РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10879 посетителей онлайн
Новости Война
29 476 31

На левом берегу Днепра оккупанты покидают обустроенные рубежи и продвигаются вглубь на 15-20 км, - ОК "Південь"

рф,армія,водій

Логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Гипотетически враг может угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. В связи с чем наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15- 20 км", - объяснила она.

По словам Гуменюк, даже обустроенные рубежи на самом берегу Днепра противник покидает и продвигается глубже, чтобы учесть дальнобойность артиллерии ВСУ.

Читайте: ОК "Південь" о ситуации на Херсонщине: Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза. К вечеру будут хорошие новости

Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6670) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
15.11.2022 11:49
+15
Бегите сцуки
показать весь комментарий
15.11.2022 11:47
+10
як філолох за освітою, я б замінив "просування вглиб" на "відступ", для кращого сприйняття.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бегите сцуки
показать весь комментарий
15.11.2022 11:47 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2022 11:49 Ответить
Тепер головне переправити Хаймерси та інших богів війни і надійно їх замаскувати.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:51 Ответить
Для того, щоб туди переправити дорогоцінні Хаймерси, нашим треба спочатку створити ну дуже надійний плацдарм на Лівому березі.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:56 Ответить
Нет, Ваня.. Найс трай, но нет...
Хаймерсы будут вас утилизировать с Правого берега=)

03.03.2022
показать весь комментарий
15.11.2022 11:59 Ответить
Чувак, я, взагалі-то, зараз на правому березі. Ти може думати будеш перед тим, як пернути?
показать весь комментарий
15.11.2022 13:32 Ответить
А між іншим, гарна пропозиція! Переправити з десяток дерев'яних M142 та "надійно замаскувати" 🤣
показать весь комментарий
15.11.2022 13:32 Ответить
Якщо надати Україні достатньо *********** для HIMARS, ще й далекобійних, і з Криму до Ростова тікатимуть.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:52 Ответить
як філолох за освітою, я б замінив "просування вглиб" на "відступ", для кращого сприйняття.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:53 Ответить
А що означає "філолох", це світобачення чи реальний рівень компетентності в якійсь сфері діяльності 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪
показать весь комментарий
15.11.2022 11:58 Ответить
Це світобачення!
Бо бувають філологи, а бувають філолохи!
На такі нюанси в світобаченні здатна тільки людина з вищою освітою!
показать весь комментарий
15.11.2022 12:11 Ответить
людина - самоіронізує! чому це так складно зрозуміти?
показать весь комментарий
15.11.2022 12:23 Ответить
В нас, ще в інституті, були зоолухи, біолухи, філолухи і бовтаніки!
Це так факультет із факультета ,,приколувались,,.
Так що в слові філолох треба літеру о замінить на у.
Жартую звичайно, але зауваження про відступ звичайно вірне!
показать весь комментарий
15.11.2022 12:05 Ответить
Біжи Федя -- біжи .
показать весь комментарий
15.11.2022 11:54 Ответить
А в чому тоді їх логіка? Кидають облаштовані рубежі - відходять на не підготовлені.
Кидають 15-20 км. через те, що достає артилерія - так їх займуть і потрібно буде знову на 15-20 км. відступати.
І ніякої кращої оборони аніж широченна ріка в них там не буде.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:56 Ответить
правильно. Бежать надо сразу в Ростов и Краснодар.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:00 Ответить
За Урал лучше
показать весь комментарий
15.11.2022 13:16 Ответить
Хаймарс їм в поміч, особливо в розрізі останніх інформаційних повідомлень щодо надходження в розпорядження ЗСУ боєзарядів типу ATACMS
показать весь комментарий
15.11.2022 12:01 Ответить
Про ATACMS мабуть знов інформація фейкометів.
Пентагон повідомляє коли передає зброю, та ще й принципійно нову.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:05 Ответить
Там такі облаштування, що обняти і плакати - бетонні буди і окопи вздовж берега Дніпра які в багатьох містах просто понабирали води по коліно
показать весь комментарий
15.11.2022 12:53 Ответить
)))Не только там) Несколько дней назад встречал где то, что русня настроила окопов чуть южнее Геническа, на Арабатской Стрелке) Досками обшили т.д.) А я знаю, что там копнешь см на 30 и уже вода стоит)
показать весь комментарий
15.11.2022 14:57 Ответить
"Просуваються вглиб" - це "отрицательное наступление"?

Бо коли ми читаємо в підручниках історії "Конкістадори просунулись вглиб території Центральної Америки", то там йшлося про просування вперед.

Є варіанти "відсувають оборонні рубежі", "відходять від Дніпра вглиб тимчасово зайнятої території".

"Просуваються вглиб" - це вже зовсім по-дебільному написано...
показать весь комментарий
15.11.2022 11:59 Ответить
Є містке українське слово - "задкують".
показать весь комментарий
15.11.2022 12:59 Ответить

показать весь комментарий
15.11.2022 12:02 Ответить
Відсувається глибше
показать весь комментарий
15.11.2022 12:04 Ответить
на нові рубежі? і залишають облаштовані? Шо зима настає? чи обстрілювати будуть?
показать весь комментарий
15.11.2022 12:05 Ответить
От тупі кацапи,досі не зрозуміли,що найбезпечніше їм буде в зауральських ******...
показать весь комментарий
15.11.2022 12:30 Ответить
Хай відходять на надійні рубежі у ростовський області
показать весь комментарий
15.11.2022 12:49 Ответить
Крім ,,задкують"є ще місткіше слово- з&обують...
показать весь комментарий
15.11.2022 13:13 Ответить
рота ширше роззявляйте, щоб поглибше зайшло))
показать весь комментарий
15.11.2022 13:37 Ответить
 
 