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Новости Война
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Громкий взрыв прогремел в общежитии с рашистами в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

мелітополь

Сегодня, 15 ноября, в общежитии Мелитополя, где сосредотачивались оккупанты, раздался громкий взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24 училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4 этажа". – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские.

Читайте: Россияне превратили Мелитополь в сплошную военную базу. В городе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

"Собираем детали, что же на этот раз курили оккупанты", - добавил он.

армия РФ (19592) взрыв (6795) Мелитополь (615) оккупация (10188) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+31
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15.11.2022 08:59
+17
Привіт з Дніпрян. Тут учора дві вантажівки скотиняк вивезли. Надіють в Мелітополі не менше буде.
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15.11.2022 08:56
+17
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15.11.2022 09:07
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Рвонув самогонний апарат?
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15.11.2022 08:50 Ответить
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15.11.2022 09:34 Ответить
Холодильник зроблений з ігнітрона. Я робив такі. Там водяна рубашка для охолодження. Залишається тільки припаяти 2 п'ятака, а середину всунути змійовик. Все з нержу. Застосовується для контактної точкової зварки як випрямляч.
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15.11.2022 09:59 Ответить
Це пан HIMARS квитки на Кобзона роздавав гучно
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15.11.2022 08:50 Ответить
Знову селітру курили.
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15.11.2022 08:53 Ответить
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15.11.2022 08:54 Ответить
Привіт з Дніпрян. Тут учора дві вантажівки скотиняк вивезли. Надіють в Мелітополі не менше буде.
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15.11.2022 08:56 Ответить
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15.11.2022 08:59 Ответить
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15.11.2022 09:07 Ответить
Ашот проиграл Ваньку в карты Вазгену. Рванул пукан.
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15.11.2022 09:00 Ответить
Nо smoking
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15.11.2022 09:04 Ответить
В полку "Дедов на палке" пополнение. . 80 тыс . могилизованных. К маю 100 точно будет
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15.11.2022 09:07 Ответить
До травня? То ви применшуєте можливості ЗСУ.
До Нового Року!!!
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15.11.2022 09:11 Ответить
Звісно буде. Просто 100 000 гарне число .
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15.11.2022 09:15 Ответить
Так. Але чекаємо раніше. Хоча, якщо неофіційно сприйняти втрати, то там 200-тих вже за сотню. Бо скільки їх вже вовки, лисиці, собаки обглодали. А кабани взагалі, і кісток не залишають.
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15.11.2022 09:19 Ответить
Tакож треба враховувати що багато 300-х "плавно прєвращаюца, плавно прєвращаюца" ....в 200-х
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15.11.2022 09:29 Ответить
Якщо не втечуть, а втікати будуть однозначно. Слава УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ!
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15.11.2022 10:51 Ответить
"Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - додав він.

Почему все сообщается в дебильном стиле Квартала95 ?
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15.11.2022 09:11 Ответить
рівень як то так
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15.11.2022 09:41 Ответить
Чергові чмобіки пішли до пекла і це чудово 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.11.2022 09:35 Ответить
Звиздец Оркам , холодно стало , будут жаться по общагам . Вот там их накроют
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15.11.2022 09:38 Ответить
Просрочена тушонка рванула )
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15.11.2022 09:39 Ответить
Обильное выделение натурального газа и курение в спальных помещениях.
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15.11.2022 10:11 Ответить
Все не накурятся
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15.11.2022 10:42 Ответить
 
 