Зеленский на G20 представил "украинскую формулу мира" из 10 пунктов. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 представил мировым лидерам предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще некоторое время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?



Вот почему я хочу представить наше видение пути к миру – как его можно достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров", – заявил президент.



По словам Зеленского, есть набор решений – и он хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным, "чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками".



Украинский лидер стремится, "чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-то".

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"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.

Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.

Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.

Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", - подчеркнул Зеленский.



Итак, предложения Украины:

1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны", – говорится в сообщении.

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Каждому пункту украинский лидер уделил особое внимание.

Зеленский отметил, что уже есть положительный опыт экспортной зерновой инициативы, в которую вовлечены с одной стороны Украина, Турция и ООН, а с другой стороны Россия, Турция и ООН.

По его мнению, подобно этому может сработать выполнение каждого из указанных пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении.