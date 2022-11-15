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Новости Война
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Из-за агрессии РФ в Украине погибли 6 млн домашних животных и по меньшей мере 50 тыс. дельфинов, - Зеленский

дельфін

В результате российской агрессии в Украине погибли 6 миллионов домашних животных, уничтожены по меньшей мере 50 тысяч дельфинов в Черном море.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении к участникам саммита G20 на Бали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 миллионов домашних животных. 6 миллионов! Это официальные данные. Уничтожены по меньшей мере 50 тысяч дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них - это плодородные почвы. Были плодородные почвы", - сказал Президент.

Он добавил, что миллионы гектаров леса сожжены обстрелами, почти 200 тысяч гектаров нашей земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Десятки угольных шахт затоплены, в том числе шахта, в которой в 1979 году был совершен подземный ядерный взрыв.

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Зеленский рассказал, что на прошлой неделе на климатическом саммите в Египте предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны и необходимо это реализовать.

"Должны найти и общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной. Без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни, и эхо войны еще долго будет сохраняться - во взрывах мин, которые будут уносить жизни детей и взрослых, в загрязнении воды, почв и атмосферы", – сказал Президент.

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G20 (300) животные (935) Зеленский Владимир (20742) экология (1609)


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Топ комментарии
+18
но некоторые животные все таки спаслись -не остались на шашлыки
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15.11.2022 11:01
+10
Пожрали шашлыков, правда зебилы?
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15.11.2022 10:54
+3
И енота ещё спи$дили,мрази.
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15.11.2022 11:07
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Пожрали шашлыков, правда зебилы?
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15.11.2022 10:54 Ответить
А ще загинули 80 тис. свінських тварин.
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15.11.2022 10:55 Ответить
но некоторые животные все таки спаслись -не остались на шашлыки
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15.11.2022 11:01 Ответить
не обижайте Генералиссимуса
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15.11.2022 11:04 Ответить
о ! Мене разбанили
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15.11.2022 11:03 Ответить
А диких тварин-кацапів вже більше 80 000
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15.11.2022 11:05 Ответить
Уже более 82 тысяч российских оккупантов отдыхают на концерте Кобзона
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15.11.2022 11:07 Ответить
Важно сколько наших ребят и мирных жителей погибло из-за действий этого "миротворца". За орков пусть их родня беспокоится, когда отдуплится.
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15.11.2022 11:25 Ответить
шо характерно здесь , те кто под прокси пургу несут ,а не орки они
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15.11.2022 11:06 Ответить
И енота ещё спи$дили,мрази.
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15.11.2022 11:07 Ответить
Украина дает 10 бобиков за Енота
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15.11.2022 11:08 Ответить
Помните, как кремлёвское чучело в 2019 году причитало, что ветряки убивают птиц, а червячки выскакивают из земли !?

Что это ЧМО может сейчас заявить по поводу влияния на флору и фауну (на территории Украины) кацапских градов, солнцепёков, ракет, снарядов, бомб, мин, гранат, взрывов, обстрелов и т.п. !?

Птицы и червячки, говоришь, **** плешивая !?
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15.11.2022 11:25 Ответить
ПреЗЕрватив забув про 100 тис. ліквідованих свинособак.
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15.11.2022 12:18 Ответить
тих дільфінів було так багато?
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15.11.2022 13:16 Ответить
 
 