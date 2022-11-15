Громкий взрыв прогремел в общежитии с рашистами в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Сегодня, 15 ноября, в общежитии Мелитополя, где сосредотачивались оккупанты, раздался громкий взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24 училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4 этажа". – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские.

Читайте: Россияне превратили Мелитополь в сплошную военную базу. В городе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

"Собираем детали, что же на этот раз курили оккупанты", - добавил он.