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Новости Война
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Разведка и "Повернись живим" купили секретное оборудование на 40 млн грн, - Буданов

буданов

Оборудование под кодовым названием "Black box" нанесло РФ ущерб на миллионы долларов. Деталей не раскрывают с учетом секретности.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем "Black box", нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", - пояснил Буданов.

В ГУР напомнили, что "Black box" - не единственный совместный проект Главного управления разведки и Фонда "Повернись живим". Летом благотворители передали ГУР комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов. Комплекс состоит из трех ударных беспилотников, системы воздушной связи и мобильного комплекса наземного управления.

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Буданов Кирилл (458) разведка (4191) фонд (145)


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Топ комментарии
+12
буданов забагато патякає.Працювати встигає?
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15.11.2022 11:36
+7
То есть, это вариант Свинарчуки, теперь уже это ЗЕСвинарчуки, а так значит можно. Где все борцуны с коррупцией.
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15.11.2022 11:57
+7
БУДАНОВ!

А де тисячі передягнутих у цивільне орків у Херсоні?
Вчора 1 (одного) спіймали!!!
Це все, чи ще будуть?

Гуменючка 6-9 листопада пінділа про "пастку" в Херсоні.
Із-за цього ЗСУ не починали активний наступ.
Із-за цього орки війшли стройними колонами із всією технікою.

БУДАНОВ, займись справою!!! Чи ти зовсім профнездібний?
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15.11.2022 12:30
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буданов забагато патякає.Працювати встигає?
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15.11.2022 11:36 Ответить
Ще й на макіяж час залишається
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15.11.2022 11:50 Ответить
А за для чого,зараз чя інформація прозвучала?
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15.11.2022 11:39 Ответить
ІПСО
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15.11.2022 12:13 Ответить
Глядите, как бы вас не оштрафовали за нерастоможку. Контрабанда ведь небось...
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15.11.2022 11:42 Ответить
Буданов в деяких речах молодец, але занадто багато його на екранах.
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15.11.2022 11:43 Ответить
От нафіга це казати?

Розробка росії "п'ята колона в Україні" нанесла втрати мільярди доларів !!!
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15.11.2022 11:45 Ответить
Вундервафля якась, цiкаво.
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15.11.2022 11:47 Ответить
Это оборудование кто купил? Гогилашвили ? В подарок своему сожителю?
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15.11.2022 11:54 Ответить
То есть, это вариант Свинарчуки, теперь уже это ЗЕСвинарчуки, а так значит можно. Где все борцуны с коррупцией.
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15.11.2022 11:57 Ответить
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15.11.2022 14:02 Ответить
БУДАНОВ!

А де тисячі передягнутих у цивільне орків у Херсоні?
Вчора 1 (одного) спіймали!!!
Це все, чи ще будуть?

Гуменючка 6-9 листопада пінділа про "пастку" в Херсоні.
Із-за цього ЗСУ не починали активний наступ.
Із-за цього орки війшли стройними колонами із всією технікою.

БУДАНОВ, займись справою!!! Чи ти зовсім профнездібний?
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15.11.2022 12:30 Ответить
Находка для шпионов
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15.11.2022 13:16 Ответить
хрень какую то купили за1 лям, 39 распиляли.
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15.11.2022 13:37 Ответить
Действительно, в чём смысл обнародования сейчас подобной информации?
У Буданова язык чешется? Соответствует ли он своей должности?
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15.11.2022 14:26 Ответить
Буданов кристально моральна людина 😆, йому можна вірити, особливо після близького спілкування з кацапом на пості заступника міністра МВС Гогілашвілі
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15.11.2022 15:39 Ответить
Главный разведчик есть фигура скрытая и малоприметная,а у нас он присутствует во всех ракурсах,даже в скандале с гоги засветился..В том,что россиякам удалось улизнуть с под Херсона с техникой есть вина и генерала Буданова..Теперь пусть реабилитируется со своим секретным оборудованием в поисках сбежавших орков по всем направлениям
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15.11.2022 16:50 Ответить
 
 