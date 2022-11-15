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Новости Война
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Украинцы умеют бороться зимой, паузы на фронте может и не быть, - посол Великобритании Симмонс

зима,донбас,оос

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", - подчеркнула дипломат.

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зима (174) Симмонс Мелинда (103)


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15.11.2022 11:55 Ответить
Если Санта Клаус не задержится с подарками, то Снежные Человеки ЗСУ сделают свою работу.
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15.11.2022 12:06 Ответить
Зима ожидается теплой,это не глухая Сибирь и Тундра с Тайгой и 50 градусов в Солнечном Магадане ..🤣 недалеко от которого есть Дудинка а между ними ними есть город полностью замерший и нет ни одного жителя...сосульки на 9 этажных домах 5-7 метров длиной.. кажуть это город-призрак..и таких на Севере вагон и малая телега...содержать их не выгодно...😆🤣🦍🦍для обезьян путлера
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15.11.2022 12:17 Ответить
Тут фінські іструктора до наших приїхали...Кажуть, готові повторити кацапорилам 1939 рік...
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15.11.2022 12:39 Ответить
А її й не буде.
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15.11.2022 12:41 Ответить
 
 