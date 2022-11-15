Лучший способ восстановления мировой экономики – прекращение войны РФ против Украины, - Шольц на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании лидеров стран "Большой двадцатки", что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны России в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Прежде всего, я хотел бы еще раз четко заявить, что самый эффективный способ добиться восстановления мировой экономики – это прекратить войну России против Украины", – заявил Шольц на заседании по продковольческой и энергетической безопасности на встрече на Бали.

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