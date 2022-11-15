Около 5 тыс. украинских солдат пройдут обучение в Германии до июня 2023 года, - Минобороны ФРГ

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про те, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року, а в Словаччині буде створено центр технічного обслуговування

Об этом сообщило в твиттере Минобороны ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Дальнейшие шаги по поддержке Украины: министр Ламбрехт объявляет в Брюсселе, что до 5000 украинских солдат будут обучены в Германии до июня 2023 года. Кроме того, мы создаем центр технического обслуживания в Словакии, который сразу заработает", - говорится в сообщении в твиттере. .

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