Россияне осуществили массовый пуск ракет X-101 из района Волгоград-Астрахань: В половине областей объявлена воздушная тревога
Российские захватчики массово запустили ракеты X-101.
Об этом сообщил начальник Криворожской ВА Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны", - отметил он.
Глава Николаевской ОВА сообщил, что ракеты в воздухе и призвал всех направляться в укрытие.
Глава Запорожской обладминистрации Александр Старух также заявил о вероятности массированной ракетной атаки врага.
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Топ комментарии
+28 SabakaBarabaka Yo #524041
показать весь комментарий15.11.2022 14:05 Ссылка
+22 Amber
показать весь комментарий15.11.2022 14:12 Ссылка
+16 alexandr shamov
показать весь комментарий15.11.2022 14:09 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все. Під МСМ на пілонах підвісити можуть +8.
Що там хлопець написав про 5-10 тон, незрозцміло (БЧ - десь 400-450 кг).
ТУ-160 взагалі кажуть вже тільки один може літати. Мабуть і ТУ-95 не більш у якісному стані, бо Мотор-Січ двигуни вже не поставляє.
які накуй 400-500 кг
х 102, та ж самах101 носить ядерний заряд в 10 раз більщий чим був в Херосимі
Зі звільненням Херсона для влади повернулась нова преблема - люди, які були ізольовані окупацією, тепер, як ми у березні, питають: чому ЦЕ сталося?
І Арестовича з його «про@бали» мало(
ЗСУ звільнить, народ зможе, але «чому це…» залишається для нашої внутрішньоукраїнськоі Гааги!
Расчетное время подлета ракет: 14:50-15:30.
Вибачте, Байдену не до того. Він Дзиньпіню руки жме, і радіє від комуняцьких озабочєностєй.
За наявною інформацією, у небо підняли до 14 літаків Ту-95.
О 13:35 був перший доклад про пуск ракет з району Астрахані-Волгограду. Згодом відбувся другий пуск.
Наразі є загроза, що в повітрі до 70 руснявих ракет типу Х-101.
Попередній час підльоту з 14:50 до 15:30.
Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?
Нет воли?
Нет лидеров?
Нет совести?
Что-то явно отсутствует