В Печерском районе Киева попадание в два жилых дома: Известно об одной жертве. ВИДЕО (обновлено)
Враг атаковал ракетами столицу.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация позже", - отметил Кличко.
Позже глава города сообщил: "На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются".
В Офисе президента опубликовали видео с места попадания.
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+28 Andrey #537460
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+20 Ярослав Викторович
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+19 Вячеслав #508718
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то я ненормальна, якщо вдома, бо укриттів немає?
я не лікар, звернися до профільного спеціаліста, нехай скаже з приводу твоєї нормальності.
а з приводу укриттів - їх достатньо, немає бажання у багатьох іти до них. бо це ж далеко, треба сраку від дивану відірвати. краще поскиглити, що немає укриття...
захисник зедебіла, блін
а на ЗЕ мені покласти, в мене просто є розум на відміну від тебе.
То пропуски то отходы
Не столько мощно сколько показательно
ну не можна у гівні жити ж..мізки повинні вмикатись..
вважають , що допомога кацапам , не завадить ‼️😠
"Ми станемо ЗА жінками і дітьми." © ***** 🤬
по парашникам гражданским тоже бахнуть нужно только так нужно что бы до ватноголовых доходило
Взагалі не зрозуміло, як ці ракети взагалі до міст долітають. Певно я не дуже розбираюсь в цьому питанні - чи не краще ППО ставити на кордоні, щоб збивати на подльоті? Хай фахівці роз'яснять. Це питання не мене одного хвилює, а тим паче мешканців Дніпра та Запоріжжя