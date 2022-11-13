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Индонезия давит на делегации стран на саммите G20, чтобы те смягчили риторику по отношению к РФ, - Politico

g20

В частности, глава страны хочет, чтобы Россия согласилась на коммюнике после завершения встречи.

Индонезийские политики, среди которых и президент страны Джоко Видодо, призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России ради саммита G20. Они хотят, чтобы РФ согласилась на коммюнике после завершения встречи, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности, президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи", - отмечает издание.

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По словам осведомленных источников, заявление по итогам встречи будет расценена Видодо как "личный успех", ведь он считает себя главой самого сложного саммита G20. Видодо также стремится избежать изгнания России и превращения группы в G19, как это произошло с G8 после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

Одной из возможностей было бы прямое сосредоточение внимания на аспекте "соблюдения международного права" в тексте решения. В случае принятия это была бы гораздо более завуалированная формулировка, чем та, которую использовала "Группа семи", которая неоднократно осуждала войну президента России Путина против Украины.

В последнем заявлении G7 в этом месяце Москву раскритиковали за "агрессивную войну против Украины" и призвали РФ вывести свои войска.

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"Очевидно, что мы не можем быть такими жесткими, как в G7, когда вам нужно согласие россиян, китайцев и саудитов. Вопрос в том, сколько нам нужно удалить", - сказал неназванный западный дипломат.

В то же время, Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию.

"Пекин сочтет невозможным принятие какой-либо непосредственной критики в адрес России", - подчеркивает издание.

Автор: 

G20 (300) Индонезия (140) саммит (1185)


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Топ комментарии
+42
То най Індонезія віддасть частину свої островів, де буде вбито частину населення, тим же кремлядям, створить з ними "зерновий коридор" і сяде за стіл переговорів. А ми висловимо глибоку занепокоєність чи стурбованість та будемо наполягати на повазі вбивць.
Так норм буде?
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13.11.2022 22:01
+34
Таке враження, що на Землі живуть одні під-аси.
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13.11.2022 22:01
+31
Відодо, іди за російським кораблем
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13.11.2022 21:59
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Правила форума Совет форумчан
А что со страной, где много донов педро, не так? Они то чего не хотят осуждать рашку?
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13.11.2022 21:59 Ответить
Бразилия была и есть союзником свинособак. Не военным конечно, но экономическим и политическим по бриксу, как индусы и Китай.
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13.11.2022 22:28 Ответить
Китай подмяли под себя богатые ресурсами страны, но бедные на наличие ума и прав человека.
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13.11.2022 22:31 Ответить
індонезія мусульманська держава
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13.11.2022 22:30 Ответить
nexaj orexi kokosovye davit. Kak obyčno.
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13.11.2022 23:16 Ответить
Відодо, іди за російським кораблем
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13.11.2022 21:59 Ответить
Индонезия это кацапская шлюха ?
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13.11.2022 23:04 Ответить
То най Індонезія віддасть частину свої островів, де буде вбито частину населення, тим же кремлядям, створить з ними "зерновий коридор" і сяде за стіл переговорів. А ми висловимо глибоку занепокоєність чи стурбованість та будемо наполягати на повазі вбивць.
Так норм буде?
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13.11.2022 22:01 Ответить
У них зерна немає но є пальми ,а так все вірно. нехай віддадуть кацапам свої острови разом з населенням я б таке запропонував цьому Відодо і хай би він це успішно прокоментував на саміті.
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13.11.2022 22:59 Ответить
Таке враження, що на Землі живуть одні під-аси.
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13.11.2022 22:01 Ответить
Они живут по принципу -" Кого ** ..т чужое горе "
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13.11.2022 22:13 Ответить
хочете зайвий раз почути з пики лаврова що московити ні на каво нінападалі?
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13.11.2022 22:03 Ответить
этому Видоде нужно подселить по соседству пару сотен русских...... быстро поумнеет.....
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13.11.2022 22:03 Ответить
треба гундяева і попів прислати на місяць..нехай поживуть... ото ржач буде!!!!!!!!
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13.11.2022 22:06 Ответить
невже НАТО - США , плюс ЕС слабші фінансово та у военних можливостей....- чого ссати кацапію....- не допомогайте порційно - дайте стільки скільки потрібно щоб обнулити на 200- та 300 кацапню...- а там уже і політично дотиснете...
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13.11.2022 22:07 Ответить
От в цьому і полягає велика несправедливість: вимагають пом'якшити риторику і не ображати кацапську делегацію, хоч насправді ці падлюки мають бути арештовані, як тільки їх літак вилетить за межі кацапії і ввійде в повітряний простір першої ж цивілізованої країни.
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13.11.2022 22:07 Ответить
Индонезия смягчает комюнике перед Лавровым
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13.11.2022 22:08 Ответить
Перед заседанием вышлите всем членам G20 видео как на рашке убивают росиян отказавшихся воевать, кувалдой по голове.
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13.11.2022 22:11 Ответить
Не погано хотіти, то хай собі Індонезія обнімає і цілує терориста. Ніяких пом'якшень жо кацапа терориста, вбивці, гвалтівника.
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13.11.2022 22:12 Ответить
Індонезія хоче від русскіх ком"юніке? розумію, ну то най сама русскіх і пом"якшує, тільки і виключно за свій рахунок, а не за чужий.
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13.11.2022 22:12 Ответить
Ну тоді давайте похвалимо русню за вбитих наших громадян, розгромлені наші міста, за всі ті муки які ми переносимо. Давайте ще сфоткаємся на пам'ять с конякою, збережемо так сказати їм обличчя. Замість того щоб глобально виступити всім проти цієї агресії починають шукати дипломатичні виходи із ситуації. Чесно слово просто якась ганьба а не самміт.
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13.11.2022 22:14 Ответить
індонезія трохи багато про себе думають, як для країни 3го світу
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13.11.2022 22:20 Ответить
"Индонезия, ето русское приволье, ето родина моя"
Стремоусов

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13.11.2022 22:20 Ответить
Зачем вам Индонезия!перенесите встречу на СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС!
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13.11.2022 22:22 Ответить
Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати росію...
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13.11.2022 22:23 Ответить
Індонезія??? Тисне??? На G20??? OMG
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13.11.2022 22:23 Ответить
može pomilka perekladu? Može jaica lošadi tisne, ne?
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13.11.2022 23:18 Ответить
Индонезия всегда была проституткой, как СССР, так и Парашки!
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13.11.2022 22:31 Ответить
Однак, індонезія в G20, а ми поки в сраці. Може хоч після війни до людей вийде, що вибирати треба не сракою?
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13.11.2022 22:41 Ответить
Середня зп в Індонезії - 500 баксів, **** вони забули в G20???
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13.11.2022 23:27 Ответить
В Индонезии 270 млн.нселения,
Площадь-~2 000 000 км/2.
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14.11.2022 00:51 Ответить
І що? У якої-небудь Нігерії територія 1 млн км2 і населення 213 мільйонів і вона не в G20!
G20 - це ніби найрозвненіші країни світу, а не найбільші! Бо якби були найбільші, там би не було Британії, Франції чи Італії!
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14.11.2022 10:08 Ответить
А может надо перед этим дождаться смены риторики самого **********, а то ********** примет это как проявление слабости и страха перед вяликай страной и будет дальше кошмарить мир. Нет уж, доктор ЗСУ сказал в морг, значит в морг.
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13.11.2022 22:44 Ответить
Чиво?
Это с х.я ли гости понаехали?
И с какого х.я их надо слушать?
Только потому, что саммит на их территории? Их дело вовремя менять гостям полотенца и простыни и следить, чтобы пиво в холодильнике было, и желательно холодное.
А почему не послать их туда, куда ни самолёты не летают, ни поезда, ни пароходы не ходят, и провести мероприятие в стране с адекватным руководством?
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13.11.2022 22:45 Ответить
это мало кто знает. ВСЕ индонезийские СМИ забиты запутлеровскими материалами и видосиками как победоносные орки победоносно всё в Украине справедливо жгут и убивают. Местные скот поголовно - ЗА орков , везде вешает рф тряпки, собирает бабки для них и вот это всё. МИД , посол не обращает на это никакого внимания . их индонезийский президет - конкретная путлеровская плять ещё про МН 17 сказал что виновата Украина. Подлец и мерзавец круче всех утлеровских ферштееров
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13.11.2022 22:48 Ответить
По відношенню до вбивць пропонують зм'якшити риторику...а якби їхніх дітей,жінок,батьків вбивали?.....
Це замість того,щоб притягнути до відповідальності? - існують країни кривих зеркал,на зразок паrаші.....
Наше щастя,що є демократичні країні і вони протягнули нам руку помічі,це наше спасіння.
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13.11.2022 22:50 Ответить
Господин Видодо, а вы не тогого? А хуху вам не хохо? И вы таки хотите сказать, что Пупутин не пипирас?
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13.11.2022 22:51 Ответить
"Індонезія тисне на американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб", - це просто смішно чути! Ні за що не повірю, що якась Індонезія може диктувати свої умови США, Великобританії, Японії та іншим провідним країнам світу!
Якщо вони усі "прогнуться" під цим так званим тиском - це буде просто суцільна ганьба, і цьому може бути тільки єдине пояснення: вони самі цього хочуть!
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13.11.2022 22:53 Ответить
Плюнути б йому у вічі...
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13.11.2022 23:09 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКОМУ треба літити в Індонезію і самому пояснити презіденту Індонезії ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧІНИ ХУТІНА
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13.11.2022 23:10 Ответить
Типовий Приклад продажних дуполизів рашистів за бабели!!!
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13.11.2022 23:19 Ответить
Там русская ***** с фсб охмурила лоха с правительства Индонезии. Теперь через неё у них такая риторика. Куча видео. А индонезийцы нежные. Легко поддаются влиянию.
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13.11.2022 23:20 Ответить
Азия есть Азия.Есть,конечно, исключения типа Тайваня,ЮК или Японии,но в целом эта часть мира является антидемократическим и недоцивилизационым отстойником.
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13.11.2022 23:24 Ответить
Перефразируя Сралина, - а сколько у Индонезии дивизий, что бы давить на западных лидеров??
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13.11.2022 23:26 Ответить
Відстала країна з середньою зарплатою в 530 баксів щось сміє вякать ще? Кого іпе їх думка?
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13.11.2022 23:28 Ответить
Нажаль у нас і такої немає.
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13.11.2022 23:59 Ответить
А це тут до чого?
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14.11.2022 00:12 Ответить
Ну до 24.02 десь 500 баксів середня і була... Хоча ж ми не в G20!
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14.11.2022 10:05 Ответить
Я так думаю, що дупа в Індонезії настільки широка, що жоден учасник G-20 не промахнеться по ній своїм черевиком!
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13.11.2022 23:35 Ответить
Индонезия не удачное место для саммита G20.
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13.11.2022 23:39 Ответить
Видодо давит на Байдена и Шольца?? О_О Серьезно?
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13.11.2022 23:49 Ответить
"Індонезія тисне..." Не смішіть ради бога)
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14.11.2022 00:06 Ответить
видодо,гидодо,и им подобная ***** любители лаптестана-идите *****!приедьте лохи в УКРАИНУ и посмотрите в глаза родным и близким потерявших убитыми своих детей,дочерей,сыновей,братьев и сестер,отцов и матерей................................не выдержал уже .............................а они ****** о смягчении........да *************** недопарашка должна утонуть в болоте.....................................................
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14.11.2022 00:13 Ответить
загальної фотки не буде. індонезійський Гу-Га-Га виконує виключно забаганки кетайців. Хай побалуються.
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14.11.2022 01:20 Ответить
Прікольно! Відодо тисне на США!
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14.11.2022 01:53 Ответить
Не знала, що індонезійські дипломати такі впливові у світі, тиснуть, шантажують і залякують колег)
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14.11.2022 09:22 Ответить
 
 