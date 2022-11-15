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Новости Война
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Лучший способ восстановления мировой экономики – прекращение войны РФ против Украины, - Шольц на G20

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании лидеров стран "Большой двадцатки", что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны России в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Прежде всего, я хотел бы еще раз четко заявить, что самый эффективный способ добиться восстановления мировой экономики – это прекратить войну России против Украины", – заявил Шольц на заседании по продковольческой и энергетической безопасности на встрече на Бали.

Читайте: Отсутствие Путина на саммите G20 не помешает обсудить ситуацию вокруг Украины, - Шольц

G20 (300) экономика (3882) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+4
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15.11.2022 11:28
+2
Припинити? Якшо б хотіли то б припинили.Всі б країни зібрались дали рашці з )(уйлом по морді і війна б закінчилась./звичайно фантазую/
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15.11.2022 11:34
+2
не приостановка, победа Украины
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15.11.2022 11:38
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15.11.2022 11:28 Ответить
Там был еще человек в черной рубашке, тоже курва готовился
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15.11.2022 11:30 Ответить
Припинити? Якшо б хотіли то б припинили.Всі б країни зібрались дали рашці з )(уйлом по морді і війна б закінчилась./звичайно фантазую/
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15.11.2022 11:34 Ответить
Уже снова торговать с ********* хотят. И санкции снимут. А Украине восстанавливать экономика за счёт повышения цен на всё, кроме повышения зарплат. Потому что в карманы в первую очередь ложиться, а ************ в бюджет. Не справедливо! Нам в марте обещали что из-за санкций экономика парашки развалится.
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15.11.2022 11:36 Ответить
Экономика ******** не развалится. По определению не может развалиться ягельная экономика.
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15.11.2022 12:15 Ответить
Вже розвалилась. З листопада кацапи повертаються до "планової економіки" і втратили статус країни з ринковою економікою. Памятаєте в СРСР було три "Г" (говна) - Госплан, Госснаб і Госзаказ? От ці три "Г" і доконали свого часу СРСР. Доконають і *********. Не так швидко як нам хотілось би, але надійно і остаточно. А нас чекають 10-20 років неоколоніалізму, тобто, дешева робоча сила і дорогі кредити. Нас будуть експлуатувати іноземні інвестори бо власних коштів на модернізацію виробництва після війни і відбудову ми не маємо. Репарації лише частково вирішують проблему. Далі все буде добре і ми станемо звичайною європейською країною.
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15.11.2022 12:39 Ответить
не приостановка, победа Украины
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15.11.2022 11:38 Ответить
треба рашку *********, всі пускають ракети по рашкє - конвенційні і все готово, ватні бабуїни починають жити у 18ту сторіччі
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15.11.2022 11:45 Ответить
Минфин США каже шо инфляция 8%...это для США нормик...,к примеру в Турции инфляция зашкаливает 86%...на рабZee инфляции нет...доллар стоит ноль копеек...😆🤣
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15.11.2022 11:50 Ответить
Эрдоган пообещал путлеру заплатить за газ летом 2024 года...ну дайет Эрдоганыч..типа денех сейчас нет,но держусь...типа Ведмедев в Крыму...😆🤣
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15.11.2022 11:54 Ответить
Украину по факту содержат США.. за счет американских налогоплательщиков содержатся все пособия,зарплаты чинушам,пенсионерам,бюджетникам и войскам всего нужно в месяц 5 ярдов доляров с копейками
Немного помог ЕС утвердив 22 ярда Евров финансов...,трошки даст МВФ со Всемирным банком...,с Мира по нитке голодную тушонку Рузвельта..
Шутка юмора...
Украинцы тушонку Рузвельта не жрали миллионами тонн 😛
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15.11.2022 12:05 Ответить
Агент КДБ "Меркель" теж так вважає?
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15.11.2022 12:45 Ответить
 
 