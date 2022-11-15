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Новости Война
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Херсон остается "столицей области в составе России", иных решений не принималось, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что деоккупированный Херсон остается "столицей" области в якобы "складе России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Песков на вопрос, остается ли Херсон столицей области: каких-либо иных решений не принималось", - цитирует издание представителя Путина.

Также смотрите: Боевая работа фронтовой авиации. ВИДЕО

Песков Дмитрий (1924) Херсон (2873) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+31
Це світовий рекорд:

оголосити територією "своєю" на віки вічні,
і через місяць втікти, спаливши мости.
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15.11.2022 12:35
+22
хєрвам
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15.11.2022 12:33
+21
А Лиман?
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15.11.2022 12:33
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15.11.2022 12:32 Ответить
ПНХ , голимый ЁРШИК 🇷🇺💩🤮‼️
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15.11.2022 13:02 Ответить
Ха_ ха_ ха!!!
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15.11.2022 13:05 Ответить
А завтра вырыгнет, что Майами, столица росийского штата Флорида
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15.11.2022 13:34 Ответить
Ды мы просто Краснодар назначим столицей южной овощебазы
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15.11.2022 13:59 Ответить
А Лиман?
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15.11.2022 12:33 Ответить
*** подарите унитажной письке Глобус Рашки ********* времен 1278 года пусть там ушлебок ищет Хер...пардон.... а не Херсонскую область...
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15.11.2022 12:48 Ответить
Лиман не столица области, а город в Раиссе Понять дурдом нельзя, их нужно только лечить
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15.11.2022 12:49 Ответить
Мiсто в Донецькiй обл.
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15.11.2022 14:22 Ответить
Это у здоровых людей.
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15.11.2022 16:05 Ответить
хєрвам
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15.11.2022 12:33 Ответить
о**нуте на всю голову
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15.11.2022 12:33 Ответить
Воно і вірно. Потім все разом викреслити буде простіше, щоб два рази не нагинатися.
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15.11.2022 12:34 Ответить
усы сброй, должно попустить.
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15.11.2022 12:35 Ответить
Це світовий рекорд:

оголосити територією "своєю" на віки вічні,
і через місяць втікти, спаливши мости.
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15.11.2022 12:35 Ответить
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15.11.2022 12:54 Ответить
З бодуна можна ше и не таке ухвалити .
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15.11.2022 12:36 Ответить
Мразь тупорила кацапська!!!
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15.11.2022 12:36 Ответить
У них там сьогодні з Коньом-обкуреним що, передоз ?
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15.11.2022 12:36 Ответить
Это еще конь с Бали свеженького кокса пока не привез.
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15.11.2022 13:04 Ответить
Зарано з лікарні виписали, верзе щось про сон рябої кобили.
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15.11.2022 14:21 Ответить
Правильно казати: сон рабого лаврова.
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15.11.2022 15:15 Ответить
Страна 404 с фейковыми республиками и царем-самозванцем там что то из зоопарка вякают
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15.11.2022 12:36 Ответить
Хто вам винен, що ви ухвалюєте такі дурні рішення. Як репарацію доведеться віддати Україні Кубань
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15.11.2022 12:37 Ответить
Підтримую разом з ростовською , а також все по пів: пів брянської ,пів курської ,пів бєлгородської , пів воронезької. Білорусі також це відноситься. І це при умові якщо війна закінчиться до кінця цього року. Якщо ні тоді "лічильник" ще по пів області.
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15.11.2022 12:54 Ответить
А як же Генічеськ? "Столицю" окупанти туди перенесли.
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15.11.2022 12:38 Ответить
Зняли з язика, тільки збирався про Геничеськ нагадати. Мабуть, він собі мислить Херсон та Геничеськ як Москву і Пітер.
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15.11.2022 12:41 Ответить
Скажи, письков, а чем тогда отличается Херсон от белгорода? От курска? От мацквы?
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15.11.2022 12:38 Ответить
Для чого цитувати вислови рашинських маразматиків, вони всі хворі на голову.
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15.11.2022 12:38 Ответить
Пихуй.
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15.11.2022 12:40 Ответить
интересно,а как это,быть дураком на зарплате?
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15.11.2022 12:40 Ответить
В столиці россосійської області майорять українські прапори, з чим і вітаю Пєскова.
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15.11.2022 12:41 Ответить
согласно теории - эволюция медленно создала из обезяны человека, а параша за короткое время превратила своих полуфабрикатов-обезьян вообще в скот )
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15.11.2022 12:41 Ответить
якісь їб*нуті тварюки вважають, що можна тупо назвати кусок чужої території "своєю" і всі цивілізовані нації з цим погодяться? Ви там повністю ох*ли, виродки?
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15.11.2022 12:42 Ответить
Гнилий рот та вуса піськова залишаються улюбленим статевим органом путлера,інших рішень медвєдєв не приймав!
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15.11.2022 12:42 Ответить
С таким же успехом, мАцква является райцентром Житомирской области...
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15.11.2022 12:43 Ответить
Для чого у Чернігівської області забирати її райцентр? ))
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15.11.2022 12:55 Ответить
Люди зі звільнених сіл запитують, що робити з колаборантами?
Чому влада ними не займається?
 Як жити поруч з тими, хто допомагав ворогу? Багато питань

https://twitter.com/aronets/status/1592433756194734081
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15.11.2022 12:43 Ответить
Дати вибір широкий: гілляк і мотузки... І не бачити як вони вчиняють прикре самогубство
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15.11.2022 12:50 Ответить
В умовах воєнного часу суд Лінча в кожне село. Місцеві найкраще знають, що робити з колоборантами
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15.11.2022 12:54 Ответить
вила в бік і прикопати потихеньку..
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15.11.2022 12:57 Ответить
А в хати колаборантів заселити тих чиї домівки зруйновані!!!
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15.11.2022 13:08 Ответить
Пора консиліум психіатров збирати
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15.11.2022 12:43 Ответить
Путін підписує указ про вихід Херсона зі складу РФ .! .

..
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15.11.2022 12:43 Ответить
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15.11.2022 12:46 Ответить
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15.11.2022 13:24 Ответить
Все больше убеждаюсь в том, что Песков западный агент. Нести такую ахинею может только мотивированный человек. Песков подсвечивает всю неприглядность развитого путинизма, после войны он со своей навкой будет жить где-нибудь в Канаде и продавать миллионными тиражами свои мемуары на Амазоне. Ай да сукин сын
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15.11.2022 12:44 Ответить
смешно... жги ешшо письков...
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15.11.2022 12:44 Ответить
С таким же успехом они могут принять в состав расеи еще хоть пол мира, разве что...на бумаге....
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15.11.2022 12:45 Ответить
А Москва будет одним из захолустных областных центров Украины.
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15.11.2022 12:47 Ответить
Зеля со своим 95 дерЬмо кварталом отдыхает,по сравнению с мавзолейным быдлом Шариковых 🤣😆впереди планеты всей...шутка юмора спасет дохлятину💀РабZeю...🤣
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15.11.2022 12:48 Ответить
Это еще раз говорит о том, что Раисса не страна
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15.11.2022 12:48 Ответить
Ось, що важка наркота коїть - не оране поле для клінічних випробувань та досліджень. Давно в психлікарні день відкритих дверей?!🤔😡
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15.11.2022 12:50 Ответить
От як отаку дурню можна слухати? І тим більше коментувати. Це вже і не діагноз
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15.11.2022 12:50 Ответить
У главного кремлевского троля пока нет новой методички ))))
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15.11.2022 12:50 Ответить
.мацкву можно обьвить,деревней в составе Ukrainy,.воошет болота мацковии до Урала в составе тоже
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15.11.2022 12:51 Ответить
Когда западные политики придумали ООН...Украина была соучредителем,поскольку были все юридические Атрибуты Государственности Украины...,впрочем чем Белоруссии тоже...,а вот РабZeи нет...
Фишка в том что СССР не был государством...это был Союз республик свободных..типа сейчас ЕС..
Правопреемники долбанные...🤣🤣🤣
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15.11.2022 12:53 Ответить
Ой! Говорите еще! В данном случае не имеет значения то, что вы там говорите. Всем -- практически всему миру -- пох на то, что вы там себе думаете и говорите.
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15.11.2022 12:56 Ответить
А почему тогда в этой столице области нет представителей расеи?
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15.11.2022 12:58 Ответить
Та бігають ще перевдягнуті в цивільне, прямо як ряжені.
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15.11.2022 14:26 Ответить
У Гавна не спрашивают
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15.11.2022 12:59 Ответить
кацапня сама себя опускает, нация опущенцев )
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15.11.2022 13:00 Ответить
а у меня- мандріан..........
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15.11.2022 13:01 Ответить
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15.11.2022 13:03 Ответить
Уже не вспомню автора и название одного фантастического рассказа, но запомнился весьма забавный и безотказный способ контроля деятельности представителей власти.
Главным атрибутом, удостоверяющим властные полномочия, был ошейник с взрывчаткой и счётчиком количества избирателей, выразивших этому представителю власти своё "фэ". Как только показатель счётчика превышал некое критическое значение, ошейник взрывался...

Если бы этот "способ контроля власти" обрёл реальность, то ни предыдущих коллаборантов, ни сегодняшнего Зеленского с его коррумпированной жОПой, ни монобольшинства "слуг 95-го квартала" уже давно бы не было в живых.
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15.11.2022 16:12 Ответить
OLGA 25 %
@OLGA34783989
·
10 год
Валерій Попадос:
Як житель Херсонщини розповім.
23 лютого від нас поїхали колони пририкордонників, поліції, СБУ, прокуратури. На Чонгарі залишили митників, яких і розстріляли орки. Не попередили атошників, які і попали в лапи окупантів. Зате піарились на протестних мітингах.
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15.11.2022 13:05 Ответить
получається у росії є окуповані території?

до якого позора довів росію путін!
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15.11.2022 13:07 Ответить
представте, в росії є окуповані території!

Україною!

маленькою Україною!
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15.11.2022 13:08 Ответить
письков-иди ***** **** свинособачья..............................................
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15.11.2022 13:09 Ответить
а рускім самим не стидно говорить, що Україна в росії окупувала якісь території?)))))
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15.11.2022 13:09 Ответить
не там все редкии дебилы
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15.11.2022 13:13 Ответить
вам ******** присоединить к своему оркостану на бумаге недолго и вашингтон, и берлин, и аделаиду... так шо гавкайте пока паскуды, пока наш караван идет дальше
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15.11.2022 13:14 Ответить
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15.11.2022 13:21 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUSkHd3w85Fc-iPeF2IB0We7oRCLB0zO82CbLiiKDQPOgIHE1jV9CWkQ3lCJ7OB58p9epyhHmRQfm4uf8KNbm8DqekpMJQfcg-6Rit_vs-wf3KcvgDeth8rPRSRBbpeDYN1hL4KB55xvyjIc70hH-m3IrX75mTpaQvDgAQ5ihosyg&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

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Ничто так не угрожает стратегической безопасности и территориальной целостности россии, как Джим Керри!
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15.11.2022 13:22 Ответить
У місті Джуно (штат Аляска) сильно напружились.
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15.11.2022 13:31 Ответить
Мудило. Коли немає шо сказати, воно мукає щось аби мукати...
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15.11.2022 13:32 Ответить
Досить пи#діти,йоршик. Твій гумор недоречний.
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15.11.2022 13:35 Ответить
https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE?__cft__[0]=AZW6PEhaxJt3H-g0p5Y9RoLHIezn1RaRYNxK_qF-*****************-UKKT9D7zpUbCyF2aUomCv_SU43lwiEnI6hz2ZZrXRRekrhNcEO3Y5hciLI8iGeDgQH3hw1USkFhXykZAUhWb3WCR1h3XEvvqCz4HvFnzdIx1PpqSmCOtZOhRM0HpqUIIfO633xmrA&__tn__=-UC%2CP-R Усы Пескова

https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE/posts/pfbid0eGkiPcABsCk25a8kw1Qb22Z78nHMXoMtQ98CURN6tramC1Wv7tf4DEFyombR6ziZl?__cft__[0]=AZW6PEhaxJt3H-g0p5Y9RoLHIezn1RaRYNxK_qF-*****************-UKKT9D7zpUbCyF2aUomCv_SU43lwiEnI6hz2ZZrXRRekrhNcEO3Y5hciLI8iGeDgQH3hw1USkFhXykZAUhWb3WCR1h3XEvvqCz4HvFnzdIx1PpqSmCOtZOhRM0HpqUIIfO633xmrA&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин.
Строить самолёты мы так и не научились. Зато их разборку освоили рекордными темпами.

Вот такое вот импортозамещение. Бессмысленное и беспощадное
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15.11.2022 13:37 Ответить
1995 год. Джохар Дудаев:
 "Если сейчас международное сообщество не остановит Россию, если не будет остановлено руководство России и не будет судимо, то рано или поздно случится народоубийство и трагедия гигантского масштаба.."
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15.11.2022 13:37 Ответить
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15.11.2022 13:43 Ответить
ХЕРСОН: Київ, шо робиш?

КИЇВ: Плачу.

ХЕРСОН: Тю. Чого?

КИЇВ: Через тебе плачу. Дивлюсь, як ти повернувся, як наші до тебе зайшли - і плачу.

ХЕРСОН: Дивно.. Тернопіль!

ТЕРНОПІЛЬ: (скрізь сльози) Шо?

ХЕРСОН: І ти теж… Полтава! Дніпро!

(чути судомне схлипування та сморкання в носовички)

ХЕРСОН: Зрозуміло.. Хмельницький!

(у відповідь лунає гучне ридання)

ХЕРСОН: Да шо с вами?

ВІННИЦЯ; (крізь сльози) Ми всі через тебе плачемо! Від радощів!

ХЕРСОН: Дивно! Я сміюся, стрибаю догори, танцюю, а вони ридають..Хоча, (зізнається) якщо чесно, я теж спочатку плакав…

БЕРДЯНСК: (тихо) Ми теж за тебе радіємо. Мелітополь, Маріуполь, я… Але нам трохи завидно. Ми теж хочемо додому.

ХЕРСОН: Будете! Скоро будете! Бачили ви б тих хлопців, що мене визволили! Це ж не люди! Це реально богі! (теж заходиться сльозами)

КРЫМ: Всем привет! А чего это вы ревете?

ЧЕРНІГІВ: Йди звідси, зрадник, не заважай!

КРЫМ: (обиженно) А чо сразу зрадник? Я, между прочим, под оккупацией дольше всех нахожусь!

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК: Та ти шо!

КРЫМ: А шо, не? Я, может, за эти девять лет больше всех настрадался! Чего вы меня не жалеете?

ЗАПОРІЖЖЯ: Тому що Херсон опирався зі всіх сил. З першого дня! А ти?

КРЫМ: Что я? Я боялся, за своих людей боялся! Знаете как страшно было?

ДНЕПР: Ти за ковбасою побіг! За два двадцать. Но шо, поїв ковбаски?

КРЫМ: Та не, у них колбаса дерьмо. Из чего это они ее делают?

СУМИ: Все по радянському рецепту - з туалетного папіру та кісток!

ОДЕССА: Кстати, Херсон, говорят, что у тебя кости сперли? Ну те, что Потемкину принадлежали.

ХЕРСОН: Та хєр з ціми кістками, нехай забирають, некроманти хєрови. От єнота забрали - це було неприємно! Крим!

КРЫМ:А че сразу я?

ХЕРСОН: Мій єнот у тебе. Поверни!

КРЫМ: Можно подумать, только у тебя сперли! У меня знаешь сколько всего забрали? Одно скифское золото чего стоит!

МИКОЛАЇВ: Не переживай, Херсон! Наш єнот їм устроит. Он им покажет, где їхня кузькіна мать зарита.

КРИМ: (тихо) Херсон, слышишь? А освобождаться страшно?

ХЕРСОН? Дурак ти, Крим!. Свобода - це завжди чудово! За неї нічого не страшно віддати. Це сама дорога річ у світі! А ти продав її за ковбасу срану! Ну нічого. от повернемо тебе - будемо виховувати! Можливо щось з тебе й получиться. А єнота всеж поверни! Кожна істота - і людина, і тварина, і місто - повинні жити у власному домі!

https://www.facebook.com/aktorkaira/posts/pfbid0Zwu665XsQG8tcdA4BchiM9o9SvKgamGS45YT2BeGBKU6q4mNJQ81Uh7uQJvUxAwLl?__cft__[0]=AZWtHg1-IDB7eemxyt2B1Qu74N5O_sDGtdsEnXDmujzYVzCljc1wVWr1khC9Cl3dL7pcXkoG5c_NDi-C4UEoZtxXJqd_QoOThDUF62Z5pQekZwNnT9XWLbVdxBXRgCVmuT06fftFilD49bpNYGupgeNMnEJ4sVHqqRHhNYEL2wDhw7jZEqY3FlmqpzwHbDwnL4jLi9MykRChDac9NmwdLVOQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R ©Ірина Подгурська
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15.11.2022 13:44 Ответить
Скоріше буде расея в складі Херсону!І зробимо ті частини болота своїм сибіром
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15.11.2022 13:56 Ответить
Шо воно несе,жопа с усами?
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15.11.2022 14:04 Ответить
Песькову потрібно викликати терміново санітарів , тому що він йо@ бнувся
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15.11.2022 14:16 Ответить
Патологоанатоми потім поб'ються, щоб вирішити хто буде першим розколупувати череп цього довбо(ОЙ)ба, щоб подивитись "чим воно ***** собі думало?"
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15.11.2022 14:22 Ответить
Вчора клялися, що "уси піськова тут навсегда", а сьогодні драпають. А як же ваші ж "нада аценівать сітуацию на зємлє" ))

Хоча чому дивуюсь: рашн-піпл хаває й не таке.
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15.11.2022 14:23 Ответить
Шо эти идиоты курят????
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15.11.2022 14:29 Ответить
У складі расєї поки що є москва, а хотєлкі кацапів не збігаються з реальністю. Херсон як і був, так і залишається українським містом і областним центром області, про це знає весь світ.
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15.11.2022 14:36 Ответить
Дурак думкою багатiэ
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15.11.2022 14:36 Ответить
Санитару пусть расскажет, с составе чего Херсон.
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15.11.2022 15:12 Ответить
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15.11.2022 15:25 Ответить
********** шизофрения
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15.11.2022 17:37 Ответить
 
 