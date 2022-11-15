Зеленский на G20 представил "украинскую формулу мира" из 10 пунктов. ВIДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 представил мировым лидерам предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.
"Чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще некоторое время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?
Вот почему я хочу представить наше видение пути к миру – как его можно достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров", – заявил президент.
По словам Зеленского, есть набор решений – и он хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным, "чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками".
Украинский лидер стремится, "чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-то".
"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.
Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.
Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.
Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", - подчеркнул Зеленский.
Итак, предложения Украины:
1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны", – говорится в сообщении.
Каждому пункту украинский лидер уделил особое внимание.
Зеленский отметил, что уже есть положительный опыт экспортной зерновой инициативы, в которую вовлечены с одной стороны Украина, Турция и ООН, а с другой стороны Россия, Турция и ООН.
По его мнению, подобно этому может сработать выполнение каждого из указанных пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении.
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речі длиние пустие
Я говорю на украинском, у вас есть текстовый перевод на ваш язык.
Нема на що дивитися...
І вони вдвох до цього йшли. І робили все, щоб вона сталась.
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Хм.... зараз пів України сидить на графіках темряви. Куди йде надлишок електроенергії?
Так продаємо чи чі?
1000-1500МВт
Мощность одного энергоблока АЭС
ЗІ: інша ботва подляка лише тисне кнопку "спам"
Вони хоча б нам ядерну безпеку прогарантували! Якщо загальну не можуть прогарантувати!
" речи говорит правильные." Говорит, а не пишет.
Не важно, кто пишет, важно, что речь произносится от имени ГОСУДАРСТВА. И речь правильная, даже про радиацию и экологию (ударные темы!) не забыто.
Рішення G20 приймаються не через голосування керівників країн під час засідань, а у попередніх багатосторонніх перемовинах "на полях", де учасники форуму узгоджують теми, ідеї і прийнятні формулювання, які виносяться на загал під час фінальних зустрічей. Україну запросили до участі не заради виступу на засіданні, а для просування своїх наративів в кулуарах, взаємодії з учасниками події і для протидії російському впливу. Формування порядку денного української делегації, робота з представниками країн групи, визначення червоних ліній, перешкоджання прийняттю російських ідеяй - це, а не виступ перед очільниками, що не вплиге на документи, було головною роботою президента на цьому саміті. Попри декларативність заяв групи, саме кулуарна робота з учасниками формує ставлення країн членів до виголошених тем. Натомість, за мертвими дельфінами плаче Грінпіс, і задоволено посміхається *****.
Индонезия.
"Україну запросили ...... для протидії російському впливу".
Индонезия.
И Путина пригласила " для протидії російському впливу".
і таки так, на цьому людському горі зелене клопеня піариться без всякого сорому і совісті.
Дякуйте зсу і заходу, а не тим хто розмінував чонгар. Украіні треба в НАТО!😠
другим - четвертий
третім - добавити про репарації
четвертим - добавити вимогу вигнати рашу фашистку з оон
п'ятим - позбавити рашку ядерного арсеналу
всі інші вже наче і зайві при умові що будуть виконані ці п'ять.
А вона є, ця Війна? У Кацапії це СВО. А у нас воєнний стан, не більше. Де Зельониє зафіксували, що у нас Війна? Нема. І перехід економіки на Війну не відбувся. Схематози, договорняки, і скажене розкрадання всього, до чого руки дотягуються. Але Війна не проголошена. То яке фіксування кінця того, що юридично не почалось? Слабо признати війну війною? Сценаристи херові.
Зе КЛОУН ЗНОВУ ХОЧЕ ДОМОВИТИСЬ ПОСЕРЕДИНІ І
ЦЕ БУДЕ ДОМОВИНА ДЛЯ УКРАЇНИ -