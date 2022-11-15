РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10717 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
819 2

Около 5 тыс. украинских солдат пройдут обучение в Германии до июня 2023 года, - Минобороны ФРГ

навчання

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про те, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року, а в Словаччині буде створено центр технічного обслуговування

Об этом сообщило в твиттере Минобороны ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Дальнейшие шаги по поддержке Украины: министр Ламбрехт объявляет в Брюсселе, что до 5000 украинских солдат будут обучены в Германии до июня 2023 года. Кроме того, мы создаем центр технического обслуживания в Словакии, который сразу заработает", - говорится в сообщении в твиттере. .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины. ФОТОрепортаж

Германия (7043) военные учения (3462) Ламбрехт Кристин (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже 5 тысяч? Раньше говорили 15...

И только в 2023 году???

Германия явно не торопиться...
Все как обычно.

А ведь политика именно Германии ( фрау Меркель- Ребинтроп)помогла взмостить русский фашизм.
показать весь комментарий
15.11.2022 14:37 Ответить
Як погодка в мацквє?
показать весь комментарий
30.11.2022 20:38 Ответить
 
 