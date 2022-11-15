За сутки россияне убили одного гражданского жителя Донетчины. Обнаружены тела 3 убитых рашистами во время оккупации. ИНФОГРАФИКА

За 14 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 14 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Северном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации — в Новом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще 1 человек в области получил ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.