13.11.2022 22:26 Ответить
Согласен. Я могу говорить только о Покровке.
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13.11.2022 22:27 Ответить
******в там хватает, в каком-то селе больше, в каком-то меньше - но везде они в значительномменьшинстве.
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13.11.2022 22:31 Ответить
Это да. Просто когда узнаёшь такое о персонаже, которого знаешь много лет, то это сильно как-то впечатляет ((
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13.11.2022 22:34 Ответить
Уже даже не обращаю на это внимание, есть люди - никогда бы не подумал - а оно ватное гавно, но! много кто и удивил, казалось что… а они себя проявили очень положительно. Есть единственный
плюс длительной оккупации - проявили себя все гниды. И местные очень хорошо теперь знают кто есть кто…)
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13.11.2022 22:40 Ответить
я просто не могу взять в толк, какая стратегическая ценность этой косы? где до нее, в самом узком месте, от Очакова, четыре километра..... разве что выбить оттуда орков, чтобы они свои ****** дроны оттуда не пускали.....
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13.11.2022 22:58 Ответить
Речи не о косе как таковой, уже наши под селом Геройское, посмотрите карту. Развитие там возможно. Не говоря уже о ДРГ (спецназ ГРУ, ССО и т.д.) которые смогут работать в полную силу на довольно обширном участке.
А! Так посмеяться, кацапы нарыли окопов в С. Збурьевке вдоль реки - ну… в них уже вода стоит))))
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13.11.2022 23:11 Ответить
шо гадать на кофейной гуще? что там на самом деле происходит - никто наверняка сказать сейчас не может..... поживем - увидим......
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13.11.2022 23:19 Ответить
Поки складно це уявити. Так, говорять про якийсь десант, але ж треба розуміти, що треба хоча б розблокувати переправу на лівий берег з Херсона, щоб це мало сенс. Я чогось сумніваюсь, що росіяни це дадуть зробити, ну якщо таки дадуть, значить у них там повний розвал...
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13.11.2022 21:24 Ответить
От Очакова и Парутино до косы ближе, чем от оккупированного Гопра.
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13.11.2022 21:29 Ответить
тебе бы в генштаб)
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13.11.2022 23:20 Ответить
К старому зольдату не пойду!
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13.11.2022 23:21 Ответить
Більше бавовни буде, менше роботи ЗСУ.
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13.11.2022 21:16 Ответить
я уже кацапов бояться начинаю - о*енно опасные ребята......
https://twitter.com/i/status/1591493704249925632 ))
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13.11.2022 21:24 Ответить
 
 