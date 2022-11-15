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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский на G20 представил "украинскую формулу мира" из 10 пунктов. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 представил мировым лидерам предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще некоторое время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?

Вот почему я хочу представить наше видение пути к миру – как его можно достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров", – заявил президент.

По словам Зеленского, есть набор решений – и он хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным, "чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками".

Украинский лидер стремится, "чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-то".

Читайте: В Кремле заявили, что слова Зеленского о невозможности "Минска-3" подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.

Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.

Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.

Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", - подчеркнул Зеленский.

Итак, предложения Украины:
1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны", – говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский назвал условия прекращения войны: Вывод войск РФ, возмещение ущерба, подтверждение территориальной целостности Украины

Каждому пункту украинский лидер уделил особое внимание.

Зеленский отметил, что уже есть положительный опыт экспортной зерновой инициативы, в которую вовлечены с одной стороны Украина, Турция и ООН, а с другой стороны Россия, Турция и ООН.

По его мнению, подобно этому может сработать выполнение каждого из указанных пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении.

G20 (300) Зеленский Владимир (20769)


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Топ комментарии
+26
брові чорние густие
речі длиние пустие
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15.11.2022 07:53
+26
Игорь Москаленко, скажи кто твой друг и я скажу кто ты, у Зе вся команда как на подбор зрадники, поэтому не нужно думать ,что Зе белый и пушистый
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15.11.2022 08:07
+22
Якщо про справедливість, то резніченко з крадіжками на мільярди поряд у Херсоні це справедливо? Ермак і арахамії це справедливість?
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15.11.2022 08:03
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Неголений миротворець з виглядом безхатька.
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15.11.2022 07:52 Ответить
брові чорние густие
речі длиние пустие
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15.11.2022 07:53 Ответить
...а за правильный ответ ты получишь 10 лет.
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15.11.2022 07:59 Ответить
Слова правильні, але яке кінчене оточення президента.
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15.11.2022 08:00 Ответить
Игорь Москаленко, скажи кто твой друг и я скажу кто ты, у Зе вся команда как на подбор зрадники, поэтому не нужно думать ,что Зе белый и пушистый
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15.11.2022 08:07 Ответить
А щось не почули ми про вимогу про репарації до мордору. Не на часі чи дєрмак на це наклав табу?
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15.11.2022 09:15 Ответить
І нема нічого про покарання воєнних злочинців та про розслідування воєнних злочинів російської армії
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15.11.2022 12:26 Ответить
Нехай вони слухають, а я не буду, бо вже осточортів
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15.11.2022 08:02 Ответить
никто не слушает, он в начале говорит:
Я говорю на украинском, у вас есть текстовый перевод на ваш язык.
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15.11.2022 08:04 Ответить
бо нечем слушать...через уши РАШЕН прёт))
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15.11.2022 15:29 Ответить
Якщо про справедливість, то резніченко з крадіжками на мільярди поряд у Херсоні це справедливо? Ермак і арахамії це справедливість?
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15.11.2022 08:03 Ответить
Как порохобод скажу, хорошее выступление, особенно про G-19
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15.11.2022 08:09 Ответить
Ага. 20-1)
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15.11.2022 08:24 Ответить
пора ему резко уйти на свалку истории... за такие речи болт ему на плечи... ни слова об изгнании расии из ООН...
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15.11.2022 08:11 Ответить
І шо навіть не станцював?

Нема на що дивитися...
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15.11.2022 08:12 Ответить
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15.11.2022 08:12 Ответить
Зеля все хотів побачити що ж там в хутінських очах - повномасштабна війна.
І вони вдвох до цього йшли. І робили все, щоб вона сталась.
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15.11.2022 08:21 Ответить
Слідуючого разу він візьме з собою рояль.
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15.11.2022 08:24 Ответить
така сама організація як ООН...балаканина...приїхали на курорт Балі...дупи погріти і в морі покупатись.. напишуть якусь бамажку ,з одобрєніями і озабоченностями.
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15.11.2022 08:32 Ответить
А що , чи хто завадить мордору даже після підписання "мирного договору" продовжити клепати зброю щоб через декілька років знову напасти на Україну?? Кацапи жодних договорів не дотримуються, згадайте хоча б "Будапештський меморандум"! Кацапія як теперішня країна має припинити своє існування!
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15.11.2022 08:35 Ответить
Знову вілосіки. Вживу, слабо? Якргось дітька поточилося у Херсон, як то воно щось мало до визволення. Тільки здати змогло. Лошара тупа
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15.11.2022 08:37 Ответить
Текст писав Дмитро Литвин?
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15.11.2022 08:40 Ответить
Хз,але особисто мені за його виступ не соромно
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15.11.2022 08:46 Ответить
Супутня мета цього терору (підривання електростанцій, трансформаторів,лінії постачання електрики) не дати експортувати нашу електрику сусіднім державам.
---------------------
Хм.... зараз пів України сидить на графіках темряви. Куди йде надлишок електроенергії?
Так продаємо чи чі?
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15.11.2022 09:05 Ответить
Там небольшой объем был экспорта

1000-1500МВт
Мощность одного энергоблока АЭС
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15.11.2022 13:34 Ответить
тебе одного подляк випустив висратися оцією брехнею?

ЗІ: інша ботва подляка лише тисне кнопку "спам"
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15.11.2022 10:09 Ответить
Ну йолопів які вірять в святого зечмоню з кожним днем всетаки меншає. З чим вас і вітаю.
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15.11.2022 10:14 Ответить
До речі. Будапештський меморандум підписали США і Британія. Потім приєдналися ще дві ядерні країни: Франція і Китай.
Вони хоча б нам ядерну безпеку прогарантували! Якщо загальну не можуть прогарантувати!
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15.11.2022 09:18 Ответить
Чергове бла-бла. Ніякої конкретикі
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15.11.2022 09:28 Ответить
Як не дивно, війна, скоріш за все, допоможе Зеленському вийти на другий термін. Але я впевнений, що в Україні є багато більш фахових і більш достойних політиків, які також як мінімум "не втекли". Та й не факт, що європейські партнери і США, не допомагали б Україні, будь у нас в цей час інший президент. Допомагали б любій владі.
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15.11.2022 09:30 Ответить
Я за Зеленского, естественно, не голосовал. Но по крайней мере с 24-го у меня нет к нему особых претензий - в военные дела не лезет, речи говорит правильные.
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15.11.2022 09:54 Ответить
далеко-далеко не все правильно говорить. Навіть в цьому висттупі, зокрема, про НАТО.
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15.11.2022 10:02 Ответить
И что неправильно про НАТО?
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15.11.2022 10:42 Ответить
Речи Зе пишет весь МИД , к вашему сведению😠
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15.11.2022 10:13 Ответить
Ты читать умеешь?
" речи говорит правильные." Говорит, а не пишет.
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15.11.2022 10:23 Ответить
так він свої виступи зачитує з телесуфлера!
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15.11.2022 10:28 Ответить
І вам не здається, що в умовах повномасштабної війни виголошувати чужі слова це замало, як для президента?
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15.11.2022 11:31 Ответить
Ну что ты как маленький! Президенту США тоже речи пишут саичрайтеры. И текст потом читается и правится.
Не важно, кто пишет, важно, что речь произносится от имени ГОСУДАРСТВА. И речь правильная, даже про радиацию и экологию (ударные темы!) не забыто.
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15.11.2022 12:03 Ответить
Ви не вловлюєте суть коментаря, можливо, ви погано розумієте українську? Питання було не про те, чи він має писати промови. Хоча ви мабуть будете здивовані, що деякі політики це роблять самостійно. Йшлося, що Зеленський не робить того, що мав би при посаді. Наприклад, долучитися до групи двадцяти не через звернення, яке за день забудуть, а копіткою участю в ухваленні рішень саміту. На якому, натомість, через кулуарну активність домінує російська адженда, Але ви, немов дитина, звертаєте увагу на зовнішнє, - що він там сказав на загал.
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15.11.2022 12:24 Ответить
Українською я володію вільно, але з огляду на постійну увагу до уникнення русизмів в мене виходить помітно повільніше. А относительно участия в принятии решений Г-20 - напомню тебе, что Украина НЕ ЯВЛЯЕТСЯ участником, и соответственно не может принимать участия в обсуждении решений. К тому же "решения" Г-20 - чисто декларативные заявления "на загал", что по сути своей не отличается от публичного заявления Зели. А его речь я не поленился прослушать - вполне! Не забыты даже ударные темы про радиоционную опасность и экологию с мёртвыми дельфинами - Гринпис рыдает!
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15.11.2022 12:55 Ответить
Не можливо позбавитися русизмів, якщо не використовувати природні замінники. Якщо ви володієте мовою, то питання полягає не в тому, що ви їх не знаєте, а в тому, що ви ними не користуєтесь. Наступні три прислів'я мали б розвіяти ваші сумніви. Щоби аолодіти англійською, треба розмовляти англійською. Краще менше, але краще. Хто має бажаня - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини.
Рішення G20 приймаються не через голосування керівників країн під час засідань, а у попередніх багатосторонніх перемовинах "на полях", де учасники форуму узгоджують теми, ідеї і прийнятні формулювання, які виносяться на загал під час фінальних зустрічей. Україну запросили до участі не заради виступу на засіданні, а для просування своїх наративів в кулуарах, взаємодії з учасниками події і для протидії російському впливу. Формування порядку денного української делегації, робота з представниками країн групи, визначення червоних ліній, перешкоджання прийняттю російських ідеяй - це, а не виступ перед очільниками, що не вплиге на документи, було головною роботою президента на цьому саміті. Попри декларативність заяв групи, саме кулуарна робота з учасниками формує ставлення країн членів до виголошених тем. Натомість, за мертвими дельфінами плаче Грінпіс, і задоволено посміхається *****.
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15.11.2022 13:50 Ответить
Ага.
Индонезия.
"Україну запросили ...... для протидії російському впливу".
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16.11.2022 10:41 Ответить
Вам щось не подобається в тезі, чи повипендрюватися захотілося? Хоча, йдіть лісом, -українською він вільно володіє.
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17.11.2022 00:21 Ответить
Ага.
Индонезия.
И Путина пригласила " для протидії російському впливу".
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17.11.2022 09:49 Ответить
Еге. Запросила обох аби один вклонився іншому.
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17.11.2022 11:58 Ответить
«Карта России с территориями ЛДНР, Херсонщины и Запорожья на саммите G20 на Бали».
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17.11.2022 12:41 Ответить
Хтось з українських дипломатів про це зазначив? Може Зеленський у своїй промові, що вас так розчулила?
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17.11.2022 12:49 Ответить
Ну да. Ему нужно было приехать и на этом фоне речь произнести.
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17.11.2022 12:57 Ответить
Йому треба було створити потужну дипломатичну команду, яка б кожному присутньому вклала у вуха думку, просправжній смак грошей, які отримують від торгівлі з росією. Про сморід, яким просочується кожен, хто росіянам потискає руку. Яка б змусила учасників уникати бути поміченим поряд з ними, і хоч через скандали, але прибрати це лайно з форуму. Замість того, щоби жувати соплі онлайн.
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17.11.2022 13:04 Ответить
"претензій немає" 🤪?
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15.11.2022 10:28 Ответить
"Говорить" не мешки ворочать
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15.11.2022 11:32 Ответить
Навпаки, іншій владі, а не цій банді крадунів, допомагали б ще більш і охочіше.
і таки так, на цьому людському горі зелене клопеня піариться без всякого сорому і совісті.
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15.11.2022 11:36 Ответить
Народ, зважте, як подлякові боти налетіли, і заспамили навіть кращі коменти
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15.11.2022 10:04 Ответить
Тай буй на них.
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15.11.2022 10:16 Ответить
Якби не західна, високоточна зброя, ви б споглядали тестікули, але не зеленського, а свої власні, відрізані, в руках якогось бурята.
Дякуйте зсу і заходу, а не тим хто розмінував чонгар. Украіні треба в НАТО!😠
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15.11.2022 10:12 Ответить
А за чий рахунок цей банкет?
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15.11.2022 10:26 Ответить
Половина пунктів як з дитсадка. Сценаристи звикли писати для фанатів кварталістів. Зразу рівень помітно.
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15.11.2022 10:32 Ответить
Тобто він за все хороше проти всього поганого?Знову порожні гасла які можна трактувати як хочеш.Де згадка про НАТО?
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15.11.2022 10:37 Ответить
Першим пунктом треба було поставити шостий
другим - четвертий
третім - добавити про репарації
четвертим - добавити вимогу вигнати рашу фашистку з оон
п'ятим - позбавити рашку ядерного арсеналу
всі інші вже наче і зайві при умові що будуть виконані ці п'ять.
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15.11.2022 11:29 Ответить
10. Фіксація закінчення війни.
А вона є, ця Війна? У Кацапії це СВО. А у нас воєнний стан, не більше. Де Зельониє зафіксували, що у нас Війна? Нема. І перехід економіки на Війну не відбувся. Схематози, договорняки, і скажене розкрадання всього, до чого руки дотягуються. Але Війна не проголошена. То яке фіксування кінця того, що юридично не почалось? Слабо признати війну війною? Сценаристи херові.
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15.11.2022 12:44 Ответить
Признание войны похоже никому не выгодно
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15.11.2022 13:36 Ответить
11. Негайне повернення єнота!!!
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15.11.2022 13:05 Ответить
А ЩО НЕБУДЬ Є ПРО РЕПАРАЦІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ??
Зе КЛОУН ЗНОВУ ХОЧЕ ДОМОВИТИСЬ ПОСЕРЕДИНІ І
ЦЕ БУДЕ ДОМОВИНА ДЛЯ УКРАЇНИ -
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15.11.2022 13:36 Ответить
Якщо дати росіянам змогу відступити та згрупуватись, через декілька років теперішня війна здаватиметься дитячим святом.
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15.11.2022 15:00 Ответить
 
 