Громкий взрыв прогремел в общежитии с рашистами в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров
Сегодня, 15 ноября, в общежитии Мелитополя, где сосредотачивались оккупанты, раздался громкий взрыв.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24 училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4 этажа". – говорится в сообщении.
Федоров отметил, что туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские.
"Собираем детали, что же на этот раз курили оккупанты", - добавил он.
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Почему все сообщается в дебильном стиле Квартала95 ?