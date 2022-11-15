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"Печатный станок" денег в 2023 не будут включать, - заместитель главы НБУ Николайчук

деньги,гривня

Бюджет на 2023 г. предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком. Государство не будет печатать дополнительные деньги для обеспечения бюджета.

Об этом заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашему мнению, совместные усилия Министерства финансов, Национального банка, других органов власти позволят реализовать этот амбициозный план за счет привлечения внешних ресурсов и восстановления внутреннего долгового рынка", - сказал он.

При этом Николайчук отметил, бюджет в следующем году - это бюджет военного времени. "Понятно, что он базируется на макроэкономическом прогнозе, характеризующемся достаточно высоким уровнем неопределенности. Так же оценки доходов и расходов, которые нужно будет проводить, тоже являются объектом огромной неопределенности", - сказал он.

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Заместитель главы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно. "Это точно не планируется утвержденным парламентом бюджетом и не предусматривается, учитывая экспертные дискуссии, которые сейчас ведутся в рамках переговоров с МВФ на уровне Национального банка и Министерства финансов", - рассказал Николайчук.

деньги (933) НБУ (4836) экономика (3882) эмиссия (63) Николайчук Сергей (11)


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Топ комментарии
+5
Не треба ля-ля ! Ви не знаєте що це рік нам готує.
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15.11.2022 11:40
+3
зарікалась свиня гамна не їсти
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15.11.2022 11:45
+1
Навіщо ж так брехати
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15.11.2022 11:45
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Не треба ля-ля ! Ви не знаєте що це рік нам готує.
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15.11.2022 11:40 Ответить
зарікалась свиня гамна не їсти
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15.11.2022 11:45 Ответить
Навіщо ж так брехати
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15.11.2022 11:45 Ответить
Вони не брешуть, вони дужн багато вже надрукували, що у 2023 році станок вмикати не будуть.
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15.11.2022 14:43 Ответить
грощі для держави друкуватимуть інші... але ж навіть до середини 2023 ще далеко... хто завадить пізніше прийняти "зважене" рішення...
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15.11.2022 11:47 Ответить
Ми повинни робити вигляд що долар став по 45 тому що війна, а не тому що грівну друкують !
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15.11.2022 11:54 Ответить
Враньё чистой воды и слезы...
Хотя для лохотрона в телемарафонеце сойдёт 😆🤣
ЗеКодломойские Кучмисты не воры...
Зуб даю..😛
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15.11.2022 12:08 Ответить
Не бреше. Його просто не вимикали і не збираються вимикати
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15.11.2022 12:22 Ответить
Так вже ж віддрукували 15 лимонів нещодавно)) Ну ок, казочки для лохторату норм
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15.11.2022 12:24 Ответить
А шо( - вже надрукували на пару рочків наперед, як раз до виборів?
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15.11.2022 14:22 Ответить
поэтому пора мониторить курс биткоина и других криптовалют, например на коингеко или коинмаркеткап или http://coinliq.com/ua
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16.11.2022 18:02 Ответить
 
 