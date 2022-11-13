Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит "Большой двадцатки" вызвано тем, что тот не хочет отвечать на международную критику начатой войны против Украины.

Об этом Шольц заявил журналистам во время пребывания во Вьетнаме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Шольц сказал, что сожалеет об отказе Путина участвовать в саммите G20 в Индонезии, где ему неизбежно пришлось бы столкнуться с неприятием его агрессии.

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"Было бы здорово, если бы Путин приехал на G20. Но тогда ему пришлось бы отвечать на все вопросы и всю критику от лидеров многих стран мира. Пожалуй, именно поэтому его там не будет", – сказал канцлер Германии.