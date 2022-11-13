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Новости Агрессия России против Украины Война
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Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина, - Зеленский о Донбассе

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Донецкой области "уровень российских атак не снижается, уровень храбрости и стойкости наших бойцов самый высокий".

"Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина", - сказал он в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за сутки ракетные, артиллерийские и авиационные удары оккупантов были нанесены по 5 нашим областям. "Это Сумщина, Харьковщина, Запорожская область, Луганщина и Донетчина. Делаем все, чтобы враг чувствовал наши ответы. Чувствовал их максимально. По всей линии фронта обеспечиваем уничтожение цепочек поставок боеприпасов, вражеских штабов", - сказал он.

Смотрите также: Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+19
Найвеличніший оборонець з чотирма повістками.
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13.11.2022 22:08
+12
чем шире наши хари тем теснее наши ряды....абаранительные...
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13.11.2022 22:19
+10
Внешнее сходство здесь совершенно случайно.
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13.11.2022 22:19
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Найвеличніший оборонець з чотирма повістками.
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13.11.2022 22:08 Ответить
Тобто Сумщина (ну і Чернігівщина, звісно), які обстрілюються з території московії - то ліня фронту? Якщо так, то чим відповідають прикордонники на обстріл з РСЗВ, далбнобійної арти чи, хоча б, мінометів? Невже є чим? Бо мені тижнів зо 3 тому казали, що нема чим. І я вірю тій людині, що те казала. А от цьому неголеному членограю - ні.
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13.11.2022 22:10 Ответить
ви кожний його висер будете окремою новиною подавати?
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13.11.2022 22:10 Ответить
Якщо все подати разом то маячня вийде, а окремо то ніби на мову людини буде схоже.
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13.11.2022 22:18 Ответить
и юзику с орденонсцами жиробасами пикаловым и лысым чмориками? и коле-котлете тоже...?
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13.11.2022 22:15 Ответить
Внешнее сходство здесь совершенно случайно.
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13.11.2022 22:19 Ответить
чем шире наши хари тем теснее наши ряды....абаранительные...
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13.11.2022 22:19 Ответить
о..за розміром хліборізки лисий вже його доганяє
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13.11.2022 22:22 Ответить
Це сироти.
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13.11.2022 22:28 Ответить
не просто так... сироты, а сироты-орденоносные ...
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13.11.2022 22:32 Ответить
і десь лисий був правий, як до снайпера - такі туші *** замаскуешь...
моржи плачуть...
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13.11.2022 22:37 Ответить
ну хорошему снайперу, да с тепловизором... и дистрофик не проблема...
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13.11.2022 22:42 Ответить
нормальне в Вас зреніе - вище голову...
Ви українець - вище голову!
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13.11.2022 23:36 Ответить
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13.11.2022 22:23 Ответить
Ми бачимо, як ти неДамо, зі своїми квартальними ненаситними пацюками.

"Скандальний ексголова "Укрексімбанку" Мецгер очолив держкомпанію "Укрфінжитло"
Джерело: https://biz.censor.net/n3380102
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13.11.2022 22:40 Ответить
У мене звернення до адмінів цензор. нет. А вам не гидко виставляти це гидке зЄлене мурло по …надцять разів на день . Ви що , получаєте якесь задоволення від цього хайпу???
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13.11.2022 22:41 Ответить
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13.11.2022 22:52 Ответить
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13.11.2022 22:55 Ответить
коросиный нипанимай
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13.11.2022 22:57 Ответить
Пора Томагавки наземного и воздушного базирования у Штатов просить
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13.11.2022 23:01 Ответить
Українські Захисники там теж багато крові проливають!!!
Слава Захисникам України!!!
⚔️‼️🇺🇦❤️👍✊👏✌️🇪🇺🇩🇪🇯🇵🇨🇿🇨🇦🇸🇪🇳🇴🇬🇧🇦🇿🇫🇮🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇹🇷🇪🇪😡
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13.11.2022 23:23 Ответить
Крим - Це Україна . Як би і Кубань повернути Україні.
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14.11.2022 00:10 Ответить
Хто не дає ЗЄ?

При чому тут ЗЄ до оборони?

Один лише висер ЗЄрмака, а стільки питань виникає...
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14.11.2022 00:22 Ответить
 
 