14 ноября плановые отключения электроэнергии будут действовать в Киеве и 8 областях, - "Укрэнерго"

В понедельник, 14 ноября, будут действовать плановые отключения в Киеве и еще восьми областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются", - сказано в сообщении.

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