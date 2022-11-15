В Кремле заявили, что слова Зеленского о невозможности "Минска-3" подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры
В Кремле считают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не согласится на новые "минские договоренности" с РФ нежеланием вести переговоры с Москвой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".
"Заявление (президента Украины. – Ред.) Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", – сказал Песков.
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-Нас устроит любой президент, кроме Порошенко.
Петя їх не влаштовував...
Слава ЗСУ
Але ДЕХТО закінчив війну в своїй голові і забив на армію, влаштувавши Великий асфальтний дерибан.
Але потрібно адекватно оцінювати минуле, враховуючи реалі того часу та стан армії 2014-2015 років, об'єм військової допомоги союзників тоді і зараз.
Кремль та його поплічники в Україні вбивали в голови вкраїнчіків, що армія, мова, віра це смішно. І реготали " А то путін нападьот!".
Нареготались з лютого 2022 ?
Інформація для тих, хто в тумані-дурмані :
https://memorybook.org.ua/ Книга пам'яті загиблих за Україну
https://memorybook.org.ua/
Хоча і позицію України м'якою не назвеш .
обісравпідставив всю країну.