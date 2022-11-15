На саммите G20 вступает в силу консенсус по осуждению российского вторжения в Украину, - Шольц

На саммите G20 на Бали наблюдаются обнадеживающие признаки консенсуса по поводу того, что война России против Украины неприемлема.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что может быть достигнуто согласие и по поводу того, что ядерное оружие не должно использоваться.

"Это консенсус, который здесь набирает силу", - сказал Шольц журналистам на Бали.

Отвечая на вопрос о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Шольц сказал: "Он стоял возле меня и сказал пару предложений, таков был разговор".

Кроме того, канцлер Германии отметил, что продолжит разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти решение о прекращении войны против Украины.

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