Лучший способ восстановления мировой экономики – прекращение войны РФ против Украины, - Шольц на G20
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании лидеров стран "Большой двадцатки", что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны России в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
"Прежде всего, я хотел бы еще раз четко заявить, что самый эффективный способ добиться восстановления мировой экономики – это прекратить войну России против Украины", – заявил Шольц на заседании по продковольческой и энергетической безопасности на встрече на Бали.
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Немного помог ЕС утвердив 22 ярда Евров финансов...,трошки даст МВФ со Всемирным банком...,с Мира по нитке голодную тушонку Рузвельта..
Шутка юмора...
Украинцы тушонку Рузвельта не жрали миллионами тонн 😛