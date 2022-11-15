Херсон остается "столицей области в составе России", иных решений не принималось, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что деоккупированный Херсон остается "столицей" области в якобы "складе России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Песков на вопрос, остается ли Херсон столицей области: каких-либо иных решений не принималось", - цитирует издание представителя Путина.

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