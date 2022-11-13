Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина, - Зеленский о Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Донецкой области "уровень российских атак не снижается, уровень храбрости и стойкости наших бойцов самый высокий".
"Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина", - сказал он в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за сутки ракетные, артиллерийские и авиационные удары оккупантов были нанесены по 5 нашим областям. "Это Сумщина, Харьковщина, Запорожская область, Луганщина и Донетчина. Делаем все, чтобы враг чувствовал наши ответы. Чувствовал их максимально. По всей линии фронта обеспечиваем уничтожение цепочек поставок боеприпасов, вражеских штабов", - сказал он.
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моржи плачуть...
Ви українець - вище голову!
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Джерело: https://biz.censor.net/n3380102
Слава Захисникам України!!!
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При чому тут ЗЄ до оборони?
Один лише висер ЗЄрмака, а стільки питань виникає...