Зеленский призвал страны G20 присоединяться к преодолению вызовов, созданных войной РФ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "большой двадцатки" присоединиться к преодолению вызовов, созданных войной.

Об этом он сообщил во время выступления на саммите G-20, передает Цензор.НЕТ.

"Радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; и последнее – фиксация окончания войны. Я наметил направления, по которым каждый из вас может выбрать для себя, как стать сотворцем мира. Пожалуйста, выберите свое направление для лидерства и вместе мы точно реализуем формулу мира", - сказал он.

По его словам, при этом можно использовать механизм, подобный "зерновому соглашению". "Есть ООН и две стороны договоренностей: с одной стороны – Украина, Турция и ООН, а с другой – Россия, Турция и ООН. Подобно этому может сработать выполнение каждого из озвученных мной сейчас пунктов, где сторонами могут быть разные государства, которые готовы взять на себя лидерство в том или ином решении", - сказал он.

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"И если Россия будет сопротивляться нашей формуле мира, вы увидите, что она хочет только войны", - заявил он.