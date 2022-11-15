Рашисты обстреляли Очаков с Кинбурнской косы, ВСУ атаковали подразделения оккупантов в Олешках, - ОК "Південь"

В понедельник, 14 ноября, на южном участке фронта украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 50 огневых задач, уничтожив пусковую установку С-300, ЗРК "Тор-М2" и три единицы бронетехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на возведение ОК "Південь" в Facebook.

Так, россияне завершают перегруппировку войск на левом берегу Днепра, продолжают обустройство рубежей обороны, ведут ракетно-артиллерийский огонь по украинским позициям и мирным населенным пунктам, атакуют дронами-камикадзе и ведут плотную воздушную разведку. За день в воздухе было зафиксировано до 40 дронов разной модификации.



"Среди дня четырьмя ударными дронами типа "Ланцет" атакованы направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе. Более 30 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", а также тяжелой артиллерии выпущено в течение дня по Никопольскому району", - сообщили "Південь".



В Мировской громаде от обстрела пострадали десять жилых домов, пять хозяйственных построек, линии газо- и электросети. В Марганецкой громаде повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и частное предприятие. Также россияне обстреляли Очаков из Кинбурнской косы.



В то же время ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 50 огневых задач, атаковав дислокацию вражеских подразделений, места сосредоточения вооружения и техники, а также склад с боеприпасами в Олешках.



"Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и трех единиц автобронетехники. Остальные потери врага доразведываются", - отметили в ОК "Південь".

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