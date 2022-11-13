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14 ноября плановые отключения электроэнергии будут действовать в Киеве и 8 областях, - "Укрэнерго"

укрэнерго

В понедельник, 14 ноября, будут действовать плановые отключения в Киеве и еще восьми областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются", - сказано в сообщении.

Читайте также: В Киеве и семи областях введены графики аварийных отключений, - "Укрэнерго"

Автор: 

Укрэнерго (659) отключение света (425)


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Топ комментарии
+10
НЕсмотря на области куда прилетает, отключения тупо в одних и тех же городах, областях. Прилетело в Черновцы и никаких отключений. Расфигачили четыре подстанции во Львовской области, по словам Садового и там все ОК. Какого хрена, может кто-то обьяcнить? Если тут есть энергетики на форуме то вообще класно было бы
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13.11.2022 21:32
+5
на рубильник посадили ******...
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13.11.2022 22:04
+5
Хто небудь пояснить,чому саме ці області постійно сидять без світла?
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13.11.2022 23:01
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Правила форума Совет форумчан
НЕсмотря на области куда прилетает, отключения тупо в одних и тех же городах, областях. Прилетело в Черновцы и никаких отключений. Расфигачили четыре подстанции во Львовской области, по словам Садового и там все ОК. Какого хрена, может кто-то обьяcнить? Если тут есть энергетики на форуме то вообще класно было бы
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13.11.2022 21:32 Ответить
можливо там скупчення підприємств, які в пріоритеті
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13.11.2022 23:04 Ответить
Просто Садовий МОЖЛИВО? правильно провів кампанію дезінформації для москалів :

Для всіх ЗМІ сказав, що все в Львові розбомбили - МЕСЕДЖ ДЛЯ МОСКАЛІВ - стріляти вже не має сенсу.

Хоча по факту станції не понесли МОЖЛИВО таких серйозних проблем
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14.11.2022 11:09 Ответить
хлопці електрикі коли попережають за 2 дні то мабуть вже все заплановано і ізолента нагризана - робіть, хлопці,
дуже надо те що ви робите.
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13.11.2022 21:38 Ответить
в Київі і обл як 2 тижня нічого не прилітало
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13.11.2022 21:59 Ответить
мені здається, що аварійні відключення це фікція - просто навмання беруть графік якого попало дня - напр. вчора відключення співпадали з позавчорашнім графіком, а сьогодні точно співпали з завтрашнім плановим графіком
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13.11.2022 22:04 Ответить
на рубильник посадили ******...
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13.11.2022 22:04 Ответить
О, киян бомбить, типу ми ж столиця. Так столиця, але і великий користувач
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13.11.2022 22:20 Ответить
Столиця ще терпить, не такий страшний чорт, як його малюють. А от села навколо Києва не бачать світла по 15-17 годин, і це неправильно.
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14.11.2022 06:19 Ответить
А обязательно каждый день это писать. Все уже поняли что это до весны как минимум. Уже пол месяца как ничего не прилетало, но все только хуже. Кто-то что-то делает. Экономим. Зато отопление врубили. На улице +15, с отоплением и открытыми окнами ... и без света. ******* экономия. А, ну да, за отопление в конце месяца всем по 3-4 косаря счет придет по любому, а за свет уже счетчик в темную не крутит. Убытки. Ну если бы я был владельцем энергокомпаний я бы тоже так считал свои деньги. Тут конечно не поспоришь.
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13.11.2022 22:36 Ответить
Какое "до весны", расслабьтесь и получайте удовольствие. Подстанция 750/330кВ - это уникальное, штучное изделие, всё оборудование для него делается под заказ и срок исполнения таких заказов это год-два, и то, если заранее контракт на поставку подпишете. В чуланах такие вещи не лежат. Вообще, считайте что ещё легко отделались, потому что кацапы рукожопые и даже имеющееся у них оружие используют из рук вон плохо. Можно было, конечно, и нам побеспокоиться об организации защиты для таких объектов, это возможно, реально и не дорого, но тогда не будет денег закатать в асфальт. Вон, посмотрите какие хорошие у нас построили дороги, зачем вам электричество?
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14.11.2022 06:27 Ответить
Какие нафиг графики и плановые отключения? Свет рубят когда хотят и на сколько хотят. Никакой систематики вообще нет. Бедные мелкие предприниматели, в магазинах нет света , соответственно не работают терминалы и народ теряет деньги. Главное нахапать обленерго, а вот наладить хоть какую то нормальную работу в конторе ДТЕК никто не в состоянии. До войны были танцы с бубнами , а сейчас вообще полный треш.
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13.11.2022 22:38 Ответить
Хто небудь пояснить,чому саме ці області постійно сидять без світла?
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13.11.2022 23:01 Ответить
Бо, як казали представники цих дтеків,енерго і другої аферної структури, розбиті саме ті розподільчі трансформатори, які йдуть саме на ці області.
Брєд!
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13.11.2022 23:55 Ответить
На жаль не брєд. У нас є області, які мають надлишок електроенергії, та області, які завжди отримували електроенергію з інших місць. Київ мав би забезпечуватись Чорнобильською АЕС... якої немає. І за 45 років ніхто не почухався щось тут виправити. В результаті світло у Києві є лише тому, що його туди доставили через півкраїни. Але Київ хоча б три ТЕЦ своїх має (яким теж дісталося), а ось Чернігів взагалі залежить чи не на 100%

Своєї генерації там немає.
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14.11.2022 06:35 Ответить
Дивно. Енергетики лупасять себе копитом в груди і кажуть, що з генерацією проблем нема, є проблеми з передачею....

Ну то включайте ЧАЕС, які проблеми? На ухйя його взагалі було відключати? Прекрасно працювало два енергоблока.
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14.11.2022 11:18 Ответить
Про ЧАЕС - це взагалі люта дичина. Як експлуатувати станцію, коли вулицею треба було бігти, щоб не отримати річну дозволену дозу радіації? А станція, адже це не тільки реактори, це сотні тисяч тонн складного обладнання, яке треба обслуговувати. Забудьте про ЧАЕС, це давно та назавжди не виробник електроенергії, а її великий споживач. На рівні якоїсь Троєщини у Києві. І коли питання стоїть, куди цю електроенергію подавати, чи на ЧАЕС, чи на Троєщину, автоматично обирають ЧАЕС.
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14.11.2022 16:20 Ответить
Та все просто.
Вищеназвані області є максимальним споживачем е/е в Україні, а отже, можна максимально багато е/е продавати у Європу. А відсутність е/е замаскувати чарівними "аварійними відключеннями", яких не було навіть у дні ракетних уражень, але які чомусь відбуваються, коли ракетних уражень немає. Може, хай дтек не лізе нічого ремонтувать? Бо чим більше вони "ремонтують", тим частіше відключають електроенергію.
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14.11.2022 11:22 Ответить
Наверное тендеры на ремонт поврежденных подстанций - уже провели

Можно взяться, за тендеры на уборку.

В 2021 году тендер на уборку зданий УкрЭнерго в Киеве - 6 млн грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-004220-c

Победитель предложил уборку за 4.9млн грн. Курс доллара 26.7

В 2022 году, тендер на уборку 12.7 млн грн. Курс доллара 36.56

https://zakupki.com.ua/tender/17871343

За год уборка подорожала в 2.6 раза в грн, в 1.9 раза в долларах
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14.11.2022 00:52 Ответить
 
 