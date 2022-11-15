Премьер Индии Моди призвал к переговорам и прекращению огня в Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите G20 на Бали во вторник утром, призвал к миру и дипломатическим переговорам по прекращению развязанной Россией войны в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
"Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь дипломатии и прекращения огня в Украине", - сказал Моди, добавив, что ответственность за создание нового мирового порядка в постковидный период "лежит на наших плечах".
По его словам, необходимо "продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность по всему миру".
Следует отметить, что ранее Индия воздерживалась в ходе голосований в ООН, осуждающих российское вторжение, оставаясь внешне "нейтральной". Однако за кулисами мировой дипломатии "Моди остается в постоянном контакте с Путиным", пишет издание. Считается, что Индия сыграла определенную роль в том, чтобы убедить Россию открыть зерновой коридор для кораблей с украинским зерном.
Индия в следующем году будет председательствовать в G20 и будет принимать саммит.
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шо сами пан Моді зробив шо б зупинит війну крім прокацапського піздежу?
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Мирный план
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
Далбайоб!