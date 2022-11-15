Зеленский на саммите G20 призвал заставить РФ отказаться от угроз ядерным оружием
Россия может завтра начать демилитаризацию Запорожской АЭС, если действительно готова восстановить нарушенную ею радиационную безопасность.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в обращении к участникам саммита G20 на Бали, передает Цензор.НЕТ.
"То же касается безумных угроз ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники. Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы это четко подтверждаете. Но, пожалуйста, примените всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от каких-либо угроз ядерным оружием.
Основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности подписавшихся государств", - отметил президент.
По словам Зеленского, радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, эскалации и последнее – фиксация окончания войны.
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АЛЛАХУ-АК-БАР
ви б споглядали тестікули, але не зеленського,
а свої власні, відрізані, в руках якогось бурята.
Дякуйте ЗСУ і заходу, а не тим хто розмінував чонгар.
Украіні треба в НАТО!😡