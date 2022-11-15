Россияне атакуют в районе Бахмута и Авдеевки, но несут большие потери, - спикер ВСУ Череватый

Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несут большие потери.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать оборону Украины.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины наносят огненное поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери, что можно заметить по сводкам Генерального штаба.

"Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже терпят критические потери, враг может терять в батальон ежедневно. Они могли бы задуматься и изменить тактику, но пока этого не видно — они следуют задаче политического руководства" - сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что опрокинуть войска из Херсонской области РФ будет "не так просто", а украинское командование не даст противнику это сделать.

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