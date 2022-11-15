Зеленский призвал ускорить отправку миссии ООН на объекты украинской энергоинфраструктуры: РФ хочет превратить холод в оружие

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ускорить отправку миссии ООН на объекты украинской критической инфраструктуры.

Об этом он сообщил во время выступления на саммите G-20, передает Цензор.НЕТ.

"Все вы видите, на что направлен сейчас российский террор. Это усилие превратить холод в оружие. На оружие против миллионов людей. Ударами российских ракет и иранских дронов, которые используют оккупанты, разрушено около 40% нашей энергоинфраструктуры. Еженедельно Россия подрывает наши электростанции, трансформаторы, линии снабжения электричеством", - сказал он.

По его словам, сопутствующая цель этого террора – не дать экспортировать наше электричество соседним странам, что могло бы помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и снизить цены для потребителей.

"Россия заинтересована в энергокризисе. А мы все должны быть заинтересованы в прекращении террора. Спасибо всем нашим партнерам, которые уже помогли Украине с поставкой систем ПВО и ПРО. Это позволяет нам сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать соответствующую помощь!" – заявил он.

По его словам, "мы уже предложили направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей по восстановлению, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Нужно ускорить отправку этой миссии!".

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Впрочем, отметил он, Россия может в любой день отказаться от ударов по украинской энергогенерации и по объектам, задействованным в поставках воды и тепла людям. "Пусть Россия докажет своим отказом от террора, что действительно заинтересована в возвращении мира", - сказал Зеленский.

Он также призвал ввести ограничение цен на российские энергоресурсы. "Если Россия пытается лишить Украину, Европу и всех потребителей энергии в мире предсказуемости и стабильности цен, ответом на это должно быть принудительное ограничение экспортных цен для России. Чтобы экспорт был не выше себестоимости. Это честно. Если забираешь ты, мир имеет право забрать у тебя", - заявил Зеленский.