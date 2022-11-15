МИД о студенте из Замбии, погибшем на войне против Украины: "Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина"

В Министерстве иностранных дел Украины призывают все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила давление на их граждан.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин отправляет заключенных в России африканских граждан на войну в Украине. Убит бывший замбийский студент. Мы призываем Африканский союз и все африканские государства требовать, чтобы Россия прекратила давление на их граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской тюрьме.

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