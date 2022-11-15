Из-за агрессии РФ в Украине погибли 6 млн домашних животных и по меньшей мере 50 тыс. дельфинов, - Зеленский

В результате российской агрессии в Украине погибли 6 миллионов домашних животных, уничтожены по меньшей мере 50 тысяч дельфинов в Черном море.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении к участникам саммита G20 на Бали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 миллионов домашних животных. 6 миллионов! Это официальные данные. Уничтожены по меньшей мере 50 тысяч дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них - это плодородные почвы. Были плодородные почвы", - сказал Президент.

Он добавил, что миллионы гектаров леса сожжены обстрелами, почти 200 тысяч гектаров нашей земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Десятки угольных шахт затоплены, в том числе шахта, в которой в 1979 году был совершен подземный ядерный взрыв.

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Зеленский рассказал, что на прошлой неделе на климатическом саммите в Египте предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны и необходимо это реализовать.

"Должны найти и общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной. Без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни, и эхо войны еще долго будет сохраняться - во взрывах мин, которые будут уносить жизни детей и взрослых, в загрязнении воды, почв и атмосферы", – сказал Президент.

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