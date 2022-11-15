Разведка и "Повернись живим" купили секретное оборудование на 40 млн грн, - Буданов

Оборудование под кодовым названием "Black box" нанесло РФ ущерб на миллионы долларов. Деталей не раскрывают с учетом секретности.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем "Black box", нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", - пояснил Буданов.

В ГУР напомнили, что "Black box" - не единственный совместный проект Главного управления разведки и Фонда "Повернись живим". Летом благотворители передали ГУР комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов. Комплекс состоит из трех ударных беспилотников, системы воздушной связи и мобильного комплекса наземного управления.

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