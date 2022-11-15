На левом берегу Днепра оккупанты покидают обустроенные рубежи и продвигаются вглубь на 15-20 км, - ОК "Південь"
Логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Гипотетически враг может угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. В связи с чем наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15- 20 км", - объяснила она.
По словам Гуменюк, даже обустроенные рубежи на самом берегу Днепра противник покидает и продвигается глубже, чтобы учесть дальнобойность артиллерии ВСУ.
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Хаймерсы будут вас утилизировать с Правого берега=)
03.03.2022
Бо бувають філологи, а бувають філолохи!
На такі нюанси в світобаченні здатна тільки людина з вищою освітою!
Це так факультет із факультета ,,приколувались,,.
Так що в слові філолох треба літеру о замінить на у.
Жартую звичайно, але зауваження про відступ звичайно вірне!
Кидають 15-20 км. через те, що достає артилерія - так їх займуть і потрібно буде знову на 15-20 км. відступати.
І ніякої кращої оборони аніж широченна ріка в них там не буде.
Пентагон повідомляє коли передає зброю, та ще й принципійно нову.
Бо коли ми читаємо в підручниках історії "Конкістадори просунулись вглиб території Центральної Америки", то там йшлося про просування вперед.
Є варіанти "відсувають оборонні рубежі", "відходять від Дніпра вглиб тимчасово зайнятої території".
"Просуваються вглиб" - це вже зовсім по-дебільному написано...