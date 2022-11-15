РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5663 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 197 53

В Кремле заявили, что слова Зеленского о невозможности "Минска-3" подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры

пєсков

В Кремле считают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не согласится на новые "минские договоренности" с РФ нежеланием вести переговоры с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Заявление (президента Украины. – Ред.) Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", – сказал Песков.

Смотрите: Песков отказался комментировать визит Зеленского в освобожденный Херсон. ВИДЕО

G20 (300) Зеленский Владимир (20769) Песков Дмитрий (1927)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
які блеать переговори?! впійманий вокзальний злодій, який вкрав три чемодани наполягатиме, щоб йому не били морду і дозволили один залишити?
показать весь комментарий
15.11.2022 10:07
+32
с террористами не договариваются, их уничтожают
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
15.11.2022 10:12
+29
Мінськ-1, Мінськ-2 давали час для зміцнення армії не тільки рашистам, але і Україні.
Але ДЕХТО закінчив війну в своїй голові і забив на армію, влаштувавши Великий асфальтний дерибан.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пабройся.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:06 Ответить
Ершик иди нах за руцким кораблем !!! Забирайте свое гавновойска и хоть частично будут живые - кто останеться мы всех убьем
показать весь комментарий
15.11.2022 10:48 Ответить
Значить Петя їх влаштовуав?
показать весь комментарий
15.11.2022 10:06 Ответить
да, томи разом с клоуном хрюкали про ліпецьку фабріку та зароботок на крові
показать весь комментарий
15.11.2022 10:08 Ответить
Сам ***** казав у 2019:
-Нас устроит любой президент, кроме Порошенко.
Петя їх не влаштовував...
показать весь комментарий
15.11.2022 10:10 Ответить
Походу, ***** ошибся.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:59 Ответить
це у вас, складнощі перекладу, а дослівно звучало так: "нас влаштує будь-який дебіл, тільки б не Порошенко."
показать весь комментарий
15.11.2022 12:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wFNZRc-CeoI "***** устроит любой, кроме Порошенко, потому что ***** нужен хаос в Украине", - заявил главный редактор "Эхо Москвы" Венедиктов еще в феврале 2019г.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:22 Ответить
*Петя* - твой бойфренд в теплотрассе Чебоксар
показать весь комментарий
15.11.2022 11:29 Ответить
які блеать переговори?! впійманий вокзальний злодій, який вкрав три чемодани наполягатиме, щоб йому не били морду і дозволили один залишити?
показать весь комментарий
15.11.2022 10:07 Ответить
Поголися і обтікай
показать весь комментарий
15.11.2022 10:07 Ответить
Все перевернулось. Тепер Україна не бажає перемовин.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:09 Ответить
Як жеш туго до п*дарасів доходить...
показать весь комментарий
15.11.2022 10:09 Ответить
Вам же чітко пояснили, забирайтеся геть з України і тоді можливі перемовини. А от заморожування війни та надання вам передихнути - ні, не буде.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:10 Ответить
Почему именно Минск - можно поговорить в Оттаве.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:10 Ответить
як завжди перекрутили -що чорне то біле.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:11 Ответить
с террористами не договариваются, их уничтожают
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
15.11.2022 10:12 Ответить
Я от так і здогадувався, що їх ця фраза найбільше зачепить.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:13 Ответить
Бедный Песков , живёт с Навкой- Мавкой - существо украинской https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F мифологии , близкое к https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0 русалке , в образе красивой обнаженной девушки с длинными распущенными волосами. Согласно народным поверьям, в молчание превращаются души https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F утопленниц и девочек, умерших без крещения. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 В латышском языке , видимо древнее слово , Mauka - б.ядь.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:16 Ответить
Кстати, в эстонском тоже есть это слово. А вообще, мавка - это покойница, в русском языке есть слово того же происхождения - навь, т. е. мертвец. Это к вопросу о Навке
показать весь комментарий
15.11.2022 11:25 Ответить
Все правильно. Мінськ-1, Мінськ-2 не привели до миру, а лише до ще більш жорстокішої війни. Тому Мінськ-3 - така ж профанація.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:22 Ответить
Мінськ-1, Мінськ-2 давали час для зміцнення армії не тільки рашистам, але і Україні.
Але ДЕХТО закінчив війну в своїй голові і забив на армію, влаштувавши Великий асфальтний дерибан.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:27 Ответить
Аллочка, так Вы за минск-3?
показать весь комментарий
15.11.2022 12:02 Ответить
Ні. Я за програму Залужного.
Але потрібно адекватно оцінювати минуле, враховуючи реалі того часу та стан армії 2014-2015 років, об'єм військової допомоги союзників тоді і зараз.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:13 Ответить
Але самі займались своєю армією і зброєю.
Кремль та його поплічники в Україні вбивали в голови вкраїнчіків, що армія, мова, віра це смішно. І реготали " А то путін нападьот!".

Нареготались з лютого 2022 ?
показать весь комментарий
15.11.2022 13:47 Ответить
Україна почала відстоювати свою незалежність зі зброєю в руках, ціною смертей тисяч її синів та дочок, ще у 2014.

Інформація для тих, хто в тумані-дурмані :

https://memorybook.org.ua/ Книга пам'яті загиблих за Україну

https://memorybook.org.ua/
показать весь комментарий
15.11.2022 14:22 Ответить
рашисти, тим більше кремля.ські воші завжди брешуть! Завжди! Щезніть геть!
показать весь комментарий
15.11.2022 10:23 Ответить
Країна викривлених дзеркал і такими ж покрученими істотами. Таке вже не лікується!
показать весь комментарий
15.11.2022 10:24 Ответить
письков,кремлевский ***********,картофельный феерический ********** идите ***** паразиты *** со соим минском.............................................
показать весь комментарий
15.11.2022 10:25 Ответить
Чи їм повилазило? Переговори вже йдуть, голова делегації Залужний. Як піськов чи (уйло чи кінь лаврський хочуть приєднатися - в чергу в воєнкомат
показать весь комментарий
15.11.2022 10:28 Ответить
ершик унитазный пошел и не только пошел а бегом
показать весь комментарий
15.11.2022 10:28 Ответить
а от рядові кацапи вже все зрозуміли та гарно скиглять
показать весь комментарий
15.11.2022 10:29 Ответить
...гарно скиглять, однако. уже поздно пить "Боржоми"... ЗЫ... можно бы было согласиться, если бы таких спiванок запели до 2014-го года. а ща получи , фашист, гранату. Вплоть до взятия кремлядского рейхстага.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:54 Ответить
Мабуть часто головою об косяки дверей лупалася.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:37 Ответить
Эффект Даннинга-Крюгера.
показать весь комментарий
15.11.2022 14:42 Ответить
Яка ще "позиція Києва"? Кличка хтось звав на переговори,а він відмовився?
показать весь комментарий
15.11.2022 10:30 Ответить
+++ Люто плюсую. Позиція Києва дуже жорстка, Кличко не хоче домовлятися .
Хоча і позицію України м'якою не назвеш .
показать весь комментарий
15.11.2022 11:44 Ответить
заявите в ***********-*********** исдох как плешивая ***********!впредь минск и картофельного ******** не упоминать..................
показать весь комментарий
15.11.2022 10:30 Ответить
Вони хитрожопі переговори хочуть але наша умова вииведеня рос війск неможлива,і враховуючи реаліїї тобто договорится і закрпіть єто наше
показать весь комментарий
15.11.2022 10:35 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2022 13:17 Ответить
Ну так , ми не бажаємо вести перемовини .. От не бажаєм і все .! А чому ми повинні їх бажати ..!? Вони нам не вигідні , вони не в наших інтересах , бо ви кацапня срана , не хочете добровільно повернути нам - наші території ,, то ж наше небажання цілком логічне . Шо тобі не так , піськов ??
показать весь комментарий
15.11.2022 10:40 Ответить
рашистські окупанти і вбивці українського народу , пора виконати те, що підписали 5 грудня 1994 року в Будапешті .
показать весь комментарий
15.11.2022 10:45 Ответить
Иди нах. со своим минском
показать весь комментарий
15.11.2022 10:48 Ответить
Нам потрібно перенесення війни вглиб території агресора. Ракет у нас нема, але є диверсанти. Пересічні кацапи таки мають відчути війну! Інакше ніякого прозріння у них не наступить! Кацапи мають величезні відстані між містами та промисловими регіонами. І це завжди було їх слабким місцем. Порушення логістики доб'є ********* значно швидше.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:52 Ответить
Та нам вже глибоко похер, що там гавкають кремлівські шавки. Переговори тепер будуть тільки про умови капітуляції мордора.
показать весь комментарий
15.11.2022 10:57 Ответить
домовлятися із тим хто тебе вбиває? краще знищимо вбивцю.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:36 Ответить
Хай засуне оті домовленості собі у д.пу і добренько там їх прокрутить. Може випорожниться.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:38 Ответить
Україна не проти переговорів, навпаки! Але після повного очищення наших територій від фашистської наволочі!
показать весь комментарий
15.11.2022 11:45 Ответить
Ми згідні на переговори щодо виведення російських військ з України - отак треба Україні заявити.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:22 Ответить
Як завжди, хотів обісрати Петра - обісрав підставив всю країну.
показать весь комментарий
15.11.2022 13:37 Ответить
 
 