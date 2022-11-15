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Новости Война
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На саммите G20 вступает в силу консенсус по осуждению российского вторжения в Украину, - Шольц

шольц,путін

На саммите G20 на Бали наблюдаются обнадеживающие признаки консенсуса по поводу того, что война России против Украины неприемлема.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что может быть достигнуто согласие и по поводу того, что ядерное оружие не должно использоваться.

"Это консенсус, который здесь набирает силу", - сказал Шольц журналистам на Бали.

Отвечая на вопрос о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Шольц сказал: "Он стоял возле меня и сказал пару предложений, таков был разговор".

Кроме того, канцлер Германии отметил, что продолжит разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти решение о прекращении войны против Украины.

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Лавров Сергей (2319) путин владимир (31510) россия (96038) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+17
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15.11.2022 13:28
+13
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15.11.2022 13:24
+12
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15.11.2022 13:26
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Лавров чіплявся до шольца.
Ходить там по g20, пристає до світових лідерів.
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15.11.2022 13:23 Ответить
Не так. "Ходить там, по 20грам пропонує, пристає до світових лідерів з пропозицією випити з ним."- так правильніше. 😊
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15.11.2022 13:33 Ответить
Хто де ходить то таке. Головне Шольц прозріває. Це радує.
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15.11.2022 13:55 Ответить
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15.11.2022 13:24 Ответить
лошадь щось проіржала
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15.11.2022 13:24 Ответить
А що, могло бути інакше?)
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15.11.2022 13:24 Ответить
всього навсього- ЗАСУДЖЕННЯ...
ЩОБ КОЖНА КРАІНА ВІДЧУЛА НА СОБІ КАСАБІВ І РУСКІЙ МІР..В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
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15.11.2022 13:24 Ответить
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15.11.2022 13:26 Ответить
Ціль операціі кримлівського вилупка і жорстокого вбивці ,
жахлива - це знищення украінськоі націі та знищення всієі інфраструктури нашо краіни ,
тому кривавого ху@ла потрібно знищити
фізично , без суда і слідства 😠‼️
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15.11.2022 13:33 Ответить
інфраструктуру-то вони спочатку не хотіли скоріш за все знищувати, хотіли залишити собі. А укрїнців вони хотіли полонити і знищити їх у війнах проти іншіх держав, так, як вони зараз знищують ті народності, яким не пощастило вирватися з рф, бо вони прокакали свої позиції в Азії і китайці їх витіснять з Сибіру, і що тоді? як же їм свою метрополію годувати, а вона звикла жерти в три горла от і вирішили, окупувати Україну, українців вбити, так чи інакше, а самім заселити наші землі, і відкрито про це оголошували.
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15.11.2022 20:58 Ответить
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15.11.2022 13:28 Ответить
Начинает доходить?
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15.11.2022 14:00 Ответить
А по *****?
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15.11.2022 15:53 Ответить
Шольц стал бандеровцем)))
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15.11.2022 14:24 Ответить
не осуждать а клепать.а клепать так что бы свинорылые места себе не находили ни на этом и на том свете места себе суки не находили.
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15.11.2022 14:52 Ответить
олаф, подивіться, будь ласка, на парашкинські мирні ініціативи. якраз долетіли до україни. поводіть там всією 19-кою хоч лаврову по губам, раз вова не приїхав.
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15.11.2022 15:54 Ответить
та добре що не поїхав, бо русскіє напевно влаштували би там якусь провокацію.
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15.11.2022 20:59 Ответить
Значить ядерним не можна, а ракетами та шахідами та іншим можно, бо на це консенсусу нема так получається. А розмовляти Щольцу та іншим можно довго, тільки кремлівська мразь розуміє тільки силу.
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15.11.2022 16:53 Ответить
Я бляха под столом валяюсь так ржу - "Він стояв біля мене і сказав пару речень", для меня это прозвучало как - типа алкаш подзаборний подошел попросить пару грн на чекушку, ну а я по сути с ним и не говорил, просто могло так показаться, просто он что-то промычал, так что не вините меня. Уровень главы дипломатии - просто пи*дец.
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15.11.2022 17:52 Ответить
Рашистам ***** вірити, себе занапастити !!
Приклад срюськага міра, - ракетні обстріли УКРАЇНИ, смерть та руйнація Енергосистеми!!
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15.11.2022 19:24 Ответить
 
 