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Новости Война
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Россияне атакуют в районе Бахмута и Авдеевки, но несут большие потери, - спикер ВСУ Череватый

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Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несут большие потери.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать оборону Украины.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины наносят огненное поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери, что можно заметить по сводкам Генерального штаба.

"Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже терпят критические потери, враг может терять в батальон ежедневно. Они могли бы задуматься и изменить тактику, но пока этого не видно — они следуют задаче политического руководства" - сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что опрокинуть войска из Херсонской области РФ будет "не так просто", а украинское командование не даст противнику это сделать.

Смотрите: Турникеты наши откуда? Тоже дали? - у пленных оккупантов находят украинскую амуницию. ВИДЕО

Донбасс (26956) ВСУ (6670)


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Череватий виявляється речник МО! А ким Маляр тоді працює?
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15.11.2022 14:27 Ответить
Є декілька речників 😠
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15.11.2022 14:30 Ответить
У нас же є самий головний, щовечірній наш Лєвітан!
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15.11.2022 14:36 Ответить
речник Східного угруповання військ Джерело:

Треба зрідка хоч самі статті читати. Допомагає.
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15.11.2022 14:43 Ответить
А ким працюэ Кiм?
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15.11.2022 17:49 Ответить
Кацапи , ви всі будете знищені на нашій землі , тому тікайте , якщо зможете😡
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15.11.2022 14:31 Ответить
Там біля Авдіївки не дуже добре щось відбувається - орки і з справа і зліва вже далеко по переду.
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15.11.2022 14:32 Ответить
Майорськ, Опитне, Водяне. Та й Мар'янка. Дуже непросто там...
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15.11.2022 14:45 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2022 16:21 Ответить
 
 