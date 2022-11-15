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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 82 080 человек (+710 за сутки), 2 861 танк, 1 850 артсистем, 5 773 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 ноября потери личного состава противника составляют около 82 080 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 82 080 (+710) человек ликвидировано,

танков - 2861 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 208 (+2) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1511 (+2),

крылатые ракеты - 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,

специальная техника - 160 (+0).

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 82 080 человек (+710 за сутки), 2 861 танк, 1 850 артсистем, 5 773 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) уничтожение (7171) техника (1746) потери (4420)


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Топ комментарии
+21
Красівоє
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15.11.2022 09:26
+16
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15.11.2022 09:30
+13
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15.11.2022 09:31
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Красівоє
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15.11.2022 09:26 Ответить
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15.11.2022 09:30 Ответить
Хлопці, давайте вже закривайте сотку і нову починайте.

Слава ЗСУ!!!
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15.11.2022 09:26 Ответить
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15.11.2022 09:31 Ответить
Ви про це?
https://www.youtube.com/watch?v=NezX3nYYXps
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15.11.2022 09:33 Ответить
***** не зупиниться гробити ваньок і при 100 тищах.
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15.11.2022 09:34 Ответить
московити закріплюються в павлівці. це ті що їх "роздовбали на переправах"
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15.11.2022 09:39 Ответить
і в Опитному. І в Майорську. Бої в місті Мар'їнка.
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15.11.2022 09:42 Ответить
і на луганщині...
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15.11.2022 09:54 Ответить
Та тут все зрозуміло. Після вимушеного відступу з правого берега Дніпра мокшанські пропагандони будуть розповідати мокші про грандіозні успіхи "другої армії світу" при взятті курятника на околиці с.Павлівка чи штурмі сараю на краю с. Опитне.

Подумайте, який шлях ми пройшли!

26 лютого я бачив без оптики, як орки закріплюються на протилежному березі р.Ірпінь у 10 км від Києва (при цьому в мене було лише 4 рожка трасерів, а з "амуніції" - старі рибальськи куртка і штані захісного кольору).
А зараз орки закріплюються на південній околиці Павлівки (оце стратегічне досягнення!!!).
Є різниця?
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15.11.2022 10:31 Ответить
По второму кругу: В Донбассе ждут "100 тысяч добровольцев из КНДР"

Указ В.Путина, согласно которому гражданам иностранных государств разрешено служить в российской армии поднял градус ожидания среди патриотической общественности.

"Лично мы ожидаем 100 тысяч граждан КНДР, которые давно хотят, судя по публикациям в СМИ, стать военными строителями МО РФ, и помогать восстанавливать разрушенный войной Донбасс", - написали бойцы 105-го стрелкового полка "народной милиции ДНР" в своём Telegram-канале.
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Ага-ага...
"Военные строители".
А як же, знаємо та розуміємо. Вони збудують.
Дадуть цим нещасним рабам Кіма іржаві калаші і в атаку замість "2-ї у світі армії". Здається все пу вже використав за 8 місяців - армію регулярну та мобілізовану, ПВК, зеків, психічно хворих, а зараз за іноземців взявся. А їм права вибору ніхто не дасть - вони помиратимуть, а гроші за їх наймання пу перерахує киму
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15.11.2022 09:39 Ответить
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15.11.2022 09:42 Ответить
Здається, що все це дешеві понти. Вже були тисячі найманців з Сирії. Де вони?Кацапам своїх чмобіків нічим годувати. А ці можуть і голодний бунт вчинити.
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15.11.2022 09:49 Ответить
хочу 1 декабря отметить 100тыс юбилей
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15.11.2022 09:55 Ответить
День танків, ББМ, арти, авто і чмобіків! Це реально свято якесь. Дякуємо хлопці!
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15.11.2022 11:11 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.11.2022 11:28 Ответить
 
 