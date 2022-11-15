Россияне осуществили массовый пуск ракет X-101 из района Волгоград-Астрахань: В половине областей объявлена воздушная тревога

Российские захватчики массово запустили ракеты X-101.

Об этом сообщил начальник Криворожской ВА Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны", - отметил он.

Глава Николаевской ОВА сообщил, что ракеты в воздухе и призвал всех направляться в укрытие.

Глава Запорожской обладминистрации Александр Старух также заявил о вероятности массированной ракетной атаки врага.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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