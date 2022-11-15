Общие боевые потери РФ с начала войны – около 82 080 человек (+710 за сутки), 2 861 танк, 1 850 артсистем, 5 773 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 ноября потери личного состава противника составляют около 82 080 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около 82 080 (+710) человек ликвидировано,
танков - 2861 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,
артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,
РСЗО - 393 (+0) ед,
средства ПВО - 208 (+2) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1511 (+2),
крылатые ракеты - 399 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,
специальная техника - 160 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Слава ЗСУ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NezX3nYYXps
Подумайте, який шлях ми пройшли!
26 лютого я бачив без оптики, як орки закріплюються на протилежному березі р.Ірпінь у 10 км від Києва (при цьому в мене було лише 4 рожка трасерів, а з "амуніції" - старі рибальськи куртка і штані захісного кольору).
А зараз орки закріплюються на південній околиці Павлівки (оце стратегічне досягнення!!!).
Є різниця?
Указ В.Путина, согласно которому гражданам иностранных государств разрешено служить в российской армии поднял градус ожидания среди патриотической общественности.
"Лично мы ожидаем 100 тысяч граждан КНДР, которые давно хотят, судя по публикациям в СМИ, стать военными строителями МО РФ, и помогать восстанавливать разрушенный войной Донбасс", - написали бойцы 105-го стрелкового полка "народной милиции ДНР" в своём Telegram-канале.
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Ага-ага...
"Военные строители".
А як же, знаємо та розуміємо. Вони збудують.
Дадуть цим нещасним рабам Кіма іржаві калаші і в атаку замість "2-ї у світі армії". Здається все пу вже використав за 8 місяців - армію регулярну та мобілізовану, ПВК, зеків, психічно хворих, а зараз за іноземців взявся. А їм права вибору ніхто не дасть - вони помиратимуть, а гроші за їх наймання пу перерахує киму
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!