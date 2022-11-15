В Печерском районе Киева попадание в два жилых дома: Известно об одной жертве. ВИДЕО (обновлено)

Враг атаковал ракетами столицу.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация позже", - отметил Кличко.

Позже глава города сообщил: "На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются".

В Офисе президента опубликовали видео с места попадания.

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