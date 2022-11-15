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Новости Война
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Премьер Индии Моди призвал к переговорам и прекращению огня в Украине

моді

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите G20 на Бали во вторник утром, призвал к миру и дипломатическим переговорам по прекращению развязанной Россией войны в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь дипломатии и прекращения огня в Украине", - сказал Моди, добавив, что ответственность за создание нового мирового порядка в постковидный период "лежит на наших плечах".

По его словам, необходимо "продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность по всему миру".

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Следует отметить, что ранее Индия воздерживалась в ходе голосований в ООН, осуждающих российское вторжение, оставаясь внешне "нейтральной". Однако за кулисами мировой дипломатии "Моди остается в постоянном контакте с Путиным", пишет издание. Считается, что Индия сыграла определенную роль в том, чтобы убедить Россию открыть зерновой коридор для кораблей с украинским зерном.

Индия в следующем году будет председательствовать в G20 и будет принимать саммит.

G20 (300) Индия (422) россия (96038)


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Топ комментарии
+34
иди и с Пакистаном решай свои амбиции , мы тут без индюков обойдемся.
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15.11.2022 13:40
+27
Віддайте руснє Гоа, а потім йдіть з ними на переговори.
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15.11.2022 13:40
+25
а не пішов би пан Моді *****, якщо б індусщина і китайщина не купували расєйськє гівно і не допомогала б обходити санкції то можливо кацапія б вже давно зїбалась

шо сами пан Моді зробив шо б зупинит війну крім прокацапського піздежу?
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15.11.2022 13:40
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Правила форума Совет форумчан
Віддайте руснє Гоа, а потім йдіть з ними на переговори.
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15.11.2022 13:40 Ответить
Хай спочатку в Китаю випросять повернення захоплених територій Тібету, а потім з Пакистаном спробують домовитись про відтяпаний Кашмір
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15.11.2022 14:12 Ответить
Нах пішов.
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15.11.2022 13:40 Ответить
иди и с Пакистаном решай свои амбиции , мы тут без индюков обойдемся.
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15.11.2022 13:40 Ответить
а не пішов би пан Моді *****, якщо б індусщина і китайщина не купували расєйськє гівно і не допомогала б обходити санкції то можливо кацапія б вже давно зїбалась

шо сами пан Моді зробив шо б зупинит війну крім прокацапського піздежу?
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15.11.2022 13:40 Ответить
Ти навіть с-ка не підтримав репарації, йди собі коров пасти
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15.11.2022 13:43 Ответить
Тоді нехай покаже приклад та віддасть заради миру Пакистану весь штат Кашмір який вони не можуть поділити вже декілька десятків років.
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15.11.2022 13:44 Ответить
Моди, мундей ты лицемерный. Ты для начала свой народ накорми, мусор с улиц крупных городов убери, а потом советы давай. Вся мощь экономики Индии в количестве жителей Индии, возможно их уже больше китайцев , так как перепись населения в Индии практически не ведется.
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15.11.2022 13:44 Ответить
Біля газогону ,котрий йде з Кацапії до Індії , Україна припинить вогонь і поговорить.
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15.11.2022 13:45 Ответить
І цей туди ж. Щось всі почали дути в одну дудку.
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15.11.2022 13:45 Ответить
шо Китай, шо Індія виторговують для себе, у США щось таке, щоб було для них корисне у сфері економіки.так само і Туреччина..

.
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15.11.2022 13:46 Ответить
Юрий Нестеренко

Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
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15.11.2022 13:47 Ответить
План уже давно разработан и предложен. Но кацапы его отвергают. Визжат "Неприемлемо!" Не хотят прекращать огонь. Ну, не хотят, так не хотят.
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15.11.2022 13:51 Ответить
А чого він не закликає до виведення росією військ з України?
Далбайоб!
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15.11.2022 13:52 Ответить
Бо тоді він не отримує халявну російську нафту та добрива, Індія займає перше місце у світі за імпортом добрив з РФ та друге по об'ємам нафти...
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15.11.2022 13:55 Ответить
Україна має сказати: "не закликайте нас до переговорів, закликайте росію до виведення військ"
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15.11.2022 13:54 Ответить
добре купувати нафту по 25$ і ******* про переговори в чужій для нього війні...
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15.11.2022 13:54 Ответить
легко и приятно (для себя любимого) быть "герцогом мира" (Peace Duke) за счёт чужих жизней и территорий
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15.11.2022 13:54 Ответить
Я навіть не здогадувався, до цієї війни, що індуси настільки мудаки...
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15.11.2022 13:58 Ответить
Мабуть тобi недостатньо було, що вони живут у гiмнi й iдять гiвно..Роми опущенi...
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15.11.2022 15:12 Ответить
А в самих моді вдома вже все гаразд? Трупи сакрально річкою вже не сплавляєте, з сусідами за територію не чубитеся, жінок кислотою не поливаєте? А туди ж, за світовий порядок бачте зайшлися
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15.11.2022 14:02 Ответить
Рашинські маріонетки, краще би набрали чогось в рот і помовчали.
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15.11.2022 14:09 Ответить
Во даёт, с Пакистаном померись
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15.11.2022 14:11 Ответить
Ну що я вам скажу... В Індії роблять лимонад з https://life.pravda.com.ua/society/2009/02/13/14061/ сечі корови .
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15.11.2022 14:16 Ответить
Давно вас, ******, Пакистан не ******...
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15.11.2022 14:21 Ответить
Гімноїд.
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15.11.2022 14:30 Ответить
А був би нормальною людиною закликав би щоб рашисти звільнили УСІ захоплені теріторії України!
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15.11.2022 15:01 Ответить
Баклажан, пнх!
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15.11.2022 15:43 Ответить
Грязные чернопики индуськi обезьяны которые до сих пор пальцем жопу вытирают ,будут нам ещё что-то советовать...кто их считает высокодуховными хе зе...достаточно ютуб открыть чтобы увидеть как эти животные живут в бандустанах своих.
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15.11.2022 16:14 Ответить
Нарендра Моді грає під дурника. Чи може не грає.
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15.11.2022 19:16 Ответить
 
 