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Новости Война
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МИД о студенте из Замбии, погибшем на войне против Украины: "Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина"

мид

В Министерстве иностранных дел Украины призывают все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила давление на их граждан.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин отправляет заключенных в России африканских граждан на войну в Украине. Убит бывший замбийский студент. Мы призываем Африканский союз и все африканские государства требовать, чтобы Россия прекратила давление на их граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской тюрьме.

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Замбия (10) МИД (6987) россия (96038) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+5
Наркоту продавав десь у кацапії. А коли за п'яту точку взяли, то попросився на війну
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15.11.2022 10:51
+3
а чого ж вони в расеюшку вчитися пруться? от навчили-здохнути за путлера...
а він міг стати другим пушкіним..от горе!!
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15.11.2022 10:51
+3
Москалі кажуть, що проти них воюють негри на Абрамсах, а, насправді, проти нас воюють негри на Т-72.
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15.11.2022 11:15
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Наркоту продавав десь у кацапії. А коли за п'яту точку взяли, то попросився на війну
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15.11.2022 10:51 Ответить
Нужно было прятать закладку в жопе, там бы не нашли у меня так однокласник поехал в город орел закладчиком. дали шото около пятнахи.
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15.11.2022 10:57 Ответить
а чого ж вони в расеюшку вчитися пруться? от навчили-здохнути за путлера...
а він міг стати другим пушкіним..от горе!!
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15.11.2022 10:51 Ответить
Він двічі переступив через моральні,етичні,правові норми цивілізованого суспільства.Подох-хер з ним.І те,що він африканець,не робе з нього "великомученика",щоб про це давало коментарі МЗС великої Європейської країни.
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15.11.2022 10:56 Ответить
Пригадав анекдот.Там ще в кінці було "А Мамба вас всєх нєнавідіт".Не витримала тендітна ж...душа сусідства з кращими представниками параши,навіть смерть не лякала.
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15.11.2022 10:59 Ответить
Буде відповідь на ноту, як в тому анекдоті про кацапську дипломатію.

Випускний іспит у МГІМО. У студента задача.

"Российский ракетный крейсер проводил учебные стрельбы у берегов дружественного африканского государства. Одна ракета упала случайно на территории государства и мы получили ноту протеста. Написать ответ."

Студент написав, професор: "да, весьма неплохо. но тут две ошибки, поэтому - 4."

"Какие ошибки, профессор?"

"Во-первых, "на ***" пишется раздельно. Во-вторых - "черножопая обезьяна" надо писать с большой буквы, вы все-таки к главе государства обращаетесь."
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15.11.2022 11:00 Ответить
а що ти зробив, щоб чорний континент не кланявся кремлю, заткнувся б вже і не бризкав слиною.
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15.11.2022 11:11 Ответить
Москалі кажуть, що проти них воюють негри на Абрамсах, а, насправді, проти нас воюють негри на Т-72.
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15.11.2022 11:15 Ответить
думаю більшості африканских вождів глибоко пох** не тільки на цей факт, а й на ті що можливі у майбутньому
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15.11.2022 11:16 Ответить
Ну и мудаки вы все!
Прекрасная история для информационной войны!
Нужно ещё его родственников отыскать - рыдающая негритянка-мать в окружении толпы плачущих братиков и сестричек, и подпись:
"Вот так кровавая путинская война постучалаь в далёкий африканский дом!"
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15.11.2022 12:30 Ответить
 
 