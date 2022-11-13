РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9045 посетителей онлайн
Новости Война
7 767 41

Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит "Большой двадцатки" вызвано тем, что тот не хочет отвечать на международную критику начатой войны против Украины.

Об этом Шольц заявил журналистам во время пребывания во Вьетнаме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Шольц сказал, что сожалеет об отказе Путина участвовать в саммите G20 в Индонезии, где ему неизбежно пришлось бы столкнуться с неприятием его агрессии.

Читайте также: Шольц анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана

"Было бы здорово, если бы Путин приехал на G20. Но тогда ему пришлось бы отвечать на все вопросы и всю критику от лидеров многих стран мира. Пожалуй, именно поэтому его там не будет", – сказал канцлер Германии.

Автор: 

G20 (300) путин владимир (31493) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
13.11.2022 21:55
+11
В записях почуе
А ви , замість болтовні, примить рішення об аресте кремлядей і вивоз в Гаагу
показать весь комментарий
13.11.2022 21:48
+9
У него закончились фекальные чемоданы.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путин не дурак - ехать на ************.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:39 Ответить
Дурак він той ***** якого ти путін називаєш. А не поїде бо обісцявся й обісрався вже у бункері чмошник й боїться вже своїх більше ніж Степана Андрійовича..... а зустріч вже близько.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:00 Ответить
Он телеги читает. Там как написали, так он и копипастит.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:05 Ответить
до війни були декілька людей, яких я називав *******, але зараз вони в порівнянні з путіним просто святі люди, тому я не можу путіна навіть до їх рівня підняти. Тому для мене ****** багато, а от путін - один, а я не в змозі поки шо придумати для нього щось індивідуально-ексклюзивне. Але сподіваюсь, що через декілька років, як воно здохне, то "путін" стане матюком.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:10 Ответить
У него закончились фекальные чемоданы.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:43 Ответить
i ne xvataet podsankcionnyx čipov dlia nix.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:34 Ответить
В записях почуе
А ви , замість болтовні, примить рішення об аресте кремлядей і вивоз в Гаагу
показать весь комментарий
13.11.2022 21:48 Ответить
**** знає шо, шо вона ****, і шо по сраці получить тому і не приїде.
а бубі треба летіти...
показать весь комментарий
13.11.2022 21:53 Ответить
Я теж вважаю , що Зе мае лишити і один на один говорити з усіма лідерами ( без зайвих очей)
ЗАРАЗ ВАЖЛИВО перехопити у хутина Азію
показать весь комментарий
13.11.2022 21:57 Ответить
Сорри - мае літити ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
13.11.2022 21:58 Ответить
А хто ж його з Вкраїни випустить? Він же чорта лисого повернеться в Україну!
Патріоти не випустять, бо змушені терпіть: він - легітимний глава держави (хоч і гамно і ****) А нам треба мать цю "вивіску", щоб тим же німцям чи французам з італійцями не вдалося "відпетлять" стосовно забезпечення озброєнь : "Ми з нелегітимною владою співпрацювать не будемо!"
"Блазенята" не випустять, бо він для них "криша" для розкрадання держави
"д"Єрмачата" не випустять, бо лише під його прикриттям вони відчувають себе у безпеці та мають доступ до державних таємниць Втече він - і їх завтра перевішають на Хрещатику!
показать весь комментарий
14.11.2022 05:43 Ответить
Боронь Боже його одного залишати...
показать весь комментарий
13.11.2022 22:00 Ответить
Ну тут ви явно перебільшуєте дипломатичні та й розумові здібнгості щеневтіка оманського. Бо швидше за все він без суфлера, як то кажуть: "Ні тпру - ні ну."
показать весь комментарий
13.11.2022 22:08 Ответить
ти можеш щось вважати тільки коли почнеш жити в Україні з її щоденними прильотами та тривогами.. до того стули пельку.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:20 Ответить
Ось прочла - вам згодиться
🤣🤣🤣
Якщо знайти істину в горілці не вдається, додайте портвейну. Істина обов'язково вийде назовні.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:52 Ответить
путін сам від Азії в будь-який момент перехопить і то так нехило.
показать весь комментарий
14.11.2022 00:12 Ответить
мда, здалось би полетіти але ніякої отсєбятіни - строго по тексту
показать весь комментарий
13.11.2022 21:58 Ответить
та буба теж не поїде(
показать весь комментарий
13.11.2022 23:19 Ответить
ні
показать весь комментарий
13.11.2022 23:27 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 21:55 Ответить
неприлiт ***** і прилiт буби це саме те, що обзивається діпломатією.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:56 Ответить
Будь Ермак веде свою гру по сценарію хутина і не дозволяе Зе літити
показать весь комментарий
13.11.2022 21:59 Ответить
Вы предлагаете этого дурочка отпустить одного на G20, шоб оно там накосячило?
показать весь комментарий
13.11.2022 22:07 Ответить
ну чому одного? - там Кулеба буде на копняки ідіоту ...
показать весь комментарий
13.11.2022 23:24 Ответить
у кацапов все новости забиты срачем о том, что Байден присутствовал в зале во время выступления лаврова......

Сталкер @ValBodin https://twitter.com/ValBodin/status/1591875466268483586 31 мин
А как Байден мог пропустить выступление Лаврова, если старику сказали, что следующим номером будет говорящая лошадь.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:00 Ответить
ахахахаааааа!!! это -5!!!
показать весь комментарий
13.11.2022 22:03 Ответить
Шольца наче підмінили
показать весь комментарий
13.11.2022 22:01 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 22:02 Ответить
Куди вже те чмо трусливе *****-путин полетить.... воно вже власної тіні боїться.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:02 Ответить
Не успели подготовить двойника обосрыша.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:04 Ответить
зі всією зневагою до недопалка зеленого - він на сьогодні, для партнерів, - лице України..
саме тей случай коли можна подякувати всім за допомогу без гребаної діджиталізації - треба летіти.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:05 Ответить
неприліт буби - буде поразкою України на діпломатичному фроннті...
як дві криси по бункерах зашхерилися....
в буби є шанс доказати, шо він не як *****, всього то два слова сказати - "заправляйте літак..."
показать весь комментарий
13.11.2022 22:11 Ответить
Йому і без цього відомо що він *****.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:11 Ответить
думаю засцит - це як 5та повестка,
a наш клоп не по повесткам..
показать весь комментарий
13.11.2022 22:20 Ответить
Ага, Шольца перші слова при зустрічі - "флатімігр, их бин ******** ду кляйне русіш швайне! Ду блюдзен вас хас ґетдан, ду арчлох цуферхпіссен...!
Отак приблизно... 😏
показать весь комментарий
13.11.2022 22:43 Ответить
Хйло скорее боится что назад приедет - а там уже новое Хйло сидит.
показать весь комментарий
13.11.2022 23:03 Ответить
гребаний язик дипломатов



показать весь комментарий
13.11.2022 23:25 Ответить
Вован привык слушать только лесть. Всякая критика его бесит.
показать весь комментарий
13.11.2022 23:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iX_TFkut1PM American Pie
показать весь комментарий
13.11.2022 23:41 Ответить
борзий хлоп, на такого дядьку прьот.
показать весь комментарий
14.11.2022 08:29 Ответить
Хлу може ще й люлєй би дали. Вскладчину))
показать весь комментарий
14.11.2022 09:36 Ответить
 
 