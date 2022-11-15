МИД о студенте из Замбии, погибшем на войне против Украины: "Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина"
В Министерстве иностранных дел Украины призывают все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила давление на их граждан.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин отправляет заключенных в России африканских граждан на войну в Украине. Убит бывший замбийский студент. Мы призываем Африканский союз и все африканские государства требовать, чтобы Россия прекратила давление на их граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской тюрьме.
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+5 Randall Flag #387882
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+3 Alex Sav #513490
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+3 Роман Дузинкевич
показать весь комментарий15.11.2022 11:15 Ссылка
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а він міг стати другим пушкіним..от горе!!
Випускний іспит у МГІМО. У студента задача.
"Российский ракетный крейсер проводил учебные стрельбы у берегов дружественного африканского государства. Одна ракета упала случайно на территории государства и мы получили ноту протеста. Написать ответ."
Студент написав, професор: "да, весьма неплохо. но тут две ошибки, поэтому - 4."
"Какие ошибки, профессор?"
"Во-первых, "на ***" пишется раздельно. Во-вторых - "черножопая обезьяна" надо писать с большой буквы, вы все-таки к главе государства обращаетесь."
Прекрасная история для информационной войны!
Нужно ещё его родственников отыскать - рыдающая негритянка-мать в окружении толпы плачущих братиков и сестричек, и подпись:
"Вот так кровавая путинская война постучалаь в далёкий африканский дом!"