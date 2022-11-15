В Кремле заявили, что слова Зеленского о невозможности "Минска-3" подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры

В Кремле считают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не согласится на новые "минские договоренности" с РФ нежеланием вести переговоры с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Заявление (президента Украины. – Ред.) Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", – сказал Песков.

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