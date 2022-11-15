Херсон остается "столицей области в составе России", иных решений не принималось, - Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что деоккупированный Херсон остается "столицей" области в якобы "складе России".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Песков на вопрос, остается ли Херсон столицей области: каких-либо иных решений не принималось", - цитирует издание представителя Путина.
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+31 Yevgen Shevchenko
показать весь комментарий15.11.2022 12:35 Ссылка
+22 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий15.11.2022 12:33 Ссылка
+21 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий15.11.2022 12:33 Ссылка
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оголосити територією "своєю" на віки вічні,
і через місяць втікти, спаливши мости.
Чому влада ними не займається?
Як жити поруч з тими, хто допомагав ворогу? Багато питань
https://twitter.com/aronets/status/1592433756194734081
..
Фишка в том что СССР не был государством...это был Союз республик свободных..типа сейчас ЕС..
Правопреемники долбанные...🤣🤣🤣
Главным атрибутом, удостоверяющим властные полномочия, был ошейник с взрывчаткой и счётчиком количества избирателей, выразивших этому представителю власти своё "фэ". Как только показатель счётчика превышал некое критическое значение, ошейник взрывался...
Если бы этот "способ контроля власти" обрёл реальность, то ни предыдущих коллаборантов, ни сегодняшнего Зеленского с его коррумпированной жОПой, ни монобольшинства "слуг 95-го квартала" уже давно бы не было в живых.
@OLGA34783989
·
10 год
Валерій Попадос:
Як житель Херсонщини розповім.
23 лютого від нас поїхали колони пририкордонників, поліції, СБУ, прокуратури. На Чонгарі залишили митників, яких і розстріляли орки. Не попередили атошників, які і попали в лапи окупантів. Зате піарились на протестних мітингах.
до якого позора довів росію путін!
Україною!
маленькою Україною!
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/pfbid02qan8s3bJzLVjWWXnQrvy1T1ExJC5HYvjSQVbq1MjGRf1uGeFtBMXz4TtzFx1CCjMl?__cft__[0]=AZUSkHd3w85Fc-iPeF2IB0We7oRCLB0zO82CbLiiKDQPOgIHE1jV9CWkQ3lCJ7OB58p9epyhHmRQfm4uf8KNbm8DqekpMJQfcg-6Rit_vs-wf3KcvgDeth8rPRSRBbpeDYN1hL4KB55xvyjIc70hH-m3IrX75mTpaQvDgAQ5ihosyg&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч.
Ничто так не угрожает стратегической безопасности и территориальной целостности россии, как Джим Керри!
https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE/posts/pfbid0eGkiPcABsCk25a8kw1Qb22Z78nHMXoMtQ98CURN6tramC1Wv7tf4DEFyombR6ziZl?__cft__[0]=AZW6PEhaxJt3H-g0p5Y9RoLHIezn1RaRYNxK_qF-*****************-UKKT9D7zpUbCyF2aUomCv_SU43lwiEnI6hz2ZZrXRRekrhNcEO3Y5hciLI8iGeDgQH3hw1USkFhXykZAUhWb3WCR1h3XEvvqCz4HvFnzdIx1PpqSmCOtZOhRM0HpqUIIfO633xmrA&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин.
Строить самолёты мы так и не научились. Зато их разборку освоили рекордными темпами.
Вот такое вот импортозамещение. Бессмысленное и беспощадное
"Если сейчас международное сообщество не остановит Россию, если не будет остановлено руководство России и не будет судимо, то рано или поздно случится народоубийство и трагедия гигантского масштаба.."
КИЇВ: Плачу.
ХЕРСОН: Тю. Чого?
КИЇВ: Через тебе плачу. Дивлюсь, як ти повернувся, як наші до тебе зайшли - і плачу.
ХЕРСОН: Дивно.. Тернопіль!
ТЕРНОПІЛЬ: (скрізь сльози) Шо?
ХЕРСОН: І ти теж… Полтава! Дніпро!
(чути судомне схлипування та сморкання в носовички)
ХЕРСОН: Зрозуміло.. Хмельницький!
(у відповідь лунає гучне ридання)
ХЕРСОН: Да шо с вами?
ВІННИЦЯ; (крізь сльози) Ми всі через тебе плачемо! Від радощів!
ХЕРСОН: Дивно! Я сміюся, стрибаю догори, танцюю, а вони ридають..Хоча, (зізнається) якщо чесно, я теж спочатку плакав…
БЕРДЯНСК: (тихо) Ми теж за тебе радіємо. Мелітополь, Маріуполь, я… Але нам трохи завидно. Ми теж хочемо додому.
ХЕРСОН: Будете! Скоро будете! Бачили ви б тих хлопців, що мене визволили! Це ж не люди! Це реально богі! (теж заходиться сльозами)
КРЫМ: Всем привет! А чего это вы ревете?
ЧЕРНІГІВ: Йди звідси, зрадник, не заважай!
КРЫМ: (обиженно) А чо сразу зрадник? Я, между прочим, под оккупацией дольше всех нахожусь!
ДОНЕЦК И ЛУГАНСК: Та ти шо!
КРЫМ: А шо, не? Я, может, за эти девять лет больше всех настрадался! Чего вы меня не жалеете?
ЗАПОРІЖЖЯ: Тому що Херсон опирався зі всіх сил. З першого дня! А ти?
КРЫМ: Что я? Я боялся, за своих людей боялся! Знаете как страшно было?
ДНЕПР: Ти за ковбасою побіг! За два двадцать. Но шо, поїв ковбаски?
КРЫМ: Та не, у них колбаса дерьмо. Из чего это они ее делают?
СУМИ: Все по радянському рецепту - з туалетного папіру та кісток!
ОДЕССА: Кстати, Херсон, говорят, что у тебя кости сперли? Ну те, что Потемкину принадлежали.
ХЕРСОН: Та хєр з ціми кістками, нехай забирають, некроманти хєрови. От єнота забрали - це було неприємно! Крим!
КРЫМ:А че сразу я?
ХЕРСОН: Мій єнот у тебе. Поверни!
КРЫМ: Можно подумать, только у тебя сперли! У меня знаешь сколько всего забрали? Одно скифское золото чего стоит!
МИКОЛАЇВ: Не переживай, Херсон! Наш єнот їм устроит. Он им покажет, где їхня кузькіна мать зарита.
КРИМ: (тихо) Херсон, слышишь? А освобождаться страшно?
ХЕРСОН? Дурак ти, Крим!. Свобода - це завжди чудово! За неї нічого не страшно віддати. Це сама дорога річ у світі! А ти продав її за ковбасу срану! Ну нічого. от повернемо тебе - будемо виховувати! Можливо щось з тебе й получиться. А єнота всеж поверни! Кожна істота - і людина, і тварина, і місто - повинні жити у власному домі!
https://www.facebook.com/aktorkaira/posts/pfbid0Zwu665XsQG8tcdA4BchiM9o9SvKgamGS45YT2BeGBKU6q4mNJQ81Uh7uQJvUxAwLl?__cft__[0]=AZWtHg1-IDB7eemxyt2B1Qu74N5O_sDGtdsEnXDmujzYVzCljc1wVWr1khC9Cl3dL7pcXkoG5c_NDi-C4UEoZtxXJqd_QoOThDUF62Z5pQekZwNnT9XWLbVdxBXRgCVmuT06fftFilD49bpNYGupgeNMnEJ4sVHqqRHhNYEL2wDhw7jZEqY3FlmqpzwHbDwnL4jLi9MykRChDac9NmwdLVOQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R ©Ірина Подгурська
Хоча чому дивуюсь: рашн-піпл хаває й не таке.