14 ноября плановые отключения электроэнергии будут действовать в Киеве и 8 областях, - "Укрэнерго"
В понедельник, 14 ноября, будут действовать плановые отключения в Киеве и еще восьми областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются", - сказано в сообщении.
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+10 Dmytro Shevchenko #525989
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Для всіх ЗМІ сказав, що все в Львові розбомбили - МЕСЕДЖ ДЛЯ МОСКАЛІВ - стріляти вже не має сенсу.
Хоча по факту станції не понесли МОЖЛИВО таких серйозних проблем
дуже надо те що ви робите.
Брєд!
Своєї генерації там немає.
Ну то включайте ЧАЕС, які проблеми? На ухйя його взагалі було відключати? Прекрасно працювало два енергоблока.
Вищеназвані області є максимальним споживачем е/е в Україні, а отже, можна максимально багато е/е продавати у Європу. А відсутність е/е замаскувати чарівними "аварійними відключеннями", яких не було навіть у дні ракетних уражень, але які чомусь відбуваються, коли ракетних уражень немає. Може, хай дтек не лізе нічого ремонтувать? Бо чим більше вони "ремонтують", тим частіше відключають електроенергію.
Можно взяться, за тендеры на уборку.
В 2021 году тендер на уборку зданий УкрЭнерго в Киеве - 6 млн грн
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-004220-c
Победитель предложил уборку за 4.9млн грн. Курс доллара 26.7
В 2022 году, тендер на уборку 12.7 млн грн. Курс доллара 36.56
https://zakupki.com.ua/tender/17871343
За год уборка подорожала в 2.6 раза в грн, в 1.9 раза в долларах