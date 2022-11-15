"Печатный станок" денег в 2023 не будут включать, - заместитель главы НБУ Николайчук
Бюджет на 2023 г. предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком. Государство не будет печатать дополнительные деньги для обеспечения бюджета.
Об этом заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашему мнению, совместные усилия Министерства финансов, Национального банка, других органов власти позволят реализовать этот амбициозный план за счет привлечения внешних ресурсов и восстановления внутреннего долгового рынка", - сказал он.
При этом Николайчук отметил, бюджет в следующем году - это бюджет военного времени. "Понятно, что он базируется на макроэкономическом прогнозе, характеризующемся достаточно высоким уровнем неопределенности. Так же оценки доходов и расходов, которые нужно будет проводить, тоже являются объектом огромной неопределенности", - сказал он.
Заместитель главы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно. "Это точно не планируется утвержденным парламентом бюджетом и не предусматривается, учитывая экспертные дискуссии, которые сейчас ведутся в рамках переговоров с МВФ на уровне Национального банка и Министерства финансов", - рассказал Николайчук.
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Хотя для лохотрона в телемарафонеце сойдёт 😆🤣
ЗеКодломойские Кучмисты не воры...
Зуб даю..😛