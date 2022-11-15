Украинцы умеют бороться зимой, паузы на фронте может и не быть, - посол Великобритании Симмонс
Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть.
Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", - подчеркнула дипломат.
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