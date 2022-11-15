На левом берегу Днепра оккупанты покидают обустроенные рубежи и продвигаются вглубь на 15-20 км, - ОК "Південь"

Логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Гипотетически враг может угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. В связи с чем наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15- 20 км", - объяснила она.

По словам Гуменюк, даже обустроенные рубежи на самом берегу Днепра противник покидает и продвигается глубже, чтобы учесть дальнобойность артиллерии ВСУ.

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