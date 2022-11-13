Индонезия давит на делегации стран на саммите G20, чтобы те смягчили риторику по отношению к РФ, - Politico

В частности, глава страны хочет, чтобы Россия согласилась на коммюнике после завершения встречи.

Индонезийские политики, среди которых и президент страны Джоко Видодо, призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России ради саммита G20. Они хотят, чтобы РФ согласилась на коммюнике после завершения встречи, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности, президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи", - отмечает издание.

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По словам осведомленных источников, заявление по итогам встречи будет расценена Видодо как "личный успех", ведь он считает себя главой самого сложного саммита G20. Видодо также стремится избежать изгнания России и превращения группы в G19, как это произошло с G8 после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

Одной из возможностей было бы прямое сосредоточение внимания на аспекте "соблюдения международного права" в тексте решения. В случае принятия это была бы гораздо более завуалированная формулировка, чем та, которую использовала "Группа семи", которая неоднократно осуждала войну президента России Путина против Украины.

В последнем заявлении G7 в этом месяце Москву раскритиковали за "агрессивную войну против Украины" и призвали РФ вывести свои войска.

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"Очевидно, что мы не можем быть такими жесткими, как в G7, когда вам нужно согласие россиян, китайцев и саудитов. Вопрос в том, сколько нам нужно удалить", - сказал неназванный западный дипломат.

В то же время, Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию.

"Пекин сочтет невозможным принятие какой-либо непосредственной критики в адрес России", - подчеркивает издание.