Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит "Большой двадцатки" вызвано тем, что тот не хочет отвечать на международную критику начатой войны против Украины.
Об этом Шольц заявил журналистам во время пребывания во Вьетнаме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Шольц сказал, что сожалеет об отказе Путина участвовать в саммите G20 в Индонезии, где ему неизбежно пришлось бы столкнуться с неприятием его агрессии.
"Было бы здорово, если бы Путин приехал на G20. Но тогда ему пришлось бы отвечать на все вопросы и всю критику от лидеров многих стран мира. Пожалуй, именно поэтому его там не будет", – сказал канцлер Германии.
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А ви , замість болтовні, примить рішення об аресте кремлядей і вивоз в Гаагу
а бубі треба летіти...
ЗАРАЗ ВАЖЛИВО перехопити у хутина Азію
Патріоти не випустять, бо змушені терпіть: він - легітимний глава держави (хоч і гамно і ****) А нам треба мать цю "вивіску", щоб тим же німцям чи французам з італійцями не вдалося "відпетлять" стосовно забезпечення озброєнь : "Ми з нелегітимною владою співпрацювать не будемо!"
"Блазенята" не випустять, бо він для них "криша" для розкрадання держави
"д"Єрмачата" не випустять, бо лише під його прикриттям вони відчувають себе у безпеці та мають доступ до державних таємниць Втече він - і їх завтра перевішають на Хрещатику!
🤣🤣🤣
Якщо знайти істину в горілці не вдається, додайте портвейну. Істина обов'язково вийде назовні.
Сталкер @ValBodin https://twitter.com/ValBodin/status/1591875466268483586 31 мин
А как Байден мог пропустить выступление Лаврова, если старику сказали, что следующим номером будет говорящая лошадь.
саме тей случай коли можна подякувати всім за допомогу без гребаної діджиталізації - треба летіти.
як дві криси по бункерах зашхерилися....
в буби є шанс доказати, шо він не як *****, всього то два слова сказати - "заправляйте літак..."
a наш клоп не по повесткам..
Отак приблизно... 😏